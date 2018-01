SIMONA HALEP-ANGELIQUE KERBER ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT de la Australian Open. Meci infernal pentru Simona

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul mondial WTA, Simona Halep, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova (6 WTA). Marele turneul de la Melbourne era singurul din categoria Grand Slam la care Simona nu…

- Simona Halep si-a umilit pur si simplu adversara din sferturile de finala de la Australian Open. Simona i-a administrat Karolinei Pliskova o infrangere rusinoasa. Dupa meci, cehoaica s-a razbunat in declaratii. Halep a jucat de sase ori cu Pliskova si a batut-o mereu.Citește și: Comisia Europeana…

- Karolina Pliskova se asteapta ca Simona Halep sa fie eliminata in semifinale la Australian Open, de catre Angelique Kerber. "Nu cred ca Simona va castiga turneul. Kerber sta in drumul ei si este atat de buna", a spus Pliskova dupa meciul cu Halep.Amuzata, cehoaica a readus in discutie momentul…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat, in premiera, in penultimul act al turneului de Mare Șlem de la Australian Open, dupa ce a invins-o pe Karolina Pliskova (Cehia/6 WTA), scor 6-3, 6-2.

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) a invins-o astazi pe Karolina Pliskova (25 de ani, locul 6 WTA) cu 6-3, 6-2, in sferturile de finala ale Australian Open 2018 . Grație acestei victorii, Simona Halep a reușit o performanța rara in WTA. Romanca a devenit abia a cincea jucatoare activa de tenis care…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova, Cehia, favorita 6 a turneului de la Melbourne si o va intalni in faza urmatoare pe Angelique Kerber, locul 16 WTA.Pentru cea mai buna performata din cariera la Australian…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in semifinalele turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, miercuri, la Melbourne, dupa ce a dispus cu 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova (Cehia), ocupanta locului sase in ierarhia WTA. Halep…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova, Cehia, favorita 6 a turneului de la Melbourne si o va intalni in faza urmatoare pe Angelique Kerber, locul 16 WTA.

- SIMONA HALEP a invins-o pe KAROLINA PLISKOVA si s-a calificat in semifinalele Australian Open. "Ma bucur mult sa fiu in semifionale, am mai fost doar la juniori. Nu a fost cel mai bun inceput de meci, dar am restartat si apoi totul a mers conform planului", a declarat Simona dupa meci. SIMONA…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- UPDATE Partida a fost amânata pentru 06.50. Ea se va disputa dupa terminarea meciului de pe tabloul masculin dintre Chang și Sandgren. SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea…

- EUROSPORT va transmite LIVE VIDEO meciul dintre SIMONA HALEP și KAROLINA PLISKOVA de la AUSTRALIAN OPEN. Partida este ONLINE STREAM și pe EUROSPORT PLAYER, de la ora 06:00. Simona Halep o va înfrunta pe Karolina Pliskova (a sasea favorita), din Cehia, în sferturile de finala de la Australian…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE 2018. EUROSPORT LIVE STREAMING Australian Open. Pliskova - Halep, la Australian Open. Karolina Pliskova va lupta cu Simona Halep, in sferturi la Australian Open, dupa ce a invins-o, luni pe compatrioata ei Barbora Strycova. SIMONA HALEP -…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. SIMONA HALEP si KAROLINA PLISKOVA vor juca al treilea meci al zilei pe Rod Laver Arena, cea mai mare din Melbourne Park, cu o capacitate de aproape 15.000 de locuri. Meciul SIMONA HALEP KAROLINA PLISKOVA…

- SIMONA HALEP-KAROLINA PLISKOVA ONLINE STREAM LIVE VIDEO EUROSPORT Organizatorii turneului de la Melbourne au anunțat programul zilei. Partida Simona Halep - Karolina Pliskova se va juca miercuri dimineața, nu mai...

- Caroline Wozniacki (Danemarca), a doua favorita, si Karolina Pliskova (Cehia), a sasea favorita, sunt singurele jucatoare care o mai pot detrona pe romanca Simona Halep din pozitia de lider al clasamentului mondial din tenisul profesionist feminin, insa ambele trebuie sa joace finala turneului Australian…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara romancei Simona Halep, liderul mondial, in sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a invins-o luni in optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, in trei seturi, 6-7 (5), 6-3, 6-2.Meciul, foarte…

- Jucatoarea ceha de tenis Karolina Pliskova va fi adversara româncei Simona Halep, liderul mondial, în sferturile de finala ale turneului de Mare Slem de la Australian Open, dupa ce a învins-o luni în optimi de finala pe compatrioata sa Barbora Strycova, în trei seturi,…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE la AUSTRALIAN OPEN. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Simona Halep va juca în optimile de finala la AUSTRALIAN OPEN cu japoneza Naomi Osaka, nr. 72 WTA. LIVE VIDEO pe EUROSPORT de la ora 08:00 și ONLINE STREAM pe Eurosport Player. În turul 3, Naomi…

- SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE VIDEO STREAM EUROSPORT Meciul din optimile de finala ale Australian Open dintre Simona Halep (1 WTA) si Naomi Osaka (72 WTA) a fost programat luni, de la 17:00, ora locala, 08:00, ora la Bucuresti. SIMONA HALEP-NAOMI OSAKA ONLINE STREAM LIVE…

- Primul lucru pe care Simona Halep l-a facut dupa un meci de aproape patru ore la Australian Open a fost sa manance. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins o pe americanca Lauren Davis cu 4 6, 6 4, 15 13, la capatul unui meci care a durat 3 ore si…

- SIMONA HALEP - LAUREN DAVIS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. În turul al treilea la Melbourne, Halep o va înfrunta pe americanca Lauren Davis (24 ani, 76 WTA). Simona Halep, care în ultimii doi ani nu a trecut de primul tur la Melbourne, si-a…

- ANA BOGDAN - MADISON KEYS LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Ana Bogdan o va întâlni în turul al treilea la Australian Open pe americanca Madison Keys, a 17-a favorita, victorioasa cu 6-0, 6-1 în fata rusoaicei Ekaterina Alexandrova. Jucatoarea…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea ucraineana de tenis Elina Svitolina, numarul 4 mondial, s-a calificat in optimile de finala ale Openului Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, invingand-o in doua seturi, 6-2, 6-2, pe tanara sa compatrioata Marta Kostiuk (15 ani), intr-o partida din turul al treilea al competitiei,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat, joi, la Melbourne, in runda a treia a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a invins-o...

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Jucatoarea româna de tenis Ana Bogdan a reusit cea mai mare performanta a carierei, calificarea în turul al treilea al unui turneu de Mare Slem, joi, la Australian Open, dupa ce a învins-o pe kazaha Iulia Putinteva cu 1-6, 6-2, 6-3, la Melbourne. Ana Bogdan (25 ani, 104…

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- SIMONA HALEP - EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO ONLINE EUROSPORT. Simona Halep, locul I WTA, va evolua, joi, dupa ora 10.00, cu sportiva canadiana Eugenie Bouchard, locul 112 WTA, in turul al doilea al Australian Open. Aceasta intalnire este prima a sesiunii de seara, pe arena Margaret Court. SIMONA HALEP…

- SORANA CÎRSTEA - LUCIE SAFAROVA LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Jucatoarea româna de tenis Sorana Cîrstea o va înfrunta pe cehoaica Lucie Safarova în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului Cîrstea…

- ANA BOGDAN - PUTINTSEVA LIVE la Australian Open. ONLINE STREAM Eurosport - VIDEO. Jucatoarea kazaha de tenis Iulia Putinteva va fi adversara româncei Ana Bogdan în runda a doua a turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, dupa ce a dispus de britanica Heather Watson în…

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga, care…

- SIMONA HALEP-DESTANEE AIAVA ONLINE STREAM LIVE EUROSPORT. Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a confirmat discutiile cu mai multe companii pentru statutul de sponsor de echipament al sportivei noastre, dupa despartirea de Adidas, într-o postare pe contul sau…

- Intrata in a 15-a saptamana ca lider al ierarhiei WTA, Simona Halep (26 de ani) a primit o lovitura teribila. Aflata la Melbourne, acolo unde participa la Australian Open, primul turneul de Mare Slem din acest an, constanteanca a patit-o pe plan financiar.

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…

- Jucatoarea elvetiana de tenis Timea Bacsinszky, semifinalista editiei trecute a turneului de la Roland Garros, a anuntat vineri, pe site-ul sau oficial, ca nu va lua parte la Openul Australiei 2018, nefiind complet refacuta dupa problemele medicale cu care s-a confruntat în ultimele luni. …

- SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Numarul 1 mondial joaca contra Arinei Sabalenka în sferturile de finala de la Shenzen. SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT SIMONA HALEP-ARINA SABALENKA LIVE VIDEO ONLINE STREAM DIGISPORT. Halep…

- Tenismanul sarb Novak Djokovic va reveni in competitie cu ocazia a doua turnee demonstrative, insa fostul numar 1 mondial ramane inca rezervat in privinta participarii sale la Openul Australiei (15-28 ianuarie), informeaza Agerpres. Openul Australiei, primul turneu de Mare Slem al anului, va debuta…

- Dupa ce a nascut o fetita in luna septembrie, Serena Williams (36 de ani) revine in circuitul WTA. Jucatoarea americana intenționeaza sa-si reia activitatea la inceputul anului viitor, la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem din 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, nu a fost deloc blanda atunci…

- Jana Novotna a murit de cancer la doar 49 de ani. Jucatoarea de tenis din Cehia a fost caștigatoare la Wimbledon, in 1998. Jana Novotna, renumita fosta jucatoare de tenis din Cehia, a murit ieri, la doar 49 de ani, dupa ce a pierdut lupta cu cancerul. Jana Novotna a debutat in circuitul profesionist…

- Statistica incepe in 1975, deoarece pe 3 noiembrie 1975 a fost introdus sistemul standardizat al ierarhiei WTA: Chris Evert este, asadar, prima din aceasta lista, iar numele care apare cel mai des este Steffi Graf - cu opt reusite. Cum s-ar proiecta urmatorul sezon al Simonei? Datele se…