- Simona Halep, locul I WTA, va juca impotriva sportivei Angelique Kerber, locul 16 WTA, in semifinalele de la Australian Open 2018. Meciul este anunțat ca va incepe in jurul orei 07:00 și va fi LIVE TEXT pe stirileprotv.ro.

- Simona Halep - Angelique Kerber este meciul care definitiveaza finala feminina de la Australian Open 2018, joi dimineata. Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, este prima finalista a intrecerii feminine de la Australian Open, dupa ce a invins-o, joi, in doua seturi 6-3, 7-6 (2), pe sportiva belgiana Elise…

- Simona Halep o conduce la 1-0 la seturi pe Angelique Kerber in semifinala Australian Open. Simona a inceput meciul in forța și a reușit sa-i ia adversarei 5 game-uri. Kerber a revenit apoi la 5-3, insa Simona i-a luat și ultimul game al setului. ȘTIRE IN CURS DE ACTUALIZARE Simona Halep joaca joi cu…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, si Angelique Kerber (29 de ani), pozitia a 16-a in ierarhia mondiala, se vor intalni, joi, in jurul orei 07:00, in semifinalele turneului Australian Open. Meciul va avea loc pe va avea loc pe arena „Rod Laver”.

- Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, s-a calificat in finala de sambata a turneului de la Australian Open. Daneza a trecut de belgianca Elise Mertens, locul 37 WTA, scor 6-3, 7-6 (2). Va juca impotriva invingatoarei meciului Simona Halep - Angelique Kerber.Caroline a inceput excelent meciul. La…

- Angelique Kerber, adversara Simonei Halep din sferturile de finala de la Australian Open, va inregistra un salt spectaculos in clasamentul WTA dupa finalul turneului de la Antipozi. Indiferent de rezultatul meciului cu Simona Halep, Kerber va urca pana pe locul 9 in clasamentul WTA. Nemtoaica nu va…

- Fosta mare jucatoare Martina Navratilova a oferit o serie de declaratii superbe la adresa Simonei Halep dupa victoria impresionanta reusita azi in fata Karolinei Pliskova, scor 6-3, 6-2. Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va avea loc joi dimineata, de la ora 07:00. Meciul va fi liveTEXT…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, joaca de la ora 05:00 in prima semifinala de la Australian Open, contra belgiencei Elise Mertens, locul 37 WTA . Meciul este liveSCORE pe GSP.RO si in direct pe Eurosport. liveSCORE Caroline Wozniacki - Elise Mertens Caroline Wozniacki și Elise Mertens joaca pe…

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6.In penultimul act, Halep va evolua cu sportiva germana…

- Forma recenta a Simonei Halep, care s-a calificat in semifinalele de la Australian Open dupa victoria superba reusita in fata Karolinei Pliskova, 6-3, 6-2, i-a lasat cu gura cascata pe jurnalistii australieni. Partida dintre Simona Halep si Angelique Kerber va avea loc joi dimineata, de la ora 07:00.…

- Simona Halep se asteapta la un meci lung cu germana Angelique Kerber, in semifinalele Australian Open."Sigur o sa fie al doilea maraton al acestui turneu. Dar sunt obisnuita cu asta. O stiu destul de bine (n.r. - pe Kerber), ii place aici. Dar si mie a inceput sa imi placa acest turneu, dupa…

- AUSTRALIAN OPEN 2018. Stere Halep a dezvaluit ce a vorbit cu fiica sa dupa ce aceasta a ajuns in careul de asi la Asutralian Open 2018. AUSTRALIAN OPEN 2018. "Am trait meciul la intensitate maxima. A fost un inceput mai greu, cum i se intampla de obicei Simonei, dar apoi a fost incredibil.…

- Simona a revenit de la 0-3 in primul set si a castigat 9 game-uri consecutive, invingand-o lejer pe pe Karolina Pliskova, scrie dcnews.ro. Citeste si Karolina Pliskova, dupa ce a fost surclasata de Simona Halep: Simt ca pur si simplu ii place stilul meu Romanca a reușit calificare,…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele turneului de la Australian Open, acolo unde o va intalni pe Angelique Kerber. Jucatoarea din Germania și-a terminat meciul inainte de a juca Simona Halep și interviurile de dupa meci a facut o prima aroganța. Citește și: Victorie SENZAȚIONALA: Simona…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua joi in semifinala de la Australian Open 2018. Meciul va incepe in jurul orei 07:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Dupa victoria electrizanta contra Karolinei Pliskova, 6-3, 6-2, Simona Halep…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) va juca semifinala de la Australian Open contra nemțoaicei Angelique Kerber (30 de ani, locul 16 WTA). Meciul va avea loc mâine, 25 ianuarie, dupa ora 7:00, LIVE TEXT pe realitatea.net.

- Va urma apoi, nu inainte de ora 05.00, cealalta semifinala, in care se vor intalni daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, si jucatoarea belgiana Elise Mertens, locul 37 WTA. Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua joi in semifinala de la Australian Open 2018. Meciul va incepe in jurul orei 07:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Simona Halep o intalnește joi in semifinale pe Angelique Kerber, care este…

- Halep - Kerber. Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karo...

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua joi in semifinala de la Australian Open 2018. Meciul va incepe in jurul orei 07:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Dupa ce a trecut in doar 51 de minute de Madison Keys, 6-1, 6-2, Angelique…

- Simona Halep, locul I WTA, va evolua, joi, dupa ora 07.00 (ora Romaniei), cu nemțoaica Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, in semifinalele Australian Open.Aceasta intalnire este a treia pe Rod Laver Arena. Ziua va fi deschisa, la ora 02.00, de un meci de dublu mixt.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua maine in semifinala de la Australian Open 2018. Meciul va incepe in jurul orei 7.00, ora Romaniei (Eurosport). De la ora 2.00, ora Romaniei, va incepe un ...

- Simona Halep nu are prea mult timp de odihna dupa victoria în fața Karolinei Pliskova. Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua joi în semifinala de la Australian Open 2018.

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat pentru prima data in semifinalele Australian Open, dupa ce a invins-o, miercuri, cu scorul de 6-3, 6-2, in 72 de minute, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 6 WTA si cap de serie numarul 6. Simona Halep a declarat, dupa meci, ca totul a mers conform…

- Simona Halep, locul 1 WTA, și Angelique Kerber, locul 16 WTA, vor evolua joi in semifinala de la Australian Open 2018. Meciul va incepe in jurul ore 07:00, ora Romaniei, și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. Organizatorii de la Australian Open au anunțat programul zilei de joi a turneului…

- "Ma bucur mult ca sunt in semifinale. Am mai fost in 2008, la juniori. E un sentiment placut. Este minunat sa joc pe aceasta arena. Nu a fost cel mai bun start de meci, dar am știut ca a trebuit sa ma deplasez mai bine și sa nu mai ratez. A inceput sa deschid terenul, am servit bine. Totul a mers…

- Simona Halep (1 WTA) și Karolina Pliskova (6 WTA) nu au oferit meciul așteptat, romanca impunandu-se categoric, scor 6-3, 6-2. Semifinala impotriva lui Angelique Kerber se joaca maine, in jurul orei 05:30, fiind a 3-a partida a zilei. Fanii de pe rețelele de socializare au fost impresionați de prestație…

- Simona Halep s-a calificat in semifinalele Australian Open, dupa ce a trecut in doua seturi, 6-3, 6-2 de Karolina Pliskova, Cehia, favorita 6 a turneului de la Melbourne si o va intalni in faza urmatoare pe Angelique Kerber, locul 16 WTA.

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, o va intalni in sferturile de finala de la Australian Open pe Karolina Pliskova (25 de ani), a 6-a jucatoare a lumii, reprezentanta Cehiei. Meciul va avea loc, miercuri, dupa ora 06:00.

- Vin aceste intrebari prea devreme? Nu! Semifinala de la Australian Open contra lui Angelique Kerber are loc maine dimineața, iar Simona Halep tocmai a facut o declarație de putere contra Karolinei Pliskova. GSP.RO pune insa 3 intrebari: Cel mai bun meci din cariera? Sfert de finala de Grand Slam, 9…

- LIVETEXT Simona Halep – Karolina Pliskova, in sferturile Australian Open 2018. Meciul se disputa miercuri, dupa ora 6.00 (Eurosport 1). Halep – Pliskova 6-3, 6-2 ACTUALIZARE 24 ianuarie, ora 8.00. Pliskova a reușit sa intrerupa seria minunata a Simonei Halep, dar nimic nu pare sa puna in pericol victoria…

- Dupa înfrângerea în fata Carolinei Wozniacki, sportiva din Spania Carla Suarez Navarro mizeaza pe un ultim act între numarul unu mondial, Simona Halep, si învingatoarea de la Turneul Campioanelor, daneza care a învins-o azi. Caroline…

- Daneza Caroline Wozniacki, locul 2 WTA, și Carla Suarez Navarro, locul 39 WTA, vor juca de la ora 12:30 in sferturile turneului de la Australian Open. Meciul este liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe Eurosport. liveSCORE Caroline Wozniacki - Carla Suarez Navarro Caroline Wozaniacki este una dintre cele…

- Simona Halep, locul 1 WTA, este in sferturi la Australian Open dupa ce a trecut intr-un mod entuziasmant de Naomi Osaka, locul 72 WTA, scor 6-3, 6-2. (Detalii aici) La coferința de presa de dupa meci, Simona Halep a laudat-o pe Naomi Osaka, spunand ca jucatoarea de 20 de ani are un potențial foarte…

- In noaptea de vineri spre sambata, la Melbourne Park, timp de aproape patru ore, tenisul a trait momente amestecate de spectacol, suspans si – pe alocuri- durere in partida dintre liderul mondial, Simona Halep si jucatoarea americana Lauren Davis (76 WTA), incheiat cu un scor neverosibil pentru tenisul…

- Meciul dintre constanteanca Simona Halep si Naomi Osaka (Japonia, 72 WTA), din optimile de finala ale Australian Open, primul turneu de Grand Slam al anului, se disputa, astazi, putin dupa ora 8.Daca se va impune, Halep va juca impotriva castigatoarei confruntarii dintre cehoaicele Barbora Strycova…

- Simona Halep a oferit unul dintre meciurile de colectie ale Australian Open, calificandu-se in optimile de finala dupa un duel aprig cu Lauren Davis. Halep s-a impus cu 4-6, 6-4, 15-13, dupa o partida in care a cazut si s.a ridicat de multe ori. Meciul dintre cele doua jucatoare a durat 3 ore si 44…

- Presa internationala a scris, sâmbata, dupa ce Simona Halep s-a calificat în optimile Australian Open, ca românca este „marathon woman”. „Halep marathon woman”, a notat si Le Figaro, adaugând ca românca a iesit victorioasa dupa…

- Simona Halep a jucat cel mai lung meci al carieri, 3 ore și 45 de minute cu Lauren Davis (Statele Unite), pentru o calificare în optimile de finala ale Australian Open: 4-6, 6-4, 15-13. Dupa un efort colosal și recuperarea pe care a efectuat-o imediat dupa meci, numarul 1 mondial a avut puterea…

- Simona Halep a avut parte de un meci istoric in aceasta noapte la Australian Open. A salvat trei mingi de meci si s-a calificat in optimile primului mare turneu de Mare Slem al anului dupa o victorie fabuloasa, 15-13 in setul decisiv. Cristian Tudor Popescu a traiat la cote maxime acest meci, iar…

- Simona Halep va evolua in noaptea de vineri spre sambata, la ora 02.00, ora Romaniei, in turul al treilea la Australian Open, cu americanca Lauren Davis, locul 76 WTA. Meciul dintre cele doua este primul de pe arena Rod...

- EUROSPORT LIVE SIMONA HALEP EUGENIE BOUCHARD LIVE VIDEO STREAM ONLINE AUSTRALIAN OPEN 2018. Meciul dintre SIMONA HALEP si EUGENIE BOUCHARD este programat joi, de la ora 10:00, si va fi primul care va avea loc in sesiunea de seara pe "Margaret Court Arena". EUROSPORT transmite SIMONA HALEP EUGENIE…

- Simona Halep joaca in aceste momente in turul secund la Australian Open. Aceasta se dueleaza cu sportiva din Canada, Eugenie Bouchard, jucatoarea noastra reusind sa se impuna de o maniera categorica an primul set. Romanca si-a aflat si adversara cu care se va duela in turul III la Antipozi. Astfel,…

- EUROSPORT LIVE VIDEO HALEP-BOUCHARD Click aici pentru a vedea Simona Halep - Eugenie Bouchard Simona Halep joaca miercuri al doilea sau meci la Autralian Open 2018, impotriva canadiencei Eugenie Bouchard. Simona vine dupa doua zile pline, marcate de incertitudini cauzate de accidentarea…

- Simona Halep a reușit sa se califice în turul al doilea de la Australian Open, însa nu fara câteva emoții.Numarul 1 monfial a învins-o pe australianca Destanee Aiava în doua seturi, cu scorul 7-6 (5), 6-1.Românca a recunoscut ca nu a început…