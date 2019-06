Dupa ce a eliminat-o pe Iga Swiatek, in sferturi, Simona Halep va infrunta o alta reprezentanta a noului val, americanca Amanda Anisimova (17 ani). Meciul se va disputa joi. ”Ma simt batrana, foarte batrana'', a glumit Halep (27 ani), in perspectiva partidei cu Anisimova. ”Nu am jucat pe Chatrier la 17 ani, eram in calificari. Sa joc impotriva cuiva cu zece ani mai tanara, nu e usor. Sunt tinere, nu au nimic de pierdut, asa ca fiecare meci e dificil. Cred ca generatia noastra a fost un pic mai timida. Acum, fetele din actuala generatie au mult curaj, se lupta cu orice jucatoare aflata in top si…