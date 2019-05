Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) vor juca azi, in jurul orei 16:00, in turul I de la Roland Garros. Meciul va fi liveTEXT și foto pe GSP.RO și in direct pe Eurosport liveTEXT de la 16:00 » Simona Halep - Ajla Tomljanovic Meciul dintre Simona Halep,…

- Sportiva din Constanta va juca primul sau meci marti, 28 mai, in jurul orei 14:00, ora Romaniei, pe arena "Philipe Chatrier" din complexul de la Roland Garros. Partida Halep - Tomljanovic e programata a treia pe terenul central, dupa John Millman - Alexander Zverev, din proba masculina, si Naomi Osaka…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) debuteaza la Roland Garros 2019 marți, in jurul orei 16:00. Belgianca Kim Clijsters (35 WTA) crede ca absența lui Darren Cahill poate fi o problema serioasa pentru romanca. Meciurile lui Halep și Begu de maine sunt…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) joaca marți, in jurul orei 16:00, in meciul trei de pe arena centrala de la Roland Garros. Meciurile lui Halep și Begu sunt liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe Eurosport. ...

- Simona Halep se afla zilele acestea la Roland Garros unde a vorbit despre ce inseamna pentru ea acest turneu și cum la varsta de 15 ani habar nu avea ce reprezinta competiția franceza. Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) va juca in primul tur de la Roland Garros cu Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA).…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) și australianca Ajla Tomljanovic (26 de ani, 47 WTA) se vor infrunta in primul tur de la Roland Garros. Adversara romancei are o poveste interesanta. Roland Garros, al doilea Mare Șlem al anului, incepe pe 26 mai; Eurosport transmite Roland Garros. Turneul va fi și liveTEXT…

- Meciurile de pe tabloul principal de la Roland Garros 2019 vor avea loc in perioada 26 mai - 9 iunie, informeaza mediafax.ro. In primul tur, Simona Halep o va infrunta pe Ajla Tomljanovic, locul 47 WTA.Daca va trece in turul al doilea, romanca va evolua cu invingatoarea dintre sportiva franceza…

- Simona Halep (27 de ani), locul 3 WTA, a ajuns la Paris, unde timp de o saptamana se va pregati pentru turneul de la Roland Garros, cel de-al doilea de Mare Șlem al anului. In cursul zilei de marți, campioana noastra a postat pe contul sau de Instagram o fotografie facuta pe arena "Philippe Chatrier",…