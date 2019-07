Stiri pe aceeasi tema

- A facut cel mai bun joc al sau din cariera Caștigand finala turneului cu 6 - 2, 6 - 2 in fața Serenei Williams, Simona Halep a devenit, sambata, prima romanca care a castigat titlul la Wimbledon. Prima sa reacție dup a victorie a fost: "Niciodata nu am jucat un meci mai bun. A fost cel mai bun meci.…

- Simona Halep a castigat minunat finala turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams, la capatul unui meci de zile mari. Sportiva noastra a facut o demonstratie de tenis spectacol si nu i-a dat nicio sansa Serenei, pe care a invins-o cu 6-2, 6-2. Spre deosebire de ultimele…

- Simona Halep a caștigat turneul de la Wimbledon, sambata, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams in finala cu 6-2, 6-2. Halep a obþinut al doilea sau titlu de Mare Șlem din cariera dupa unul dintre cele mai bune meciuri din cariera, dupa o victorie in doar 55 de minute in fața fostului lider…

- Titlul face referite la trofeul de grand slam cu numarul 24 pe care Serena Williams il poate cuceri, sambata, in finala de la Wimbledon, in care o va intalni pe Simona Halep. SIMONA HALEP SERENA WILLIAMS LIVE STREAM VIDEO ONLINE EUROSPORT FINALA WIMBLEDON 2019 O victoriei a americancei…

- Dan Negru a postat un mesaj pe contul de socializare, inainte de confruntarea dintre Simona Halep și Serena Williams, de sambata, 13 iulie. Realizatorul tv a dezvaluit ce i-a spus regretatul Cristian Țopescu, la finala Simonei Halep de la Rolland Garros , in urma cu 5 ani. „Mi-a spus Țopescu la finala…

- Meghan Markle și Kate Middleton vor participa, sambata, 13 iulie, la finala feminina de la Wimbledon, disputata intre Simona Halep (27 de ani, nr. 7 WTA) și Serena Williams (37 de ani, nr. 10 WTA).Citește și: SONDAJ CURS - Clasamentul prezidențiabililor: surprize in topul increderii Aceasta…

- Britanicul Mark Selby, de trei ori campion mondial la snooker, este de partea Simonei Halep, in disputa de sambata cu sportiva care a caștigat de 7 ori la Wimbledon. ”Sper ca Simona va caștiga finala”, a scris Mark Selby, 36 de ani, cu 9 mai mulți decat are Halep. Cealalta persoana pe care Halep o urmarește…

- Ion Tiriac numit-o "babuta" pe marea campioana intr-un interviu acordat pentru ProSport. "Chit ca babuta aia (n.r. - referire la Serena Williams) are 36 de ani sau 37, pentru tenis nu este foarte tanara. Sa o spunem pe aia dreapta, mai are si kilogramele pe care le are, dar atunci cand o rade,…