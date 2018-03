Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a declarat, joi, dupa victoria obtinuta in fata croatei Petra Martici, in sferturile de finala de la Indian Wells, ca jucatoarele au evoluat in conditii dificile din cazua vantului puternic care a batut in orasul californian si a glumit, spunand ca nu stie cum a castigat. "A fost…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Raspunsurile date de Simona Halep la un interviu i-au facut pe fani sa o compare cu Roger Federer. Simona Halep a fost invitata la postul Tennis Channel dupa ce a învins-o pe Qiang Wang cu 7-5, 6-1, de la Indian Wells. ”Esti cea…

- Simona Halep a ajuns in faza sferturilor de finala la Indian Wells, acolo unde se va duela cu sportiva din Croatia, Petra Martic. Romanca poate ajunge in semifinale, acolo unde ar urma sa dea peste Karolina Pliskova, sportiva de care a trecut in semifinalele editiei trecute a turneului de la Roland…

- "Stiam cum o sa fie pentru ca m-am antrenat cu ea in urma cu cateva zile si m-a batut la anternament. A fost greu sa vin aici si sa joc meciul, dar am fost pregatita, am stiut ce trebuie sa fac, am incercat doar sa tin mingea, sa nu ratez mult si in final am dominat un pic mai mult. Tin minte ca…

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.Halep a avut emoții doar…

- DIGI SPORT LIVE VIDEO SIMONA HALEP-QIANG WANG INDIAN WELLS 2018 Click aici pentru a vedea meciul Simona Halep - Qiang Wang Meciul incepe la ora 20.00 si este primul al zilei de marti la turneul californian. Astfel, Simona Halep ar putea deveni prima jucatoare calificata in sferturile…

- Serena Williams, revenita în competitie dupa o pauza de 14 luni, a fost învinsa în doua seturi, 6-3, 6-4, de sora sa mai mare, Venus Williams, într-o partida din turul al treilea al turneului WTA de la Indian Wells (SUA), disputata

- Halep a primit o intrebare delicata la Indian Wells, dar a raspuns pe masura: "Ii voi spune lui Darren sa ma pedepseasca!", informeaza prosport.ro.Simona Halep a dezbatut mai multe subiecte interesante la "BNP Paribas Open Podcast", fiind nevoita sa raspunda si unei intrebari "altfel" pe care…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Romanca va intalni o jucatoare aflata pe pe locul 165 WTA. Surpriza mare in meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, si jucatoarea americana…

- Simona Halep a castigat prima partida disputata la Indian Wells. Dupa ce au promovat toata ziua confruntarea dintre Halep si Pliskova, cei de la Digi Sport nu le-au putut oferi telespectatorilor un meci integral.

- SIMONA HALEP - KRZYSTINA PLISKOVA INDIAN WELLS 2018. Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, in turul doi la simplu la Indian Wells, cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA. Meciul lui Halep este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri…

- Simona Halep pare sa se simta minunat in SUA, inaintea debutului la turneul din California. Romanca s-a acomodat repede inca din prima zi și s-a distrat antrenandu-se cu o minge de fotbal. Simona Halep se mentine pe locul I WTA cu 7.965 de puncte, in ierarhia WTA publicata luni. Sportiva…

- Astazi incep meciurile din cadrul calificarilor turneului de tenis de la Indian Wells. Competitia se anunta una acerba, iar ochii tuturor romanilor sunt atintiti catre performantele pe care le va atinge Simona Halep pe parcursul acestui turneu. Numai ca pana la ora meciurilor de pe tabloul principal…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Simona Halep a luat Oscarul la Australian Open, pentru ”lupta pana la finala”. Australian Open 2018 a decernat premiile Oscar. Cea mai buna performanța feminina: Simona Halep ! Cea mai buna performanta masculina, Roger Federer ! La Australian Open 2018, Simona a ajuns in finala, unde a cedat dramatic…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Simona Halep, numarul 1 in tenis. De luni, Simo revine pe prima poziție in ierarhia WTA. Romanca nu a participat la turneul de la Dubai din cauza unei accidentari, insa nici faneza Caroline Wozniacki nu a facut-o, astfel ca sportiva noastra revine pe primul loc in clasamentul mondial profesionist. Halep…

- Vești extraordinare despre Simona Halep! Constanțeanca revine de saptamana viitoare pe primul loc mondial și recuperarea ei decurge bine, astfel ca va participa la turneul de la Indian Wells (7-18 martie), dupa cum a anunțat antrenorul Andrei Pavel.Anunțul confirma așteptarile finalistei de…

- Simona Halep a spus 'pas' la Qatar Total Open, insa a anunțat ca va juca la Indian Wells (5-18 martie). Cu toate acestea, specialiștii sunt sceptici ca romanca se va reface, in totalitate, pentru acest turneu.Simona Halep a luat o pauza de 19 zile dupa finala de la Australian Open, insa s-a…

- "Cand vorbim de un om normal, care nu face sport de performanta, durerile in astfel de situatii sunt destul de mici. Dar la sportivii de performanta, cum e si cazul Simonei, lucrurile se schimba radical. (...) La problema medicala pe care o are Simona se recomanda repaus timp de o luna, proceduri…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- O informatie de ultima ora! Simona Halep s-a retras din turneul de la Doha. Romanca a acuzat o accidentare si nu va mai putea evolua in semifinala. Halep ar putea rata si urmatorul turneu, de la Indian Wells. Simona Halep a decis sa se retraga din turneul de tenis de la Doha 2018, desi se calificase…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, urma sa evolueze, sambata, de la ora 16.00, cu spaniola Garbine Muguruza, locul 4 WTA si cap de serie numarul 4, in semifinalele turneului de categorie Premier 5 de la Doha, aceasta fiind prima semifinala programata la Doha. Constanțeanca a anunțat…

- Simona Halep, locul 2 WTA si cap de serie numarul 2, a invins-o, joi, cu scorul de 6-4, 6-3, pe letona Anastasija Sevastova, locul 15 WTA si cap de serie numarul 13, calificandu-se in sferturile de finala ale Qatar Open, transmite News.ro . Sevastova a inceput cu un nivel ridicat de joc, cu mingi de…

- Simona Halep (2 WTA) a facut un anunț ingrijorator privind starea sa de sanatate, recunoscand ca inca se confrunta cu dureri la glezna. Romanca e calificata in optimi la Doha, unde va juca astazi, dupa ora 16:00, cu letona Anastasija Sevastova (15 WTA). ...

- Jucatoarea româna de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a fost învinsa cu 7-6 (2), 3-6, 6-4 de daneza Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, sâmbata, la Melbourne, în finala turneului Australian Open.

- Simona Halep o va infrunta maine dimineața, de la ora 10:30, pe Caroline Wozniacki, in finala de la Australian Open 2018. Azi, Simona a susținut antrenamentul inaintea marelui meci chiar pe arena Rod Laver, fiind insoțita Darren Cahill. Romanca a parut intr-o stare destul de buna, fara sa acuze oboseala…

- Simona Halep a avut o evoluție fascinanta impotriva Karolinei Pliskova, deși incepuse greu meciul din sferturile turneului Australian Open. Dupa ce a fost condusa cu 0-2 de cehoaica, Halep a reușit sa caștige 6 game-uri la rand, lucru care i-a adus primul set. Romanca l-a impresionat pana și pe antrenorul…

- Simona Halep s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Melbourne, reușind astfel sa-și egaleze cea mai buna performanța la Australian Open. Deși accidentata la glezna și epuizata dupa o prima saptamana in care a stat ore bune pe teren, liderul mondial a invins-o lejer pe Naomi Osaka.In…

- Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka (20 de ani), poziția a 72-a in lume, se vor intalni, astazi, de la ora 08:00, in optimile de finala ale turneului Australian Open. Deși este mai slab cotata decat campioana noastra, jucatoarea din Asia este cunoscuta pentru agresivitatea…

- Simona Halep s-a calificat cu dificultate in sferturile de finala ale primului turneu de Mare Slem al anului, Australian Open. Numarul 1 mondial a invins-o pe americanca Lauren Davis dupa o partida care a durat trei ore și 45 de minute.

- Simona Halep s-a calificat in finala turneului de la Shenzhen. Romanca a defilat in prima semifinala a competitiei din China disputata impotriva Irinei Begu si s-a impus cu 6-1 in primul set dupa doar 39 de minute. In actul secund, Irina Begu a fost condusa cu 2-1, dar a reusit sa revina in meci…