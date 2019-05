Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat in turul III al turneului de la Madrid, dupa ce a trecut de Johanna Konta, locul 46 WTA, scor 7-5, 6-1. Simona Halep va juca in turul urmator cu slovaca Viktoria Kuzmova, locul 45 WTA, care vine dupa victorie la Carla Suarez Navarro, scor 6-4, 7-6. „A fost un…

- Simona Halep - Johanna Konta este meciul zilei de marti, de la Madrid, în jurul oei 13.00. Simona Halep revine pe terenul central la Madrid. Va fi prima întâlnire pe zgura, din circuitul WTA, între cele doua jucatoare.

- Tenismena din Constanta, Simona Halep, locul 3 WTA, o infrunta astazi de la ora 13.00, in turul secund al turneului de la Madrid pe sportiva din Anglia, Johanna Konta, locul 41 WTA. Tot astazi, nu inainte de ora 19.00, Sorana Cirstea, locul 93 WTA, va juca impotriva sportivei din Franta, Caroline Garcia,…

- Simona Halep, 27 de ani, locul 3 WTA, o infrunta astazi (ora 13.00, Digisport 2) pe britanica Johanna Konta, 27 de ani, locul 41 WTA, in turul 2 al turneului pe zgura de la Madrid. Cele doua jucatoare s-au intalnit anterior de șase ori, fiecare caștigand cate trei meciuri. De fiecare data cand a invins-o…

- Simona Halep, locul 3 WTA, va juca azi co Johanna Konta, locul 46 WTA in turul II al turneului de la Madrid. Meciul va incepe la ora 13:00 și va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct pe TV Digi Sport 2. liveTEXT Simona Halep - Johanna Konta Meciul Halep - Konta va fi primul pe terenul central, „Manolo…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va infrunta pe Johanna Konta in runda a doua a turneului WTA de la Madrid, cu premii totale de 7.021.128 dolari, dupa ce britanica a invins-o duminica pe americanca Alison Riske cu 6-4, 6-1. Halep si Konta (47 WTA) s-au infruntat…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a trecut fara probleme de rusoaica Margarita Gasparyan (24 de ani, 65 WTA), scor 6-0, 6-4 si s-a calificat in turul II al turneului de la Madrid. Simona Halep va juca in runda umatoarea cu invingatoarea meciului dintre Alison Riske (49 WTA) si Johanna Konta (47), care…

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 3, va evolua cu o jucatoare venita din calificari, in primul tur al turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, conform news.ro.Halep, aflata pe partea de tablou a liderului WTA, japoneza Naomi Osaka, pe care o pate intalni in semifinale,…