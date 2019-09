Simona Halep a reluat colaborarea cu antrenorul australian Darren Cahill

Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a anuntat, joi, intr-o postare video pe pagina sa de Facebook, ca din sezonul viitor va colabora din nou cu antrenorul australian Darren Cahill. ''Am o veste incitanta pe care vreau s-o impart cu voi. Dupa un an fara el in echipa mea, sunt…

- Antrenorul jucatoarei de tenis Bianca Andreescu s-a aratat uimit de progresul facut de eleva lui in ultimul an. Jucatoarea de tenis canadiana de orgine romana Bianca Andreescu ocupa locul 178 in clasamentul WTA la sfarșitul anului 2018, iar in prezent se afla pe locul 15, dupa ce a caștigat turneele…

- In cadrul unui interviu pe care l-a acordat pentru emisiunea garantat 1005, de la TVR, Simona halep a declarat ca iși dorește sa-l aiba din nou alaturi pe Darren Cahill, antrenorul alaturi de care a avut cele mai mari performanțe sportive. Simona Halep, locul 4 WTA, a afirmat ca simte ca alaturi de…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) a cucerit al doilea trofeu de Mare Șlem din cariera, la Wimbledon, avand aproape doi sfatuitori. Daniel Dobre, omul care se ocupa oficial de pregatirea romancei, a primit felicitari din partea lui Darren Cahill, australianul care a avut o contribuție importanta in succesul…

- Daniel Dobre, antrenorul de 51 de ani al Simonei Halep, este artizanul succesului inregistrat de Simona Halep, 27 de ani, la actuala ediție de la Wimbledon. Toți oamenii din tenis il vorbesc la superlativ pe cel poreclit ”Brica”, vazut de mulți singurul, in afara lui Ion Țiriac, de sfaturile caruia…

- Jucatoarea de tenis Simona Halep a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa sustinuta la Cluj, ca nu s-a schimbat nimic in relatia sa cu fostul sau antrenor Darren Cahill, dar ca ea va fi prima persoana sunata atunci cand acesta va reveni din pauza pe care si-a luat-o in ceea ce priveste antrenoratul,…