- Tottenham - Liverpool, marea finala a Ligii Campionilor, se disputa in aceasta seara, de la ora 22:00, la Madrid. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport, Look Sport și TV Digi Sport. Cu 100.000 de suporteri englezi veniți in capitala Spaniei la finala Tottenham - Liverpool,…

- "M-am vindecat de toate!", a dezvaluit Simona Halep, care a vorbit in fața jurnaliștilor aflați la Paris despre finalele de Grand Slam pierdute dramatic inainte sa triumfe la Roland Garros și despre cum s-a schimbat in tot acest timp.

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a ajuns la Paris, unde are la dispoziție o saptamana pentru a pregati turneul de la Roland Garros, cel de-al doilea de Mare Șlem al anului. In cursul zilei de marți, Halep a postat in contul sau de Instagram o fotografie facuta chiar pe arena Philippe Chatrier, stadionul…

- Jurgen Klopp, antrenorul lui FC Liverpool, a atacat Federația Azera de Fotbal dupa ce a aflat ca finala Europa League din acest an va avea loc in Baku, destinație dificila pentru suporterii infocați din intreaga Europa. Liverpool - Tottenham, ultimul act al Ligii Campionilor, va fi pe 1 iunie, de la…

- Pe 7 mai 1986, Barcelona pierdea finala Cupei Campionilor la penaltiuri in fața Stelei. La 33 de ani distanța, catalanii au reușit performanța de a fi eliminați din semifinalele Champions League deși se impusesera cu 3-0 in manșa tur. Liverpool a spulberat-o pe Barca cu 4-0 și s-a calificat in marea…

- Mijlocasul Georginio Wijnaldum a declarat ca marti seara jucatorii echipei Liverpool au demonstrat ca în fotbal totul este posibil, dupa ce s-au impus, scor 4-0, în meciul cu FC Barcelona si s-au calificat în finala Ligii Campionilor, scrie News.ro."Nu ne asteptam sa marcam…