Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Halep a facut cel mai…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. Ea a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0.Osaka a obtinut astfel prima…

- Simona Halep, numarul unu mondial, a ratat calificarea in finala turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, vineri, dupa ce a fost invinsa in penultimul act de japoneza Naomi Osaka, in doua seturi, cu 6-3, 6-0. Simona Halep (26 de ani, locul 1 WTA) se…

- SIMONA HALEP - NAOMI OSAKA LIVE VIDEO ONLINE 2018 DIGI SPORT STREAMING INDIAN WELLS 2018: Simona Halep, liderul mondial in ierarhia feminina de tenis, s-a calificat in semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a invins-o…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- Americanca Venus Williams, locul 8 WTA si cap de serie numarul 8, s-a calificat in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, pe spaniola Carla Suarez Navarro, locul 27 WTA si cap de serie numarul 27.Venus Williams s-a impus dupa un meci care…

- Simona Halep, numarul 1 mondial, va incerca in aceasta seara sa ajunga intr-o noua finala la Indian Wells. Romanca, campioana in California la ediția din 2015, se va lupta pentru prezența in ultimul act cu sportiva japoneza Naomi Osaka (locul 44 WTA), cea care a produs surpriza in sferturile de finala,…

- Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat în semifinalele turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, miercuri, dupa ce a învins-o pe croata Petra Martic, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3. Galeria Foto.

- Numarul 1 mondial, Simona Halep, o va intalni vineri, de la ora 21.00, pe Naomi Osaka, in semifinale la Indian Wells. Romanca o conduce cu 3-0 pe nipona. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai duelat de trei ori, in ...

- Simona Halep, locul I WTA, s-a calificat, joi, pentru a treia oara in semifinalele turneului de la Indian Wells, dupa ce a invins-o, cu 6-4, 6-7 (5), 6-3, pe croata Petra Martici, locul 51 WTA, transmite News.ro . Simona Halep a controlat prima parte a meciului cu Petra Martici, dar a fost la un pas…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Jucatoarea noastra s-a impus in fața croatei Petra Martici (51 WTA) dupa un meci spectaculos de trei seturi, 6-4, 6-7 (5), 6-3. ...

- Simona Halep, prima declarație dupa calificarea in semifinalele Indian Wells. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat”. Dupa doua opre și 23 de minute de joc intens, Simona Halep abia s-a putut bucura de succes. ”Nu știu cum am caștigat, dar am caștigat. Am fost frustrata din pricina vantului, care…

- Simona Halep a controlat in mare parte meciul cu Petra Martici, dar a fost la un pas sa-l scape din mana. Halep a inceput agresiv, cu serviciu sigur, mai ales primul, cu putine greseli nefortate. De partea cealalta, Martici a fost cu erorile, destul de multe in primul set. Insa croata a "apasat"…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Numarul 1 mondial in tenisul feminin, constanteanca Simona Halep, a declarat ca a ratat prea mult in primul set al meciului cu Qiang Wang (China), castigat cu 7-5, 6-1, in optimile turneului WTA de la Indian Wells (California). „Stiam ce am de facut si am jucat bine. Am lipsit cateva saptamani din cauza…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Romanca va ramane o perioada lunga pe locul I WTA, indiferent ce rezultate va avea la turneul din California, dupa eliminarea Carolinei Wozniacki, singura care ar fi putut sa o detroneze. Daneza a fost infranta in optimi de rusoaica de Daria Kasatkina, o rusoaica de numai 19 ani. In prezent , distanta…

- Simona Halep face senzație in California și e din ce in ce mai apreciata de specialiști și de fani, in urma jocului sau. Calificarea ei in sferturile de la Indian Wells i-a incantat si pe jurnalistii locali care acopera aceasta competitie.Simona Halep a ajuns la un bilant uluitor in 2018:…

- SIMONA HALEP - PETRA MARTIC LIVE VIDEO DIGI SPORT, LIVE STREAMING Indian Wells 2018. Halep este la un singur pas de careul de asi al competitiei de la Indian Wells, castigata in 2015. Simona Halep o va intalni in sferturi, in direct la Digi Sport 2, nu inainte de ora 22:00, pe Petra Martic, sportiva…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat ca a ratat prea mult in primul set al meciului cu Qiang Wang, castigat cu 7-5, 6-1, marti, in optimile turneului WTA de la Indian Wells (California). ''Stiam ce am de facut si am jucat bine. Am lipsit cateva saptamani din cauza…

- Numarul unu mondial in tenisul feminin, romanca Simona Halep, a declarat ca a ratat prea mult in primul set al meciului cu Qiang Wang, castigat cu 7-5, 6-1, marti, in optimile turneului WTA de la Indian Wells (California). ''Stiam ce am de facut si am jucat bine. Am lipsit cateva…

- Simona Halep, locul I WTA, a eliminat-o pe chinezoaica Qiang Wang, locul 55 WTA, in optimile de finala ale turneului de la Indian Wells. A fost 7-5, 6-1, in meciul care a dus-o pe Halep in sferturile turneului american. Totodata, a fost prima intalnire a celor doua.In faza urmatoare, Halep…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul 1 mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, dupa ce s-a impus, in trei seturi, in fata americancei Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6 (3), 6-2. Halep…

- Simona Halep (1 WTA) a invins-o in aceasta dimineața pe Caroline Dolehide, scor 1-6, 7-6, 6-2, și s-a calificat in optimi la Indian Wells. Romanca a ajuns astfel la un bilanț de 16-1 in 2018, singura infrangere venind in finala de la Australian Open. Dupa victoria cu Dolehide, Halep a vorbit cu jurnaliștii…

- Simona Halep, singura jucatoare din Romania ramasa in competiție la turneului WTA de la Indian Wells, dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, s-a calificat in optimile de finala ale turneului din California dupa victoria muncita obținuta in 16-imile de finala ale turneului in fața jucatoarei Caroline…

- Jucatoarea romana de tenis Sorana Cirstea a fost invinsa de americanca Venus Williams, cap de serie opt, cu 6-3, 6-4, in runda a doua a turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari. In varsta de 37 de ani Venus Williams s-a impus fara probleme, dupa o ora…

- LIVE TEXT Simona Halep – Qiang Wang, in optimi la Indian Wells. Se joaca marți, de la ora 20.00. Simona Halep s-a calificat greu in optimile de finala de la Indian Wells, dupa ce a trecut in trei seturi, 1-6, 7-6, 6-2, de americanca de 19 ani Caroline Dolehide (165 WTA). In optimile de fianla ale cvompetiției,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat cu dificultate in optimile de finala ale turneului WTA de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, duminica, dupa ce s-a impus in trei seturi in fata americancei Caroline Dolehide, cu 1-6,…

- O felicitam pe Simona Halep: ocupanta a primei pozitii in ierarhia mondiala a tenisului feminin, Simona Halep s-a calificat in optimile turneului de la Indian Wells. Romanca a trecut de jucatoarea americana Caroline Dolehide, in varsta de 19 ani, locul 165 WTA, beneficiara a unui wild card, scor 1-6,…

- Simona Halep și-a aflat adversara din urmatorul meci pe care il va juca la Indian Wells. Romanca va intalni o jucatoare aflata pe pe locul 165 WTA. Surpriza mare in meciul dintre sportiva Dominika Cibulkova din Slovacia, locul 30 WTA si cap de serie numarul 30, si jucatoarea americana…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a calificat, in noaptea de vineri spre sambata, in turul trei al turneului Premier Mandatory de la Indian Wells, dupa ce a invins-o pe jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, numarul 77 WTA, scor 6-4, 6-4. Kristyna are ceva din jocul mult mai titratei ei surori,…

- Simona Halep, locul 1 mondial, va evolua, in noaptea de vineri spre sambata, in turul doi la simplu la Indian Wells, cu jucatoarea ceha Kristyna Pliskova, locul 77 WTA.Meciul lui Halep este al treilea de pe terenul central, dupa doua intalniri la simplu masculin, urmand sa aiba loc in jurul…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open. ''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil. De…

- Simona Halep pare sa se simta minunat in SUA, inaintea debutului la turneul din California. Romanca s-a acomodat repede inca din prima zi și s-a distrat antrenandu-se cu o minge de fotbal. Simona Halep se mentine pe locul I WTA cu 7.965 de puncte, in ierarhia WTA publicata luni. Sportiva…

- Turneul de tenis de la Indian Wells 2018. Monica Niculescu (locul 71 WTA) este prima sportiva din Romania care intra in competiție, inca din primul tur al calificarilor, acolo unde o va intalni pe Ann Li, o jucatoare de 17 ani din SUA, clasata in acest moment pe locul 479 WTA. Meciul se va juca luni,…

- Simona Halep ajunge in Statelor Unite pentru orima oara din postura de lider mondial. Romanca se pregatește sa faca senzație la Indian Wells si Miami, turnee care impreuna alcatuiesc "The Sunshine Double".Turneul de la Indian Wells are un tablou la fel de consistent precum un Grand Slam: 128…

- Simona Halep a declarat ca nu e refacuta in totalitate, dar a precizat ca va urma tratamentul si in zilele urmatoare si spera sa fie la 100% in momentul in care va debuta turneul din California. Angela Merkel, dialog fabulos cu ambasadorul Romaniei despre SIMONA HALEP "Ma simt ok. M-am…

- Dinamo Bucuresti a ratat in premiera calificarea in play-off-ul Ligii I de fotbal, sambata, dupa ce a fost invinsa in deplasare de Astra Giurgiu cu scorul de 2-0 (1-0), in etapa a 26-a, ultima a sezonului regulat. Astra s-a impus prin golurile marcate de Florentin Matei (25) si Silviu…

- Simona Halep a spus 'pas' la Qatar Total Open, insa a anunțat ca va juca la Indian Wells (5-18 martie). Cu toate acestea, specialiștii sunt sceptici ca romanca se va reface, in totalitate, pentru acest turneu.Simona Halep a luat o pauza de 19 zile dupa finala de la Australian Open, insa s-a…

- Simona Halep va redeveni numarul 1 mondial dupa ce Caroline Wozniacki a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha de Petra Kvitova, informeaza ProSport. Kvitova a invins-o pe Wozniacki dupa un meci care a durat doua ore si 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5. Halep va prelua astfel poziția de…

- Simona Halep (1 WTA) joaca sambata dimineața, de la ora 02:00, in turul III de la Australian Open. Romanca se dueleaza cu americanca Lauren Davis (24 de ani, 76 WTA). Partida va fi liveTEXT pe GSP.RO și in direct la Eurosport. ...