- S-au stabilit cele opt jucatoare care vor participa la Turneul Campioanelor 2018, de la Singapore. Romanca Simona Halep, germanca Angelique Kerber, daneza Caroline Wozniacki, japoneza Naomi Osaka, cehoaica Petra Kvitova, americanca Sloane Stephens, cehoaica Karolina Pliskova și ucraineanca Elina Svitolona…

- Simona Halep a declaraqt ca marele sau obiectiv este sa castige Turneului Campioanelor, competitie la care cea mai buna performanta obtinuta este o finala. Cu 10 zile inaintea turneului ce va reuni cele mai bune opt jucatoare de tenis din lume, casele de pariuri au anuntat cotele pentru castigatoarea…

- Ce avans mai are Simona Halep in fruntea clasamentului WTA. Avansul romancei Simona Halep in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis dat publicitatii luni s-a redus la 1.000 de puncte, dupa ce daneza Carolina Wozniacki a cucerit titlul la Beijing. Halep are 2.000 de puncte…

- Simona Halep, a 48-a saptamana ca lider in tenisul feminin. Romanca isi pastreaza un avans considerabil in fruntea clasamentului mondial al jucatoarelor profesioniste de tenis (WTA), dat publicitatii luni, cu peste 2.400 de puncte fata de urmatoarea clasata, daneza Caroline Wozniacki. Halep are peste…

- Urmatoarea romanca in clasamentul WTA este Mihaela Buzarnescu. Ea se mentine pe locul 20, cu 2.068 de puncte, in ciuda faptul ca nu a putut juca dupa accidentarea suferita la glezna, in timpul meciului de la Montreal cu Elina Svitolina. Sorana Cirstea se mentine si ea pe locul 52 WTA, cu 1.065…

- Simona Halep a devenit dupa turneul de la Montreal prima jucatoare romana calificata matematic la Turneul Campioanelor de la Singapore. Ea conduce in ierarhia care conteaza pentru finala sezonului, cu 6.316 puncte, in timp ce ocupanta locului secund, germana Angelique Kerber, a acumulat 4.918 puncte,…

- Simona Halep incepe saptamana cu numarul 39 in fruntea ierarhiei jucatoarelor profesioniste de tenis, cu 7.571 de puncte, fiind urmata de daneza Caroline Wozniacki, cu 6.660 de puncte. Sportiva romana are un avans mai mare fata de Wozniacki, 911 puncte, in comparatie cu cel de saptamana trecuta, 831…

- Simona Halep, a 38-a saptamana consecutiva pe locul 1 WTA. Alte romance sunt in picaj. Simona Halep e pentru a 38 saptamana la rand pe primul loc in clasamentul mondial, avand un avans de 831 de puncte fata de ocupanta pozitiei secunde Caroline Wozniacki. Simona Halep, a 38-a saptamana consecutiva pe…