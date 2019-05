Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep - Kiki Bertens LIVE este finala de la Madrid, turneul pe zgura patronat de Ion Tiriac. Ultimul act urmeaza sa înceapa la ora 19.30. Meciul este transmis în România la TV de Digisport 1.

- Simona Halep a vorbit, intr-o conferința de presa, despre relația pe care o are cu omul de afaceri Ion Țiriac. Sportiva a dezvaluit ca fostul jucator de tenis este foarte dur cu ea și ca a criticat-o dupa meciul pe care l-a disputat in semifinala turneului de la Madrid. "Cu siguranta ca relatia speciala…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) a invins-o pe elvețianca Belinda Bencic (22 de ani, 18 WTA), scor 6-2, 6-7(2), 6-0, și s-a calificat in finala turneului Premier Mandatory de la Madrid. La conferința de presa de la final, Simona a vorbit despre relația speciala pe care o are cu Ion Țiriac. Ca sa redevina…

- Simona Halep, locul 3 WTA, s-a calificat a patra oara in finala turneului de categorie Premier Mandatory de la Madrid, dupa ce a intrecut-o, in penultimul act, cu scorul de 6-2, 6-7 (2), 6-0, pe elvetianca Belinda Bencic, locul 18 WTA. Halep va disputa finala cu numarul 35 din cariera, a doua din…

- Simona Halep (3 WTA, 27 de ani) s-a calificat în finala turneului de la Madrid, vineri, dupa ce a învins-o pe elvețianca Belinda Bencic, scor 6-2, 6-7(2), 6-0, la capatul unui meci cu foarte multe lovituri spectaculoase. Campioana noastra s-a declarat mulțumita de felul în care…

- Simona Halep a avut un meci dramatic cu Belinda Bencici, din Elveția, in semifinalele de la Madrid. Dupa un prim set adjudecat relativ ușor, 6-2, Halep s-a vazut obligata s joace in decisiv, dupa ce Bencici a caștigat la tie-break, 7-2, actul secund.Insa, in setul 3 a fost o singura jucatoare.…

- Simona Halep a castigat turneul de doua ori, in 2016, cand a invins-o in finala pe Dominika Cibulkova, si in 2017, cand a intalnit-o pe Kristina Mladenovic. Anul trecut, Simona Halep a fost eliminata in sferturile de finala de Karolina Pliskova. Simona Halep si-a aflat adversarele de la Madrid.…

- Simona Halep (27 de ani,3 WTA) a plecat in aceasta dimineața spre Madrid, unde va participa la turneul lui Ion Țiriac, in perioada 4-11 mai. „Ma simt bine, m-am antrenat foarte bine dupa Fed Cup, meciurile din Franța m-au ajutat foarte mult la incredere, consider ca sunt pregatita pentru acest sezon…