- Simona Halep (7 WTA) a fost eliminata, joi, in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, dupa ce a pierdut in fata lui Angelique Kerber (5 WTA), scor 4-6, 3-6. La finalul jocului, sportiva din Germania si-a laudat adversara.Kerber a facut o partida excelenta si s-a impus in doua…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul sapte WTA, a fost invinsa joi de germanca Angelique Kerber, locul 5 in ierarhia mondiala, in doua seturi, 6-4, 6-3, in sferturile de finala ale turneului WTA pe iarba de la Eastbourne (Marea Britanie), dotat cu premii totale de 998.712 dolari.…

- Constanteanca Simona Halep 27 de ani, 7 WTA s a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, reusind s o invinga in optimi pe slovena Polona Hercog 28 de ani, 60 WTA , scor 6 1, 4 6, 6 3.In sferturi, Simona Halep va da peste mai vechea rivala Angelique Kerber 31 de ani, 5 WTA .…

- Spre deosebire de zilele precedente, fara set pierdut, Simona Halep (7 WTA) s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Eastbourne, in proba de simplu feminin /dupa ce a invins-o pe slovena Polona Hercog cu 6-1; 4-6; 6-3, dupa o ora si 48 de minute/; la dublu, impreuna cu Raluca Olaru,…

- Simona Halep, locul 8 WTA si cap de serie numarul 6, va evolua direct in turul al doilea al turneului de categorie Premier de la Eastbourne (23-29 iulie), faza in care va da piept cu invingatoarea dintre sportiva italiana Camila Giorgi, locul 39 WTA, si Su-Wei Hsieh din Taiwan, locul 28 WTA.In…

- In optimi, Halep ar putea juca impotriva Barborei Strycova din Cehia, locul 51 WTA, sau cu Qiang Wang din China, locul 15 WTA, in sferturi, cu germana Angelique Kerber, locul 6 WTA si si cap de serie numarul 4, in semifinale cu australianca Ashleigh Barty, locul 2 WTA si cap de serie numarul 1, sau…