Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open in fata jucatoarei daneze de tenis Caroline Wozniacki

- Simona Halep (26 de ani) a cedat dramatic finala de la Australian Open, scor 6-7(2), 6-3, 4-6 in fata Carolinei Wozniacki (27 de ani), iar multi fani ai romancei blameaza zeii sportului alb pentru acest rezultat! "De ce a pierdut Halep desi a luptat ca la Termopile? Doar era jucatoarea mai buna,…

- Simona Halep (26 de ani) a pierdut finala de la Australian Open, la capatul unul meci dramatic disputat impotriva danezei Caroline Wozniacki (27 de ani), scor 6-7 (2), 6-3, 4-6. Aflat la Constanța, tatal celei mai valoroase jucatoare de tenis din Romania a trait meciul la intensitate maxima.

- Simona Halep a pierdut finala de la Australian Open, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki. GSP.RO a realizat posibilul program al romancei dupa primul Mare Șlem al anului. Așa cum a anunțat Stere Halep, tatal Simonei, pentru sportiva noastra urmeaza aproximativ doua saptamani de pauza, dupa doua saptamani…

- Ce a spus Wozniacki dupa finala cu Halep, caștigata de jucatoarea daneza dupa un meci dramatic, 7-6 (2), 3-6, 6-4. „Este un vis devenit realitate”, a declarat jucatoarea daneza de tenis Caroline Wozniacki, numarul 2 WTA, care a castigat sambata primul sau turneu de Mare Slem, Australian Open, dupa…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat dupa finala pierduta sambata la turneul Australian Open ca va lupta in continuare si cu siguranta va avea din nou sansa sa joace o finala de Mare Slem. ''A fost un turneu foarte bun pentru mine. Nu am inceput foarte bine, cu o…

- AUSTRALIAN OPEN 2018."Nu este usor sa vorbesc acum, dupa meciul pierdut. Dar trebuie sa incep prin a-i transmite felicitari lui Caroline Wozniacki pentru performanta reusita. De asemenea, felicitari tatalui tau, care a facut din tine o castigatoare de turneu de Mare Slem. A fost un turneu…

- Simona Halep a pierdut și a treia finala de Grand Slam, 6-7(2), 6-3, 4-6 cu Caroline Wozniacki in ultimul act de la Australian Open. Stere Halep, tatal Simonei, a urmarit partida la Constanța și a izbucnit in plans dupa infrangerea in fața danezei. Tatal Simonei n-a rezistat sa iși vada fata invinsa…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa finala pierduta la Australian Open, 6-7 (2), 6-3, 4-6 in fața Carolinei Wozniacki. Nu e ușor sa vorbesc acum. O felicit pe Caroline, a jucat bine tot turneul. Iți urez succes. A fost un turneu excelent pentru mine. A inceput prost cu acea accidentare. Sunt trista,…

- Piotr Wozniacki, tatal numarului 2 WTA, a vorbit despre finala Australian Open dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Tatal, care ii este și antrenor danezei, prevede un meci spectaculos intre cele doua."Vreau sa raman cu picioarele pe pamant inaintea meciului. Este un lucru important…

- Caroline Wozniacki prefațeaza finala Australian Open 2018 cu Simona Halep . Cele doua jucatoare vor juca atat pentru locul 1 WTA cat si pentru primul turneu de Mare Slem din cariera! Sportiva daneza este nerabdatoare s-o intalneasca pe Halep. „Sunt nerabdatoare. Am fost mult mai emotionata inaintea…

- Simona Halep e sustinuta din toate partile inaintea finalei cu Caroline Wozniacki. Ultimul mesaj de sustinere primit de liderul mondial vine din partea Nadiei Comaneci, care a spus ca se va trezi in toiul noptii, ea fiind in SUA, pentru a urmari ultimul act al Australian Open, conform sportivity.ro.…

- Kristina Mladenovic și Timea Babos au caștigat Australian Open la dublu. Perechea francezo-maghiara a cucerit primul trofeu de Grand Slam, dupa ce a invins in finala cuplul din Rusia Ekaterina Makarova – Elena Vesnina, 6-4, 6-3. Campioanele au primit un cec de 700.000 de dolari australieni (454.525 de…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. Chung…

- Francezul Patrick Mouratoglou a vorbit despre finala feminina de la Australian Open, dintre Simona Halep și Caroline Wozniacki. Antrenorul Serenei Williams i-a explicat romancei unde trebuie sa se aștepte la o replica dura din partea danezei. "Este finala perfecta. Numerele 1 și 2 se dueleaza pentru…

- Proaspat calificat in finala de la Australian Open 2018, Roger Federer a vorbit despre finala feminia, de maine, unde Simona Halep o va infrunta de Caroline Wozniacki. Cele doua vor juca maine dimineața, de la ora 10:30. "Va fi o premiere pentru oricare dintre ele, oricare va caștiga. Mi-ar placea…

- Simona Halep a reusit o performanta uluitoare la Australian Open. A batut-o pe Angelique Kerber cu 6-3, 4-6, 9-7 si se bate pentru trofeu cu daneza Caroline Wozniacki. Mulți romani se gandesc la finala de sambata, dar si la meciul de Fed Cup, cu reprezentativa Canadei, din turul al doilea al Grupei…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in finala de la Australian Open. A invins-o pe Angelique Kerber, locul 16 WTA, scor 6-3, 4-6, 9-7, și va juca sambata dimineața, de la ora 10:00, in direct pe GSP.RO și in transmisiune directa pe Eurosport, cu daneza Caroline Wozniacki (2 WTA). La conferința…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in premiera in finala turneului Australian Open, joi, la Melbourne, dupa ce a invins-o in penultimul act pe germanca Angelique Kerber, cu 6-3, 4-6, 9-7. Halep a facut unul dintre cele mai bune meciuri ale carierei…

- Dupa înfrângerea în fata Carolinei Wozniacki, sportiva din Spania Carla Suarez Navarro mizeaza pe un ultim act între numarul unu mondial, Simona Halep, si învingatoarea de la Turneul Campioanelor, daneza care a învins-o azi. Caroline…

- Jucatoarea letona de tenis Jelena Ostapenko, favorita numarul 7, a fost eliminata vineri in turul 3 al turneului de Mare Slem de la Melbourne, Australian Open, inclinandu-se in fata altei reprezentante a tarilor baltice, estoniana Anett Kontaveit (Estonia/N. 32), care s-a impus in trei seturi, 6-3,…

- Jucatoarea romana Simona Halep are prima sansa sa ramane in fruntea ierarhiei profesioniste feminine si dupa turneul Australian Open, primul de Mare Slem al anului, potrivit situatiei prezentate de site-ul WTA. Contracandidatele Simonei la primul loc in clasamentul WTA sunt Caroline Wozniacki,…