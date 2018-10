Simona Halep a luat DECIZIA. Ce va face la turneul de la Moscova

Stiri pe aceeasi tema

- "Salutare, tuturor! Am vrut sa va ofer rapid noutați in privința starii mele. Am facut azi un RMN la spate și am aflat ca am hernie de disc. Voi discuta cu doctorii in zilele urmatoare și sper ca voi reveni cat mai repede cu detalii. Va mulțumesc tuturor pentru susținere!", este anuntul facut de…

- Simona Halep a revenit în România, luni seara, pentru a efectua o serie de analize medicale, pentru a depista motivul durerilor de spate cu care s-a confruntat, sportiva urmând sa fie supusa unor investigații RMN.Numarul 1 mondial a fost nevoita sa abandoneze înca…

- Liderul WTA Simona Halep va participa la turneul Kremlin Cup, de la Moscova, competitie pe care a castigat-o in urma cu cinci ani, au anuntat organizatorii, pe site-ul oficial. "Am castigat primul meu titlu aici, la Moscova, in 2013, astfel ca turneul are un loc special in inima mea. Abia astept sa…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a vorbit despre turneul de la Montreal, care incepe azi și pe care l-a caștigat in 2016. "Este mereu frumos sa te intorci unde ai caștigat un turneu. Este placut sa fiu din nou aici și sa ma bucur de aceasta atmosfera. Mereu cand joc este o atmosfera excelenta. Abia aștept…

- Turneul de tenis din Capitala, BRD Bucharest Open, dotat cu premii in valoare totala de 250.000 $, castigat de doua ori de Simona Halep si o data de Irina Begu nu a adus, de data aceasta Romaniei decat titlul la dublu. Odata cu eliminarea Soranei Cirstea, sambata, in sferturi, de catre principala favorita,…