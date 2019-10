Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep nu se regaseste dupa turneele pe care le-a disputat in Asia. Tenismena constanteana ar fi trebuit sa participe la Kremlin Cup, turneu WTA care va avea loc la Moscova, incepand cu data de 14 octombrie, insa a anuntat ca nu va mai onora cu prezenta invitatia organizatorilor. Halep acuza dureri…

- Simona Halep (28 de ani, 6 WTA) a inceput recuperarea, dupa accidentarea la spate suferita in cadrul turneului de la Wuhan. Dupa ce a luat decizia de a se retrage și de la Kremlin Cup pentru a se menaja, sportiva noastra a inceput antrenamentele specifice recuperarii, la o clinica din București, pentru…

- A fost antrenorul Simonei în perioada 2008-2012, având o contribuție importanta la formarea fostului lider mondial. Firicel Tomai a explicat ca problemele Simonei Halep cu spatele dateaza înca acum mulți ani. "Are o problema importanta, la aceeași vertebra, si este din 2008. Avea…

- Desi a avut cinci calificari anterioare la Turneul Campioanelor, Halep nu a participat decat la patru editii. Anul trecut, ea a fost nevoita sa declare forfait din cauza unei accidentari la spate (hernie de disc). Si in acest an participarea ei la finala sezonului este in pericol. Ea a suferit o accidentare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a declarat sambata ca s-a refacut dupa probleme la spate care au obligat-o sa abandoneze in optimile de finala la Wuhan (China), si crede ca va putea sa evolueze duminica, in primul tur al turneului WTA de la Beijing, informeaza AFP, citata de Agerpres. Laureata…

- Simona Halep a ales sa-și serbeze cei 28 de ani pe care ii implinește vineri pe Marele Zid chinezesc. Insoțita de staff, dar și de prietenul sau, Toni Iuruc, Simona a petrecut cateva ore pe impozanta construcție asiatica. Simona a ”carat” pe Marele Zid și o sticla de șampanie, pe care a desfacut-o,…

- Simona Halep (27 de ani) a acuzat probleme inca din startul meciului, fiind vizibil incomodata in momentul in care incerca sa serveasca. Deși a condus cu 4-2, Elena Rybakina a caștigat urmatoarele trei game-uri, moment in care Simona Halep a cerut intervenția fizioterapeutului. Simona Halep,…

- "Ma simt destul de bine, sunt increzatoare si sper sa-mi mearga bine. Este un pic mai diferit, mancarea este diferita, aerul este diferit, cultura de acolo mai diferita, asa ca incerc sa ma adaptez cat pot de bine si sa joc cat se poate de bine, insa nu este usor. Fizic sunt suta la suta,…