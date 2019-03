Stiri pe aceeasi tema

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat dupa o ora si…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a fost invinsa in doua seturi, 7-5, 6-1, de Karolina Pliskova din Cehia, in noaptea de joi spre vineri, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Statele Unite), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari. Reprezentanta tarii noastre s-a inclinat…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep a fost eliminata in semifinalele turneului de la Miami de tenismena din Cehia, Karolina Pliskova. Partida dintre cele doua a fost intrerupta de mai multe ori din cauza ploii. Meciul s a incheiat cu victoria Karolinei Pliskova in doua seturi scor 7 5; 6 1. Prin eliminarea…

- Simona Halep se reintalneste cu o buna prietena in semifinalele turneului de la Miami. Karolina Pliskova a obtinut, miercuri, a 20-a victorie a sezonului si va fi adversara romancei pentru un loc in finala, vineri noapte, de la 3:00 - ora Romaniei.Karolina Pliskova a trecut intr-o ora si 19…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul trei mondial, o va intalni pe Karolina Pliskova (Cehia), numarul 7 WTA, in semifinalele turneului WTA de la Miami (Florida/SUA), dotat cu premii totale de 9.035.428 dolari, dupa ce aceasta a trecut, miercuri, in sferturi, de compatrioata sa Marketa Vondrousova,…

- Simona Halep a trecut in sferturile de finala de Qiang Wang, scor 6-4, 7-5, in timp ce Karolina Pliskova a invins-o pe Marketa Vondrousova, scor 6-3, 6-4. Simona Halep s-a calificat dramatic in semifinale la Miami. A revenit de la 1-5 si a salvat trei mingi de set Meciul Simona Halep…

- Simona Halep, nr. 3 WTA, si a aflat in aceasta noapte adversara din semifinalele turneului de la Miami. Tenismena din Constanta trebuie sa o invinga pe sportiva din Cehia, Karolina Pliskova, nr. 7 mondial, pentru a ajunge in finala Miami Open 2019 si pentru a redobandi astfel titlul de lider WTA, informeaza…