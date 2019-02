Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 3 WTA si cap de serie numarul 1, a fost invinsa, cu scorul de 3-6, 6-4, 6-3, de belgianca Elise Mertens, locul 21 WTA, in finala turneului de categorie Premier de la Doha. Mertens a cerut un time-out medical la scorul de 6-3, 2-1, pentru Halep, cand romanca era "pe val" Dupa o pauza…

- Simona Halep (27 de ani, 3 WTA) si-a aflat, vineri seara, adversara din finala turneului de la Doha (Qatar). Sambata, de la ora 17:00, fostul lider mondial va sta fata in fata cu belgianca Elise Mertens (23 de ani, 21 WTA), cea care a invins-o in trei seturi pe Angelique Kerber, scor 6-4, 2-6, 6-1.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe belgianca Elise Mertens, sambata, de la ora 17:00 (ora Romaniei), in finala turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari. ...

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe belgianca Elise Mertens, sambata, de la ora 17:00 (ora Romaniei), in finala turneului WTA de la Doha (Qatar). Halep (27 ani, 3 WTA), care de luni va fi numarul doi mondial, a trecut in semifinale de ucraineanca Elina Svitolina (24 ani, 7 WTA) cu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep o va intalni pe belgianca Elise Mertens, sambata, de la ora 17:00 (ora Romaniei), in finala turneului WTA de la Doha (Qatar), dotat cu premii totale de 916.131 dolari. Halep (27 ani, 3 WTA), care de luni va fi numarul doi mondial, a trecut in semifinale de ucraineanca…

- Simona Halep va juca maine finala de la Doha dupa ce azi a trecut de Elina Svitolina (7 WTA), scor 6-3, 3-6, 6-4. Romanca a avut o revenire de senzație in acest joc. La finalul jocului a vorbit despre relația cu Thierry van Cleemput. Finala de la Doha se va disputa sambata, in direct pe DigiSport 1…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) si-a aflat, joi seara, adversara din finala turneului de la Doha (Qatar). Sambata, de la ora 17:00, fostul lider mondial va sta fata in fata cu belgianca Elise Mertens (23 de ani, 21 WTA), cea care a invins-o in trei seturi pe Angelique Kerber, scor...

- Calificare cu emoții pentru Simona Halep in turul III la Australian Open, primul turneu de Mare Șlem al anului. Romanca a obținuit o victoriei chinuita impotriva americancei Sofia Kenin (20 ani, 37 WTA), in trei seturi, dupa ce și-a adjudecat primul act și a condus 3-0 la game-uri in setul secund. SIMONA…