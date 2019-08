Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 27 de ani, locul 4 WTA, debuteaza miercuri la Cincinnati, in turul 2, impotriva rusoaicei Ekaterina Alexandrova, care a trecut in runda inaugurala de Carla Suarez-Navarro, 6-4, 6-1. Este prima confruntare intre Simona Halep și Ekaterina Alexandrova, 24 de ani, locul 43 WTA, jucatoare de…

- ​Aflata la Cincinnati (acolo unde se pregatește și alaturi de Darren Cahill), Simona Halep a vorbit într-o conferința de presa despre planurile pe care le are pentru urmatoarea perioada din tenis. Simona și-a propus urmatoarele: "Mai multe Grand Slam-uri, daca e posibil, sa închei anul…

- Mihaela Buzarnescu nu se regasește. Jucatoarea romana de tenis a fost invinsa de americanca Jessica Pegula cu 6-3, 7-6 (5), sambata, in prima runda a calificarilor pentru tabloul principal de simplu al turneului WTA de la Cincinnati (Ohio), dotat cu premii totale de 2.944.486 dolari. Pegula (25 ani,…

