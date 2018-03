Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep a avut mai multe iesiri nervoase joi seara, la debutul in turneul Premier Mandatory de la Miami, in setul decisiv facandu-si tandari racheta. Pe cale de consecinta, arbitrul de scaun i-a dat un avertisment Simonei. Decizia oficialului nu a influentat in vreun fel scorul meciului incheiat…

- Ce a declarat Oceane Dodin, dupa meciul cu Simona Halep. Jucatoarea din Franța, invinsa joi seara, de numarul 1 WTA, in trei seturi, la Miami Open, 6-3, 3-6, 5-7, a declarat ca serviciul slab a impiedicat-o sa obtina o victorie de care avea mare nevoie, informeaza lequipe.fr. Intrebata cu ce va ramane…

- Simona Halep a trebuit sa faca multe sacrificii pentru a se califica in turul 3 la Miami. Pe langa efortul fizic depus, ea va trebui sa scoata din buzunar in jur de 2.500 de dolari, dupa ce a fost avertizata de arbitrul meciului cu Oceane Dodin.

- Meciul disputat aseara tarziu intre Simona Halep si jucatoarea franceza Oceane Dodin, din turul II al turneului de categorie Premier Mandatory de la Miami, a confirmat din nou ca jucatoarea noastra trece printr-o pasa neagra. In fata unei jucatoare fara prea mari veleitati, cu un al doilea serviciu…

- LIVE TEXT Simona Halep – Agnieszka Radwanska, in turul trei la Miami. Cele doua au mai jucat de zece ori pana acum. Scorul e egal: 5-5. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Prima reacție a Simonei Halep dupa victoria chinuita de azi contra franțuzoaicei Oceane Dodin : ”A fost un meci nebun!”. „Sunt obișnuita cu meciurile tari, am avut multe. Am vrut sa raman focusata și am caștigat. A fost greu sa joc impotriva unei astfel de adversare, care a lovit foarte puternic. Prima…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei seturi, 3-6, 6-3, 7-5, pe frantuzoaica Oceane Dodin, intr-o partida disputata joi.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat in turul al treilea al turneului WTA de la Miami (Florida), dotat cu premii totale de 7.972.535 dolari, invingand-o greu, in trei...

- Istovita dupa mai multe schimburi grele din timpul meciului, Simona Halep a explicat motivele pentru care a fost la un pas sa piarda meciul cu frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA."Am avut multe meciuri grele, sunt obișnuita. Am vrut sa raman concentrata și sa nu renunț. Am luptat pana…

- Liderul mondial Simona Halep a avut nevoie de trei seturi pentru a o invinge, in aceasta seara, pe frantuzoaica de pe locul 98 in lume Oceane Dodin, in turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami.In primul meci sustinut in turneu, Halep s a impus mult mai greu decat se astepta, cu 3 6, 6…

- Simona Halep a cedat din nou nervos. Jucatoarea romanca de tenis a reușit sa caștige dupa un meci greu in fața franțuzoaicei Oceane Dodin cu 3-6, 6-3, 7-5. Halep a incheiat meciul cu un as și s-a...

- Simona Halep a suferit o noua umilința, in SUA! La turneul de la Miami, liderul mondial a primit o lecție de tenis de la frantuzoaica Oceane Dodin, locul 98 WTA, 21 de ani, prezenta pe tabloul principal ca lucky loser. Chiar daca a caștigat chinuit, Halep s-a impus cu 7-5, in decisiv.Dodin…

- Simona Halep a traversat momente dificile in timpul meciului cu Oceane Dodin, din turul secund al turneului Premier Mandatory de la Miami. Spre finalul primului set, jucatoarea noastra a parut vizibil deranjata de probleme la umarul drept și la gat și a solicitat de doua ori intervenția fizioterapeutului. …

- SIMONA HALEP-OCEANE DODIN ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Simona Halep (1 WTA) debuteaza in aceasta seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Jucatoarea noastra se dueleaza in turul secund cu franțuzoaica Oceane Dodin (98 WTA) Partida va putea fi urmarita in format liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport 2. ...

- Simona Halep n-are probleme de sanatate: ”Ma simt pregatita”. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a asigurat miercuri, la Miami, ca s-a recuperat dupa probleme pe care le-a avut la piciorul drept si care au obligat-o sa se retraga de la Doha, luna trecuta, dar acum se simte…

- Liderul mondial Simona Halep debuteaza astazi la turneul de tenis Premier Mandatory de la Miami, intalnind o in turul doi pe Oceane Dodin Franta, 98 WTA .Partida a fost programata dupa ora 21.00 si va fi transmisa in direct de Digi Sport 2.Halep si Dodin nu s au mai infruntat pana acum in circuitul…

- Simona Halep (1 WTA) si-a aflat prima adversara din turneul de la Miami. Liderul mondial va juca impotriva frantuzoaicei Oceane Dodin (21 de ani, 98 WTA). Cele doua nu s-au mai intalnit pana acum intr-un meci direct. Halep a intrat direct in turul doi al turneului din SUA si vine dupa…

- Simona Halep, revenita in competitie in urma cu doua saptamani, la Indian Wells, unde a fost invinsa in semifinale de japoneza Naomi Osaka, cea care a castigat in final trofeu, a precizat ca se simte "bine" si "nu are probleme sau disconfort"."Acesta este cel mai important lucru. Am jucat…

- Simona Halep, liderul mondial din clasamentul WTA, va debuta joi seara in turneul Premier Mandatory de la Miami. Organizatorii au anunțat in aceasta seara programul zilei de joi. Jucatoarea noastra va juca impotriva invingatoarei partidei dintre Veronica Cepede Royg (78 WTA) și Oceane Dodin (98 WTA).…

- Simona Halep (1 WTA) s-a calificat in aceasta dimineața in semifinalele turneului Premier Mandatory de la Indian Wells. Jucatoarea noastra s-a impus in fața croatei Petra Martici (51 WTA) dupa un meci spectaculos de trei seturi, 6-4, 6-7 (5), 6-3. ...

- Simona Halep a dat lovitura in thriller-ul sferturilor de finala de la Indian Wells. A avut parte de un meci nebun in fata croatei Petra Martic. S-a impus dupa ce a pierdut setul secund si a revenit de la 1-3 in decisiv. Liderul mondial s-a impus dupa ce a castigat 5 gameuri la rand. La final, nici…

- SIMONA HALEP-QIANG WANG ONLINE STREAM LIVE VIDEO DIGISPORT. Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat ca are tot respectul pentru Caroline Dolehide, pe care a invins-o greu, cu 1-6, 7-6 (3), 6-2, duminica, in turul al treilea la Indian Wells (California). SIMONA HALEP-QIANG…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a sustinut, vineri, ca informatiile privind anchetarea sa in Brazilia pentru spalare de bani sunt false si ca nu a fost chemat la audieri, comentand, ironic, ca l-au prins "vanzand portocale pe plaja". "Inteleg ca este o suparare si trebuie sa incalzeasca ciorba. Au incalzit-o,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, a declarat, miercuri, inaintea debutului sau la turneul Premier Mandatory de la Indian Wells (California), ca si-a revenit dupa finala jucata al Australian Open.''Pot spune ca mi-am revenit dupa Australian Open. A fost dificil.…

- Simona Halep, locul 1 WTA, va sta in mansa I si va evolua cu sportiva ceha Krystina Pliskova, locul 77 WTA sau cu o jucatoare din calificari, in turul al doilea al turneului de la Indian Wells, primul de categorie Premier Mandatory al anului. Toate celelalte trei romance de pe tabloul principal vor…

- Simona Halep a strans o mica avere, in primele doua luni din 2018. Dupa victoria de la Shenzen si finala de la Australian Open, romanca de 26 de ani a pus mana pe 1,841,498 de dolari.In circuitul feminin, ocupanta numarului unu mondial e depasita doar de cea care a invins-o dramatic in ultimul…

- Nici n-a inceput anul bine și Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat deja o mica avere din tenis. Dupa victoria de la Shenzen și dupa finala de la Australian Open, romanca a strans o suma frumușica de bani. In primele luni ale anului, Simona Halep a reușit sa caștige 1.841.497 de dolari. Jucatoarea…

- Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata dupa ce a pierdut locul 1 mondial: ”Nu ma intereseaza”. Daneza Caroline Wozniacki va mai sta pe primul loc mondial in ierarhia WTA pana pe 26 februarie, cand in ierarhie va redeni lider Simona Halep . Caroline Wozniacki a avut o reacție ciudata. „Important…

- Simona Halep va redeveni numarul 1 WTA incepand cu 26 februarie, asta dupa ce Caroline Wozniacki a decis sa nu participe la tunreul de la Dubai, acolo unde anul trecut a jucat finala. Jucatoarea din Danemarca a fost intrebata despre acest lucru dupa eșecul cu Kvitova din semifinalele de la Doha și nu…

- Simona Halep se intoarce pe primul loc mondial, dupa ce l-a pierdut in fața Carolinei Wozniacki. Romanca va redeveni lider mondial in tenisul feminin, dupa ce daneza a fost invinsa in semifinalele turneului de la Doha. Sportiva susține, insa, ca nu era oricum interesata de prima poziție din clasamentul…

- Jucatoarea daneza Caroline Wozniacki, liderul mondial, a fost eliminata in semifinalele turneului de la Doha, dupa ce a pierdut, sambata, cu scorul de 3-6, 7-6 (3), 7-5, in fata cehoaicei Petra Kvitova, numarul 21 mondial.

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Fostul lider mondial Serena Williams, care nu mai figureaza in clasamentul WTA dupa pauza pricinuita de nasterea primului ei copil, a primit wild card la turneul Premier Mandatory de la Miami, la care va lua parte si Simona Halep, au anuntat organizatorii competitiei. Jucatoarea americana, in varsta…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a marturisit ca are probleme la glezna dreapta, inaintea finalei turneului Australian Open, dupa ce in primul tur s-a accidentat la glezna stanga.''Acum piciorul drept e mai rau, deoarece l-am fortat. E dificil, dar nu vreau sa ma gandesc la asta, ca…

- Simona Halep s-a calificat în finala de la Australian Open, dupa un meci dramatic în fața jucatoarei germane Angelique Kerber.Dupa finalul meciului, numarul 1 mondial a precizat ca se bucura ca a rezistat pâna la final, fiind cea de-a doua partida foarte lunga din…

- Simona Halep, liderul mondial, s-a aratat increzatoare inaintea semifinalei cu Angelique Kerber, locul 16 WTA si cap de serie numarul 21, si a dezvaluit ca se va antrena cu o jucatoare stangace pentru a pregati cat mai bine meciul cu germanca. Halep o va intalni pe Kerber joi dimineata,…

- UPDATE Japoneza a inceput mai bine partida și a caștigat primul set pe serviciul sau.Simona Halep, locul 1 WTA, și japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, joaca in optimi la Australian Open 2018. Simona Halep și Naomi Osaka s-au mai intalnit de doua ori. Prima intalnire a fost in turul…

- Simona Halep are parte de o adversara dificila, dupa ce s-a calificat în optimi, la Australian Open. Japoneza Naomi Osaka, locul 72 WTA, s-a calificat pentru prima data în cariera ei în optimie de finala ale unui grand slam, la Australian Open. Japoneza cu orgini haitiene,…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, s-a calificat dramatic in optimile de finala ale turneului Australian Open, primul de Mare Slem al anului, sambata, la Melbourne, dupa ce a invins-o pe americanca Lauren Davis cu 4-6, 6-4, 15-13, la capatul unui meci care a durat 3 ore…

- Dupa doi la rand in care nu a treacut de primul tur la Australian Open, Simona Halep (26 de ani), locul 1 WTA, a reusit sa depaseasca aceasta faza a turneului de la Melbourne. Jucatoarea noastra a invins-o pe Destanee Aiava (17 ani), poziția 193 in lume, reprezentanta gazdelor, scor 7-6 (5), 6-1.

- Simona Halep, locul I WTA, a invins-o, marti, cu scorul de 7-6 (5), 6-1, pe australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, beneficiara a unui wild card, in prima mansa a turneului Australian Open. Halep a salvat doua mingi de set la 2-5, apoi in setul secund a suferit o accidentare la glezna stanga,…

- Simona Halep, locul 1 WTA, s-a calificat in turul doi al turneului de la Melbourne, dupa ce a trecut de australianca Destanee Aiava, locul 193 WTA, scor 7-6, 6-1. Partida a durat aproape 2 ore.Simona a inceput greu meciul. Aiava a lovit puternic, decisiv, in timp ce Halep s-a deplasat greu…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, va juca in prima runda a turneului Australian Open, a carui principala favorita este, cu o reprezentanta a gazdelor, Destanee Aiava, potrivit tragerii al sorti efectuate joi la Melbourne. Aiava are doar 17 ani si ocupa locul…

- Simona Halep a câștigat cu 6-1, 2-6, 6-0 finala turneului de la Shenzhen în fața Katerinei Siniakova. Meciul început cu aproape 5 ore întârziere a durat o ora și 13 minute și s-a disputat în sala, din cauza ploii care a facut imposibila desfașurarea în aer…

- De cand a ajuns numarul 1 mondial, Simona Halep se bucura de admirație, apreciere și respect din partea tuturor și, pe buna dreptate, merita sa fie tratata ca o regina. Simona Halep a povestit recent cum i s-a schimbat viata de cand a ajuns pe locul 1 in ierarhia WTA. Tenismena a dezvalui cu umor ca…

- Liderul mondial Simona Halep va juca, joi, in sferturile de finala ale probei de simplu din cadrul turneului de la Shenzhen, informeaza site-ul wtatennis.com.Citeste si: Ministrul Educatiei pregateste o noua REVOLUTIE in invatamant. Modificari SEMNIFICATIVE pentru elevii de liceu Urmatoarea…

- Simona Halep a anunțat oficial incheierea colaborarii cu Adidas in ultima zi a lui 2017, iar la primul meci din noul an a aparut imbracata intr-un echipament nemarcat. La meciul cu Nicole Gibbs, din primul tur al turneului WTA de la Shenzhen, caștigat in doua seturi (detalii AICI), Halep a jucat imbracata…

- Simona Halep, locul I WTA, a castigat turneul demonstrativ de la Hua Hin, dupa ce a invins-o, duminica, in finala, pe sportiva ceha Karolina Pliskova, locul 4 WTA, cu scorul de 6-2, 6-3.Halep a aratat aceeasi seriozitate, aceeasi disponibilitate la efort si aceeasi precizie ca in partida cu…