Simona Halep a devenit Ambasador al Universitatii Ovidius“ din Constanta: Esti regina inimilor noastre. Te iubim!“ (galerie foto + video)

Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea Ovidius a decis decernarea titlului de ambasador al universitatii pentru Simona Halep, jucatoarea de tenis fiind prima personalitate care primeste aceasta distinctie. Ion Botescu, presedintele Senatului Universitatii, i-a oferit Simonei Halep titlul de ambasador: "Se acorda titlul…

- Simona Halep a devenit Ambasador al Universitații „Ovidius” din Constanța (UOC), fiind primul titlu de acest fel pe care instituția il decerneaza unui sportiv roman. Sportiva spune ca distincția este speciala și diferita.La Universitatea „Ovidius” din Constanța a avut loc, luni, ceremonia de ...

- Cea mai buna jucatoare de tenis a lumii, constanteanca Simona Halep, a fost prezenta, astazi, la Universitatea „Ovidius” Constanta (UOC) pentru a-i fi inmanat titlul de „Ambasador” al institutiei de invatamant. Simona Halep a fost studenta al Facultatii de Educatie Fizica si Sport din cadrul UOC. Aceasta…

- La Universitatea "Ovidius" din Constanta se desfasoara la aceasta ora festivitatea de acordare a titlului de Ambasador jucatoarei de tenis Simona Halep, numarul 1 in clasamentul mondial.Este primul titlu de Ambasador pe care Universitatea "Ovidius" il decerneaza unui sportiv roman. La ceremonie sunt…

- Luni, 5 noiembrie, Universitatea „Ovidius” Constanta o premiaza pe Simona Halep cu titlul de „Ambasador al Universitatii «Ovidius» Constanta”. Festivitatea va avea loc in Campusul Universitar, Sala Senatului, Corp A. Constanteanca este studenta in cadrul Facultatii de Educatie Fizica si Sport a UOC,…

- Numarul 1 in tenisul feminin mondial, Simona Halep, va primi titlul de ambasador al Universitatii "Ovidiusldquo; din Constanta.Ceremonia va avea loc luni, 5 noiembrie, de la ora 11.00, la sediul institutiei de invatamant superior.Fosta studenta a universitatii "Ovidiusldquo;, marea campioana din Constanta…

- Simona Halep va juca in aceasta seara la Cincinnati a sasea finala a anului si a ridicat mult stacheta in acest an. Indiferent de ce se va intampla mai departe, 2018 este cel mai bun sezon al jucatoarei din Constanta.

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) a ridicat deasupra capului trofeul de la Rogers Cup (Montreal), insa marea performanta a fost posibila doar datorita unui sacrificiu imens al jucatoarei din Constanta. Dupa trei ore si sapte minute de lupta cu Anastasia Pavliuchenkova, in primul tur,...