- In urma cu un an jumatate, fostul lider WTA, Simona Halep, si-a achizitionat un hotel de patru stele din Poiana Brasov, Drachenhaus. Sportiva din Constanta este pe punctul de a investi 500.000 de euro pentru a-l reamenaja si a-l extinde cu inca un etaj.

- Simona Halep a reușit o performanța istorica in istoria WTA. Sportiva din Romania este singura care a stat neintrerupt in TOP 5 in clasamentul WTA. Simona a stat 262 de saptamani consecutive in TOP 5, iar dupa accederea in semifinale, Simona și-a asigurat, incepand de luni, revenirea pe locul 2 in clasamentul…

- SIMONA HALEP - KAROLINA PLISKOVA LIVE VIDEO ONLINE STREAMING. Conform regulamentului Fed Cup, cele mai bune jucatoare ale celor doua echipe care se confrunta in Cupa Federatiei nu pot juca una contra celeilalte pana in a doua zi de concurs. Asadar, Simona Halep, racheta numarul 1 a Romaniei, si Karolina…

- Simona Halep a acordat un interviu pentru FIFA.com, intr-unul dintre puținele momente de respiro de la Australian Open. Sportiva din Romania a vorbit, desigur, despre fotbal, sport pe care ”il...