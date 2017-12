Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, locul 1 WTA, a caștigat categoric turneul demonstrativ de la Hua Hin, Thailanda, ultimul din acest an. Romanca a participat la turneu pe 23 și 24 decembrie, iar dupa aceste doua zile a...

- Pentru cele doua victorii obținute la Hua Hin, sportiva de 26 de ani (1 WTA) din Constanța și-a mai umplut conturile cu 700.000 $. Directorul turneului, Suwat Liptapanlop, care a și fost prezent la festivitatea de premiere, a dezvaluit, la conferința de presa de dupa turneu, ca premiile totale…

- "Nu poti fi numarul 1 in lume si sa ajungi in finale de Grand Slam fara a avea capacitatea de a castiga un Grand Slam. Este o chestiune de a continua sa muncesti din greu si de a face ceea ce trebuie zi de zi pentru a te pune intr-o buna pozitie. Daca in trecut a avut unele accidentari si probleme…

- Nașterea Domnului Iisus este un prilej de bucurie, o sarbatoare care strange toata familia in jurul mesei, cu multa voie buna, daruri, colinde și preparate culinare tradiționale, iar vedetele noastre nu fac excepție. Am stat de vorba cu acestea și am aflat unde-și petrec Craciunul, dar și ce tradiții…

- Simona Halep, liderul clasamentului mondial al tenisului feminin, a declarat, duminica, dupa castigarea turneului demonstrativ de la Hua Hin , ca i s-a transmis ca, de obicei, invingatoarea competitiei thailandeze se impune apoi la Australian Open. “Sunt fericita ca am castigat ambele partide. Cineva…

- Inaintea finalei de la Hua Hin, Simona Halep , la inalțime. Romanca a raspuns duminica unei noi provocari inedite. Sportiva noastra și Karolina Pliskova au facut pereche la dublu la turneul demonstrativ de la Hua Hin! Dar pe acoperișul celei mai inalte cladiri din Hua Hin! Simona Halep , Karolina…

- Simona Halep, surfing in Thailanda. Liderul WTA a incercat senzații tari pe apa. Inaintea meciului cu Johanna Konta de sambata, de la turneul demonstrativ din Thailanda, Simona Halep a avut timp și pentru distracții. Actualul lider in topul mondial feminin de tenis a incercat senzații tari pe apa. Simona…

- Simona Halep a luat lecții de gatit in Thailanda. Romanca și antrenorul ei au vizitat, care se bucura de vremea calda, au vizitat un colegiu. Simona Halep – Johanna Konta, in semifinala turneului demonstrativ din Thailanda. Se joaca sambata, de la ora 13.00. Din frumoasa și calduroasa Thailanda, Simona…

- "Sunt foarte emotionata sa fiu aici pentru prima oara. Am auzit multe lucruri frumoase despre Thailanda, am cativa prieteni care au venit deja aici si au spus ca sigur vor reveni. Sunt foarte fericita sa fiu aici, sigur voi vizita Hua Hin si toate locurile frumoase pe care le aveti aici", a fost…

- Au aparut carți poștale cu Simona Halep. Primaria Busteni i-a facut o surpriza de Sarbatori liderului mondial in tenisul feminin. Simona este de trei ani cetatean de onoare al statiunii prahovene. Cartile postale s-au tiparit in 500 de exemoplare, iar 200 le-a cumparat deja Halep, si le va face cadou…

- Simona Halep va participa la turneul World Tennis Thailand Championship 2017, la Hua Hin, în Thailanda. Românca va evolua în semifinale, în perioada 23-24 decembrie. În urma tragerii la sorți, numarul 1 mondial o va întâlni, în prima semifinala,…

- Tenismena din Constanta, Simona Halep este in continuare liderul mondial in clasamentul WTA dat publicitatii astazi. In top 100 se mai afla alte patru romance: Sorana Cirstea ndash; locul 37, Irina Begu ndash; locul 43, Mihaela Buzarnescu ndash; locul 60 si Monica Niculescu ndash; locul 77.Mihaela Buzarnescu…

- Wim Fissette (37 de ani), strategul care a pregatit-o pe Simona Halep in 2014, și-a gasit un nou angajament. Incepand cu 2018, acesta va deveni noul antrenor al lui Angelique Kerber (19 WTA), fost lider mondial in 2018. "Sunt foarte fericit sa incep aceasta aventura alaturi de Angelique Kerber", a declarat…

- In tenisul feminin s-au iscat mai multe discutii aprinse dupa ce Simona Halep a incheiat anul pe locul 1 WTA, insa toate controversele sunt nefondate! Halep merita cu varf si indesat sa fie lider mondial, din considerentul ca nici macar nu a fost avantajata de actualul sistem de punctaj asa cum…

- Simona Halep a fost premiata de Asociația Tenisului Feminin (WTA), dupa ce românca și-a asigurat locul 1 WTA pâna la sfârșitul anului! Halep a fost invitata azi la o ceremonie organizata la Singapore, în cadrul careia i-a fost acordat un trofeu cu totul și cu totul special, dar…

- INTERVIU. Halep: S-a schimbat ceva in mine dupa ce am devenit lider mondial Simona Halep a explicat intr-o conferinta de presa la Singapore, acolo unde se disputa Turneul Campioanelor, ce inseamna pentru ea statutul de lider mondial si cum s-a schimbat dupa asta. Halep va debuta la Singapore impotriva…

- Simona Halep a primit prima lovitura dupa ce a devenit locul 1 mondial. Caroline Garcia i-a luat nu numai trofeul de la China Open , dar și locul 1 in preferințele fanilor. Simona Halep a urcat luni pe locul 1 in clasamentul WTA, dar fanii tenisului n-au fost foarte entuziasmați de reușita romancei. …

- Simona Halep (26 de ani) s-a calificat in finala turneului de la Beijing, dupa ce a trecut in semifinale de Jelena Ostapenko (20 de ani), pozitia a 8-a in lume, scor 6-2, 6-4. Astfel, sportiva noastra a ajuns pe primul loc al circuitului WTA. Dupa aceasta performanta, Ilie Nastase a tinut sa-i transmita…

- Fostul tenisman Ilie Nastase a declarat, sambata, ca Simona Halep a reusit sa devina liderul WTA dupa ce si-a imbunatatit serviciul si a fost mai agresiva, el subliinind ca de acum toate celelalte jucatoare vor dori s-o invinga pe sportiva din Constanta.Vezi si: PRIMA REACTIE a Simonei Halep…

- Victoria Soranei este importanta si pentru Simona Halep. Pliskova reprezenta o candidata importanta la locul 1 WTA sau la locul 2, detinut acum de Simona. Plus ca era pe partea de tablou a jucatoarei din Constanta, pe care o putea intalni in semifinale. Acum, doar Simona Halep si Elina Svitolina…