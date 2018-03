Stiri pe aceeasi tema

- Letona Jelena Ostapenko, in semifinale la Miami. Nu i-a dat șanse de succes Elinei Svitolina. Duelul favoritelor 4 și 6, din sferturile de finala, i-a revenit, miercuri seara, celei mai slab clasate. Ostapenko, cea care i-a rapit Simonei Halep bucuria caștigarii titlului la Roland Garros – ediția 2017,…

- Simona Halep, Serena Williams, Rafael Nadal sau Stan Wawrinka se afla printre participantii turneului de la Madrid, care se va desfasura in perioada 4-13 mai. Halep, campioana ultimelor doua editii, conduce lista sportivelor din WTA, alaturi de Serena Williams, Garbine Muguruza, Victoria Azarenka,…

- Organizatorii turneului de la Madrid (de categorie ”Premier Mandatory” la WTA și ”Masters” la ATP) au prezentat o lista cu jucatorii care au confirmat deja participarea la competiția care va avea loc in perioada 4-13 mai 2018. Printre cei care au anunțat ca vor juca se afla Rafael Nadal și Simona Halep…

- Organizatorii turneelor de tenis ATP si WTA de la Madrid (4-13 mai), cu premii totale de 12,4 milioane euro, în crestere cu 14% fata de anul trecut, au dat publicitatii lista cu jucatorii care au confirmat prezenta în frunte cu actualii lideri mondiali,

- Organizatorii turneelor de tenis ATP si WTA de la Madrid (4-13 mai), cu premii totale de 12,4 milioane euro, in crestere cu 14% fata de anul trecut, au dat publicitatii lista cu jucatorii care au confirmat prezenta in frunte cu actualii lideri mondiali, Rafael Nadal si Simona Halep, cu 36 de zile inaintea…

- Azarenka, fost lider WTA, s-a impus dupa un meci care a durat o ora si 22 de minute. Radwanska reusise in meciul anterior sa o invinga, cu 3-6, 6-2, 6-3, pe Simona Halep, locul I WTA. Victoria Azarenka, aflata la cel mai bun parcurs dupa aparitia problemelor pe care le are legate de custodia copilului…

- Organizatorii de la Roland Garros, cel de-al doilea turneu de Mare Șlem al anului, vor introduce 3 modificari importante in regulament. Timpul dintre puncte crește la 25 de secunde, fața de 20 cat era pana acum, scrie GSP.ro. Numaratoarea va fi una transparenta, printr-un ceas amplasat…

- "Imi pare cu adevarat rau ca am fost nevoita sa ma retrag de la unul din turneele favorite, din cauza unei accidentari la antebratul stang. Fac tot posibilul ca sa revin cat mai rapid in circuit", a afirmat Sarapova, fost lider mondial, castigatoare a cinci turnee de Mare Slem. Rusoaica, in varsta…

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams – Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei ...

- Simona Halep (26 de ani, 1 WTA) joaca sambata, in jurul orei 05:30, impotriva lui Naomi Osaka (20 de ani, 44 WTA), semifinalele turneului de la Indian Wells. Simona Halep - Naomi Osaka este ultimul meci al zilei de pe arena centrala, dupa dupa terminarea infruntarii dintre Daria Kasatkina și Venus Williams. …

- Organizatorii turneului WTA de la Indian Wells au anunțat programul semifinalelor, care se vor disputa sambata dimineața. Meciul dintre Simona Halep și Naomi Osaka se va juca dupa intalnirea Venus Williams - Daria Kasatkina, cel mai probabil in jurul orei 05:30.Venus Williams (SUA, 37 de ani,…

- Americanca Serena Williams, revenita in circuitul profesionist de tenis dupa o absenta de 14 luni, si belarusa Victoria Azarenka au primit miercuri cate un wild-card (invitatie) pentru turneul WTA de la Miami (Florida), care va avea loc in perioada 20 -31 martie, au anuntat organizatorii, citati de…

- Simona Halep, locul 1 WTA, iși continua azi parcursul la Indian Wells. Jucatoarea noastra va juca in optimile turneului contra chinezoaicei Qiang Wang, locul 55 WTA. Organizatorii au anunțat programul zilei. Simona Halep va juca impotriva lui Qiang Wang de la ora 20:00, ora Romaniei. Meciul va fi in…

- Elina Svitolina (23 de ani, 4 WTA) s-a impus in turneul demonstrativ Tie Break Tens și a intrat in posesia unui cec in valoare de 250.000 de dolari. Elina Svitolina a defilat la Madison Square Garden. Ucraineana a pierdut doar 6 puncte in parcursul spre trofeul de la Tie Break Tens, trecand de Venus…

- Indian Wells 2018 || Organizatorii turneului de tenis de la Indian Wells au decis sa ofere wildcard-uri pentru doua dintre adversarele Simonei Halep. Este vorba despre Eugenie Bouchard, locul 115 WTA, și pentru Victoria Azarenka, locul 203 și dubla câștigatoare la Indian Wells.

- Turneul de la Indian Wells, la care Simona Halep va fi principala favorita, va incepe pe 5 martie. Organizatorii competiției au decis sa ofere doua wildcard-uri pentru Eugenie Bouchard, locul 115 WTA, și pentru Victoria Azarenka, locul 203 și dubla caștigatoare la Indian Wells. Cele doua jucatoare nu…

- * Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista. Fostul lider WTA…

- Antrenorul Patrick Mouratoglou a anuntat programul de competitii al Serenei Williams in acest an, care include evolutii la turneele pe zgura de la Madrid, la care Simona Halep a castigat ultimele doua editii, Roma si Roland Garros, la ultimele doua turnee romanca fiind finalista.Fostul lider…

- SIMONA HALEP. Andrei Pavel a anuntat ca Simona Halep va fi prezenta la turneul de la Indian Wells, care va incepe pe 5 martie. "100% va fi prezenta la Indian Wells, sunt in contact cu ea, dar acum se relaxeaza, lasa piciorul sa revina. Si-a revenit, dar la Doha, unde am fost cu ea, inca a simtit…

- Kvitova a reușit sa se impuna contra primei jucatoare a lumii la capatul unui meci care a durat doua ore și 36 de minute, scor 3-6, 7-6, 7-5, iar astfel, Simona Halep va urca din nou pe primul loc în ierarhia mondiala. Rocada se va produce dupa turneul de la Dubai (19 - 24 februarie). Între…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase în semifinale, și a ținut sa le mulțumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Simona Halep, numarul doi mondial, s-a declarat dezamagita de faptul ca a trebuit sa se retraga din turneul de la Doha, chiar daca se calificase in semifinale, si a tinut sa le multumeasca fanilor sai pentru sprijinul acordat. "Din pacate, accidentarea mea s-a agravat ieri (n.r. - vineri),…

- Simona Halep a revenit in țara dupa ce a abandonat la Doha. Jucatoarea de tenis n-a dat declarații, a informat telekomsport.ro. Simona Halep s-a retras ieri din turneul de la Doha, unde azi ar fi trebuit s-o infrunte in semifinale pe Garbine Muguruza. Sportiva noastra a acuzat dureri atroce cauzate…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, s-a retras din turneul WTA de la Doha, dotat cu premii totale de 3.173.000 dolari, vineri seara, dupa ce a invins-o in sferturi pe Catherine Bellis (SUA), cu 6-0, 6-4, a anuntat site-ul WTA. Halep, care a anuntat ca nu va participa…

- Simona Halep s-a retras de la turneul de la Doha din cauza unei accidentari la picior. Pe finalul partidei cu Bellis, inaintea ultimului game, Simona a cerut ajutorul lui Andrei Pavel, care a venit la scaunul acesteia, iar numarul 2 WTA s-a plans ca are dureri la picior. ”Ma doare”, a spus Simona…

- Simona Halep, locul 2 WTA, va juca vineri in sferturile turneului de la Doha, contra americancei Catherine Bellis. Organizatorii turneului de la Doha au anunțat programul zilei de vineri, iar meciul Halep - Bellis va fi al doilea pe teren principal. Prima partida a zilei va fi Caroline Garcia - Garbine…

- Turneul de la Doha. Sorana Cirstea – Garbine Muguruza (joi, ora 13.00). O ajuta ”Sori” și pe Simona Halep? WTA DOHA, optimile de finala SORANA CIRSTEA – Garbine Muguruza 0-1 / LIVE Garbine Muguruza și-a propus sa revina pe prima poziție WTA. In acest sens, Muguruza și-a completat staff-ul cu Conchita…

- MKT Esportivo anunța ca Simona Halep a semnat un contract pe patru ani, dar și ca anual ea va incasa 1.7 milioane de euro. Asta duce la un total de 6.8 milioane de euro pe toata durata ințelegerii.Totuși, ibericii specifica și diferența mare care e intre Halep și celelalte staruri sponsorizate…

- Simona Halep a anuntat, marti, intr-o conferinta de presa, ca va participa la turneul WTA de la Doha (de categorie "Premier 5"). "Voi juca la acest turneu. Inca mai simt dureri, dar voi intra pe teren", a precizat numarul doi mondial, conform Digisport.

- Jucatoarea de tenis Simona Halep, numarul 2 mondial, a declarat, ieri, pe aeroportul „Henri Coanda”, ca nu este sigura ca poate juca in turneul de la Doha (Qatar), precizand ca nu mai are dureri la picior, dar acesta este in continuare „un pic umflat”. Turneul are loc in perioada 19-24 februarie, iar…

- Simona Halep, ocupanta locului secund mondial, a primit un wild-card pentru turneul WTA de la Dubai, programat saptamana viitoare, cu premii de 733.900 de dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia care are loc saptamana viitoare…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul doi mondial, a primit un wildcard pentru turneul WTA de la Dubai, programat intre 19 si 24 februarie, cu premii totale de 733.900 dolari. Halep, care initial nu era inscrisa la turneul din Emiratele Arabe Unite, este incerta pentru competitia…

- Veste extraordinara primita astazi de Simona Halep (2 WTA). Organizatorii turneului Premier de la Dubai i-au acordat Simonei un wild card, iar eleva lui Darren Cahill va avea șansa sa câștige puncte esențiale în lupta cu Wozniacki pentru locul 1 mondial, scrie ProSport. Halep este tot…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal, numarul unu mondial, va participa la viitoarea editie a turneului de la Queen's Club din Londra, in anul in care sarbatoreste un deceniu de la triplul sau succes la Roland Garros, Queen's si Wimbledon, informeaza agentia EFE. Organizatorii competitiei londoneze,…

- Jucatoarea belarusa de tenis Victoria Azarenka, fosta numar unu mondial, care a ratat intregul sezon 2017 din motive familiale, dupa nasterea fiului sau, va primi un wild-card pentru turneul de la Indian Wells (SUA), la care vor fi prezente si patru reprezentante ale Romaniei: Simona Halep, Irina-Camelia…

- Simona Halep ocupa locul 11, cu premii in valoare totala de 22.429.763 de dolari. Romanca a facut un salt de cinci pozitii si le-a intrecut pe Justine Henin, Martina Navratilova, Steffi Graf, Lindsay Davenport si Angelique Kerber. Simona Halep, amendata cu 12.000 de euro de catre Australian…

- Rusoaica Maria Sharapova, locul 48 WTA, va participa la ediția din 2018 a turneului de la Doha, care va incepe pe 12 februarie. Organizatorii turneului la care va participa și Simona Halep au anunțat ca Sharapova, 30 de ani, va primi un wild-card pentru a putea participa la aceasta ediție. Și bielorusa…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Veștile proaste par sa nu se mai termine pentru Simona Halep! dupa ce a pierdut fotoliul de lider mondial și trofeul de la Australian Open, Simona primește inca o lovitura.Organizatorii turneului australian au anunțat ca au amendat-o cu 12.000 de euro pentru gestul facut de Darren Cahill in…

- Roger Federer – Marin Cilic, in finala Openului Australiei. Tenismanul elvetian Roger Federer, numarul 2 mondial, s-a calificat in ultimul act la Melbourne, dupa abandonul adversarului sau, sud-coreeanul Hyeong Chung, in setul al doilea, la scorul de 6-1, 5-2, vineri, in semifinalele competitiei. …

- Cu banii câstigati la Australian Open, Halep a intrat în Top 10 all-time, depasind suma de 22,5 milioane de dolari. La Melbourne, Simona Halep a încasat 1,6 milioane de dolari. Per total, românca a urcat spectaculos în clasamentul celor mai bogate tenismene din…

- Simona Halep a anunțat in doua randuri de cand e la Australian Open ca dupa acest turneu iși va lua o mica vacanța, absentand astfel de la turneul dina Sankt Petersburg, dar rușii nu se lasa și pun presiune pe liderul mondial. Organizatorii turneului din Rusia spera s-o convinga pe jucatoarea noastra…

- In plina competitie la Australian Open, acolo unde a ajuns in optimile de finala, Simona Halep a confirmat prezenta la inca un turneu. Este vorba despre turneul de la Doha, din Qatar (12-18 februarie). Turneul de la Doha face parte din categoria Premier 5 si vor mai fi prezente Caroline…

- Simona Halep nu va avea prea mult timp de odihna dupa Australian Open. Romanca s-a inscris la turneul Premier 5 de la Doha, care va avea loc intre 12 și 18 februarie. Turneul e unul extrem de puternic, alte nume mari, precum Muguruza, Svitolina, Wozniacki, Pliskova, Konta sau Ostapenko anunțandu-și…

- Jucatoarea spaniola de tenis Garbine Muguruza s-a retras de la turneul care are loc saptamana aceasta la Sydney, din cauza unei accidentari, si nu o mai poate detrona din fotoliul de lider al clasamentului WTA pe romanca Simona Halep, care va ramane astfel numarul unu mondial cel putin pana la finalul…

- Prima reacție a Simonei Halep dupa succesul de la Shenzhen: ”Acesta este visul meu”. Simona Halep a caștigat entuziasmant turneul de la Shenzhen , 6-1, 2-6, 6-0, in finala cu Siniakova, chiar daca finala s-a jucat intr-o sala obscura. „Este un inceput excelent de an. Este minunat sa incepi cu un trofeu…

- Simona Halep si Irina Begu au trecut, in semifinale, cu scorul de 6-2, 6-7, 10-6, intr-o ora si 29 de minute de joc, de cuplul Anna Blinkova / Nicola Geuer (Rusia / Germania). De-a lungul intalnirii, perechea romana a servit un as, a comis o dubla greseala si a avut 17 lovituri castigatoare si 15…

- Garbine Muguruza (3 WTA) a parasit turneul WTA de la Brisbane in turul al doilea, fostul lider mondial abandonand in setul decisiv al disputei cu Aleksandra Krunic (53 WTA), scrie Hotnews. La scorul de 5-7, 7-6(3), 2-1, Muguruza a abandonat ...

- In primul meci de tenis feminin din istoria turneului, Jelena Ostapenko s-a impus in fata Serenei Williams, scor 6-2, 3-6, 10-5.Pana in prezent, turneul de la Abu Dhabi a fost castigat de Andy Murray (2), Rafael Nadal (4) si Novak Djokovici (3). "Nu imi evaluez nicicum acest rezultat.…