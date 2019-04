Stiri pe aceeasi tema

- Participarea la Fed Cup i-a adus doar necazuri Simonei Halep, 27 de ani, 2 WTA. La Rouen, Romania a pierdut in semifinalele competiției contra Franței, apoi, ca urmare a efortului supraomenesc pe care l-a depus (a disputat trei partide in doua zile), sportiva s-a ales cu probleme in circuitul feminin.…

- Simona Halep se mentine pe locul 2, cu 5.782 puncte, in clasamentul WTA, ierarhia fiind condusa in continuare de Naomi Osaka (5.967 de puncte). Jurnalistii nemti de la EuroSport au facut o comparatie intre cele doua tenismene, dar romanca i-a contrazis, scrie Prosport, preluat de Mediafax. Simona Halep…

- Simona Halep: „Sezonul de zgura e perioada cea mai buna din an". Așa descrie numarul 2 WTA perioada care in ultimii ani i-a adus unele dintre cele mai importante rezultate din cariera. Dupa weekend-ul intens de la Rouen, cu semifinala Fed Cup, și un scurt popas la Stuttgart, unde a anunțat ca nu poate…

- Simona Halep (27 de ani, 2 WTA) a anunțat astazi ca se retrage de la turneul din aceasta saptamana de la Stuttgart. Jucatoarea noastra a ales sa abandoneze din cauza unor probleme la șold, acumulate in timpul meciului dramatic cu Caroline Garcia (21 WTA) din Fed Cup, pe care l-a caștigat in trei ore,…

- Simona Halep a coborat de pe locul 2 pe locul 3, cu 5.457 de puncte, in clasamentul WTA dat publicitatii luni. Lider este in continuare japoneza Naomi Osaka, locul 5.991 de puncte, urmata de Petra Kvitova din Cehia, cu 5.550, care a urcat de pe locul 3 pe 2, conform news.ro.In Top 10, finalista…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep a coborat o pozitie, de pe doi pe trei, in clasamentul celor mai bune jucatoare profesioniste (WTA), dat publicitatii luni. Halep se afla la circa 500 de puncte de liderul Naomi Osaka si la mai putin de o suta de cehoaica Petra Kvitova, ocupanta…

- ​Elise Mertens (21 WTA) și Simona Halep se vor întâlni în finala competiției de la Doha, dupa ce belgianca a învins-o pe Angelique Kerber (6 WTA, cap de serie numarul 3), scor 6-4, 2-6, 6-1. Meciul a durat o ora și 47 de minute. Simona conduce cu 2-0 în confruntarile directe,…

- ​Eliminata inca din optimi la Australian Open, Simona Halep a cedat locul intai din clasamentul WTA dupa 48 de saptamani consecutive (64 in total), noul lider fiind, incepand de luni, Naomi Osaka. Campioana la Melbourne, japoneza a urcat in premiera pe cea mai inalta treapta a ierarhiei, avand 7.030…