- Simona Halep a castigat concursul pentru lovitura anului, in ancheta efectuata de WTA, pentru cea din meciul din luna martie cu Agnieszka Radwanska, din turul al treilea al Miami Open. ​La inceputul setului decisiv cu Radwanska, Halep a condus cu 1-0, dupa o "contrascurta" de efect, ea trimitand mingea…

- Jucatoarea romana de tenis Simona Halep, numarul unu mondial, este principala candidata la premiul de Favorita a Fanilor in 2018 in circuitul WTA, premiu pe care l-a cucerit si in 2017. Halep a pus capat in 2017 unei serii de sase sezoane in care poloneza Agnieszka Radwanska a fost desemnata…

- Simona Halep, locul 1 WTA, a pierdut al treilea meci consecutiv. Romanca s-a retras de la Beijing, din meciul cu Ons Jabeur, locul 113 WTA, dupa ce tunisianca a caștigat cu 6-1 primul set. (Detalii aici) Simona a acuzat din nou dureri la spate, ca și in turul II de la Wuhan, avand nevoie de intervenția…