- Organizatorii turneului WTA de la Moscova, intitulat Kremlin Cup, au anuntat, ieri ca Simona Halep (6 WTA) va lua parte la intrecerea din Rusia, care se va desfasura in perioada 14 octombrie-20 octombrie. La turneul WTA de la Moscova si-au mai anuntat prezenta Elina Svitolina (3 WTA), Petra Kvitova…

- Organizatorii turneului Kremlin Cup, de la Moscova, au anuntat, miercuri, ca Simona Halep se numara printre participantele la editia din acest an a competitiei.Halep a câstigat turneul în 2013.La Kremlin Cup vor participa în acest an si Garbine Muguruza, Elina Svitolina,…

- "Ma simt destul de bine, sunt increzatoare si sper sa-mi mearga bine. Este un pic mai diferit, mancarea este diferita, aerul este diferit, cultura de acolo mai diferita, asa ca incerc sa ma adaptez cat pot de bine si sa joc cat se poate de bine, insa nu este usor. Fizic sunt suta la suta,…

- Simona Halep (27 de ani, locul 6 WTA) a plecat azi spre Asia, acolo unde va juca la turneele de la Wuhan (22-28 septembrie) și Beijing (30 septembrie - 6 octombrie). La plecare, pe Aeroportul Otopeni, Simona Halep a spus ca nu are probleme medicale, dar ca va avea anumite probleme cu adaptarea. „Nu…

- Simona Halep (27 de ani, 6 WTA) e gata sa faca uitat rezultatul sub așteptari de la US Open, unde a fost eliminata in turul III, fiind pregatita sa atace cu bateriile incarcate la maximum segmentul asiatic din calendar. Halep va participa la Wuhan (22-29 septembrie) și Beijing (30 septembrie - 6 octombrie),…

- Simona Halep (27 de ani, 4 WTA) și-a anunțat prezența la cel mai nou turneu Premier din circuitul WTA, cel de la Zhengzhou, China, din perioada 9-15 septembrie. In afara Simonei Halep și-au anunțat prezența in China și alte jucatoare de top 10, Karolina Pliskova, Kiki Bertens, Elina Svitolina și Aryna…

Simona Halep a confirmat, marti, faptul ca va fi prezenta la startul turneului de la Wuhan, in perioada 22-28 septembrie, in seria Premier 5, potrivit Mediafax.