Stiri pe aceeasi tema

- Dupa aproape 24 de ore de cand Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator pe masa de operatie in timpul cezarienei, vedetele reactioneaza. Simona Gherghe, indragita prezentatoare de la „Acces direct”, insarcinata fiind pentru a doua oara, s-a speriat cumplit. Citește și: Ultima ora! Cele mai…

- Vestea ca Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator in timpul operației de cezariana a șocat o țara intreaga, iar Simona Gherghe a reacționat in cadrul emisiunii ”Acces Direct”.

- Simona Gherghe a facut primele declarații cu privire la situația delicata prin care a trecut colega ei, in timpul operației de cezariana, cand a facut stop cardio-respirator. Vedeta recunoaște ca se afla intr-o situație delicata, medicii spunandu-i sa faca cezariana și nu sa nasca natural. „Eu sunt…

- Situatia Andreei Balan a speriat-o putin pe Simona Gherghe. Prezentatoarea TV urmeaza sa devina din nou mama, tot printr-o operatie de cezariana, iar vestea ca artista a suferit un stop cardio-respirator in timpul interventiei nu a lasat-o indiferenta.

- George Burcea, partenerul de viata al Andreei Balan, a declarat ca, din pacate, partenera sa de viata a trecut prin clipe grele in sala de nasteri. In urma eforturilor medicilor, cantareata si-a revenit si, din fericire, atat ea, cat si bebelusa sa sunt bine. Andreea Balan a suferit un stop cardio-respirator…

- Andreea Balan a trecut prin cel mai greu moment al vietii ei! Cantareata a facut stop cardio-respirator, in timpul operatiei de cezariana. Din fericire, artista este acum in stare stabila, iar bebelusul - o fetita - este in stare foarte buna. Medicii spun ca respectiva complicatie aparuta in sala de…

- Reprezentantul SANADOR, spitalul in care a nascut Andreea Balan, a dat primele detalii despre starea de sanatate a cantaretei. Andreea Balan a facut stop cardio-respirator in timpul unei operatii de...

- Aseara (n.r.: 4 martie), George Burcea, soțul Andreei Balan, a anunțat pe rețelele de socializare ca solista a suferit un stop cardio-respirator in timpul nașterii. Ce ar fi putut pați Andreea Balan și bebelușul ei? Andreea Balan a nascut, luni, dupa amiaza, la un spital privat din Capitala. In timpul…