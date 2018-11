Simona Gherghe s-a maritat in secret in luna iulie

Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe este foarte discreta atunci cand vine vorba de viața personala! Drept urmare, nimeni nu a știut ca ea și alesul inimii eu, Razvan Sandulescu, s-au cununat religios vara trecuta. Ceremonia a fost una intima, la care au participat doar familia și prietenii lor apropiați. Simona Gherghe…

- Simona Gherghe si Razvan Sandulescu s-au casatorit religios in secret! Cunoscuta prezentatoare TV a organizat totul foarte discret, iar evenimentul a fost un restrans, cu doar cei dragi aproape.

- Prezentatoarea emisiunii Acces Direct de la Anena 1, Simona Gherghe, implinește 41 de ani, miercuri, 31 octombrie. Cu aceasta ocazie, ea a postat o fotografie pe rețelele sociale alaturi de fetița sa, Ana Goergia. Imediat dupa ce a postat imaginea, fanii au felicitat-o și i-au transmis multe urari.…

- Cine ar fi crezut ca in afara de copii și de pasiunea pentru muzica, Simona Gherghe și Alex Velea au și alte lucruri in comun? Cei doi prezentatori de la „Acces Direct” par sa fie compatibili nu doar pe micul ecran, ci și in pauze. Simona și Alex vorbesc mult despre… mancare. Alex Velea ne-a marturisit…

- La mai puțin de un an și jumatate dupa ce a adus-o pe lume pe Ana Georgia, Simona Gherghe e atat de fericita ca mama, incat nu ascunde faptul ca-și mai dorește un copil. Totuși, nu se va grabi sa-l faca, deși are 40 de ani. Spune ca inca nu și-a revenit fizic și psihic dupa naștere. Simona Gherghe spune…

- A fost o ediție efervescenta la “Acces Direct”! La scurt timp dupa ce Silvia de la Vegas și Pitbull Atodiresei au pașit in platoul emisiunii, Simona Gherghe a fost la un pas sa fie accidentata de colegul ei de prezentare. Din fericire, frumoasa moderatoare s-a ales doar cu o sperietura. Iar la finalul…

- }n platoul "Acces Direct" a fost distrac:ie mare astEzi! Prezentatorii emisiunii, Simona Gherghe "i Alex Velea, au gEzduit un concurs haios, la care au participat CEtElin Moro"anu, Claudia Ghi:ulescu, Majda Aboulumosha "i Florin VasilicE.

- Simona Gherghe va prezenta Acces Direct alaturi de un barbat celebru Noul sezon al emisiunii Acces Direct revine la Antena 1 luni dupa-amiaza. Pentru prima data in istoria productiei, vor fi doi prezentatori. Simona Gherghe va avea un partener de platou zi de zi, despre care spune ca este “un barbat…