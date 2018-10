Stiri pe aceeasi tema

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- Alex Velea și Simona Gherghe au fost protagoniștii unui moment neașteptat in timpul emisiunii Acces Direct, de la postul de televiziune Antena 1. Telespectatorii au avut parte de o surpriza de proporții la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, moderata de vedeta TV Simona Gherghe și de cantarețul…

- Alex Velea, primele declarații despre sarcina Antoniei, dupa ce s-a spus ca artista așteapta cel de-al patrulea copil. Acesta a lamurit misterul rochiei, care i-a jucat feste vedetei. „Am fost in Shanghai. Ne-a invitat la un show de moda, l-am cunoscut pe Tommy Hilfiger. Iubita mea a luat un interviu,…

- Noul sezon al emisiunii Acces Direct a debutat in forța și a avut parte de schimbari remarcabile. Astfel, Simona Gherghe il are in calitate de coleg de platou pe nimeni altul decat Alex Velea. Simona Gherghe și Alex Velea au dezvaluit cum se ințeleg pe platourile de filmare, iar iubitul Antoniei a povestit…

- Momentul mult așteptat a sosit. Simona Gherghe s-a intors pe platourile de filmare ale emisiunii Acces Direct, insa nu singura ci alaturi de Alex Velea, cel care, de acum inainte, va fi coprezentator al emisiunii. Cu toate ca Simona Gherghe a dezvaluit ca vor avea loc schimbari in noul sezon al emisiunii…

- Alex Velea a primit numeroase mesaje pe rețelele de socializare dupa ce s-a aflat ca este colegul Simonei Gherghe la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1. De luni, 27 august 2018, Simona Gherghe are un nou coleg de prezentare la emisiunea Acces Direct, pe care o modereaza la postul de televiziune…

- Alex Velea, coprezentator la „Acces Direct”. Simona Gherghe s-a intors luni, 27 august in platoul emisiunii de la Antena 1, insa nu singura, ci impreuna cu iubitul Antoniei. Luni, 28 august, Alex Velea a dat vestea fanilor, prin intermediul unui mesaj pe care l-a scris pe pagina personala de Facebook.…