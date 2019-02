Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe, strigat de ajutor in direct, in emisiunea "Acces Direct". Indragita prezentatoare s-a enervat in urma declaratiilor facute de Florentina Gavrila, tanara care este acuzata ca a luat banii stransi din donatii pentru copiii bolnavi si pe care nu i-a dat familiilor.

- Simona Gherghe se pregatește sa devina mama pentru a doua oara, insa ziua de ieri nu a fost prea buna pentru ea. S-a simțit rau in direct și nu a ascuns asta. Astazi, insa, ea și-a surprins colegii.

- Florentina Gavrila, tanara care este acuzata ca a luat banii primiti din donatii pentru mai multi copii bolnavi si nu i-a dat acestor cazuri, a fost invitata la "Acces Direct", unde a vorbit despre situatia in care este implicata.

- Suma de 40.000 de euro, bani adunați pe Facebook pentru o fetița bolnava de leucemie din județul Neamț, au fost furați de o tanara din Constanța care a organizat strangerea de fonduri. Florentina Gavrila, o tanara din Constanta care, la randul ei, a fost diagnosticata cu leucemie, este acuzata de parinții…

- O tanara din Constanta, care a organizat o strangere de fonduri pe Facebook pentru o fetita din Neamt, bolnava de leucemie, a furat toti cei 40.000 de euro stransi de la oamenii impresionati de povestea dramatica a fetitei. Florentina Gavrila, o tanara din Constanta care, la randul ei, a fost diagnosticata…

- Cutremurator! O tanara din Constanța a furat toți banii pe care i-a strans din donații pe Facebook pentru a ajuta o fetița din Neamț bolnava de leucemie. Cum a reușit aceasta ticaloșie

- Un angajat al uzinelor Ford a povestit pe Facebook o intamplare pe care o descrie drept dezgustatoare traita la spitalul din Craiova unde mersese impreuna cu mai multi colegi sa ajute cu daruri copii aflati in suferinta.

- Un angajat al uzinelor Ford a povestit pe Facebook o intamplare pe care o descrie drept dezgustatoare traita la spitalul din Craiova unde mersese impreuna cu mai multi colegi sa ajute cu daruri copii aflati in suferinta. Potrivit acestuia, a fost abordat de liftiera spitalului care i-ar fi cerut sa-i…