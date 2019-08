Stiri pe aceeasi tema

- Noi date din dosar pun o problema care ne privește pe toți: daca se va proba o istorie de abuz a lui Dinca asupra femeilor și, mai ales, asupra fetelor foarte tinere, ce responsabilitate au cei care au știut și au tacut Barbatul care a recunoscut dubla crima de la Caracal e suspectat de un trecut de…

- Deputatul USR Catalin Drula precizeaza ca acel comitet interministerial pentru 112 infiintat de premierul Viorica Dancila exista in lege, dar nu isi face treaba, iar infiintarea unei structuri deja existente este o „bataie de joc”.

- O fetița de numai trei luni a murit dupa ce mama sa a scapat-o pe asfalt in timp ce se luase la bataie intr-o parcare. Tragedia a avut loc in orașul Moultrie, SUA, in parcarea unui salon de infrumusețare. Karen, in varsta de 26 de ani, și-a scapat copil din brațe, direct pe asfalt, dupa ce s-a luat…

- Judecatoria Slatina decide luni daca Sorina, fetița din Baia de Arama, poate parasi țara împreuna cu familia de români stabiliți în Statele Unite ale Americii, care a adoptat-o.

- Perfecționist, Ștefan Banica iși studiaza fiecare apariție, repeta obsesiv pentru fiecare piesa sau concert pana e sigur ca va ieși fara cusur și controleaza toate amanuntele spectacolelor sale. Treaba asta se intinde și asupra alegerilor pe care le face: tot ce accepta trebuie sa i se potriveasca perfect.…

- Simona Gherghe profita din plin de timpul petrecut alaturi de copiii sai, dupa ce a intrat in concendiu postnatal. Prezentatoarea tv a surprins un moment haios cu fetița ei, pe care l-a impartașit și cu fanii virtuali.

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a surprins-o pe fetița ei intr-o ipostaza neașteptata. Aceasta a fotografiat-o imediat. Ana Georgia, fiica Simonei Gherghe a incercat sa se bage in landoul frațiorului ei mai mic. Vedeta de televiziune a surprins momentul inedit cu fiica sa, i-a facut o fotografie…

- O fetita de doar 11 ani a ajuns virala pe internet dupa ce a pus un hot pe fuga. Barbatul incerca sa fure geanta mamei sale potrivit observator.tv Camerele de supraveghere au surprins momentul eroic in care fetita i-a tinut piept unui hot care incerca sa puna mana pe poseta mamei sale.…