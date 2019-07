Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca a devenit mama pentru a doua oara abia acum doua luni, Simona Gherghe este deja „asaltata” de fanii care ii duc dorul. Este o mare intrebare pe buzele tuturor: cand se intoarce prezentatoarea la carma emisiunii „Acces Direct”?

- "Nu știu cand revine Simona, trebuie sa o intrebam pe ea, dar in toamna. Eu cred ca ma intorc, dar depinde de Simona Gherghe. Sa vedem, e discutabil", a spus Cristina Cioran pentru Libertatea.ro. Blondina intra in vacanța cu emisiunea in august și ar vrea sa mearga la sora ei, in Anglia, deoarece…

- Cristina Cioran este noua prezentatoare de la „Acces Direct”, dupa ce Simona Gherghe a intrat in concendiu de maternitate in urma cu cateva luni. Vedeta a acordat un interviu, in care a vorbit despre cariera, dar și despre relația cu tatal ei. „Da, asta cu cantatul am regretat-o toata viata mea. Nu…

- Cristina Cioran este o femeie curajoasa, indrazneața și asumata. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct nu se sfiește sa-și recunoasca imperfecțiunile, ba mai mult, le accepta și este mandra de ele. Cristina Cioran, in varsta de 42 de ani, a postat pe conturile de socializare o fotografie de la malul…

- Simona Gherghe, prezentatoarea emisiunii Acces Direct, traiește astazi una dintre cele mai emoționate zile din viața sa. Fiica vedetei a implinit frumoasa varsta de doi ani, prilej de mare bucurie pentru intreaga familie.

- Daca pe Instagram se lauda mai mult cu mușchii lucrați intens la sala, in viața reala, Alex Velea poate fi invidiat din mai multe motive. Cantarețul de 35 de ani (ii implinește luni, 13 mai) este iubit de una dintre cele mai frumoase romance, Antonia, cu care are doi copii. E pe val, profesional, iar…

- Simona Gherghe a devenit mamica pentru a doua oara. Prezentatoarea emisiunii Acces Direct a adus pe lume joi seara, un baiețel, Vlad Ioan. Micuțul s-a nascut la ora 20:37, a avut la naștere 2,370 kg și a...

- Cristina Cioran a preluat, de o vreme, ștafeta emisiunii "Acces Direct" de la veterana Simona Gherghe, care s-a retras temporar de pe micul ecran, pentru a aduce pe lume cel de-al doilea copil. Dupa ce a aflat cine ii va lua locul, vedeta Antenei 1 a pregatit-o pe Cristina, ca sa faca fața provocarilor…