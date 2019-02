Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe și partenerul sau de viața au fost surprinși intr-una dintre cele mai tandre ipostaze. Imaginea spune tot despre pasiunea care exista in cuplul lor. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe formeaza un cuplu cu Razvan Sandulescu. Vedeta este extrem de discreta cand vine vorba despre…

- Simona Gherghe a fost fotografiata in culisele emisiunii pe care o modereaza la Antena 1. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a fost filmata in culisele emisiunii Acces Direct, pe care o modereaza la postul de televizije Antena 1. Vedeta a postat imagimnea pe contul ei de socializare. Graviduța…

- Artista de muzica populara, Saveta Bogdan i-a atras atenția Simonei Gherghe, chiar in cadrul emisiunii de la Antena 1, sa nu mai poarte negru cat timp este insarcinata, iar motivul este unul neașteptat. Prezentatoarea tv s-a amuzat pe seama superstitiei si a tinut sa precizeze ca ea nu este imbracata…

- Simona Gherghe a dezvaluit numele bebelușului pe care-l așteapta. Indragita prezentatoare TV a facut marturisirea in direct, in timpul emisiunii Acces Direct pe care o prezinta la Antena 1. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani, este insarcinata cu un baiețel și va naște in luna mai a acestui an. Ieri,…

- Alex Velea surprinde din nou. Artistul a decis sa paraseasca "Acces Direct", dupa doar cateva luni de colaborare. Se pare ca motivul pentru care acesta s-a retras, este lipsa timpului, iubitul Antoniei avand multe concerte in urmatoarea perioada. De asemenea, Simona Gherghe va intra in concediu de maternitate…