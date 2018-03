Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe s-a operat de urgența, in acest weekend. Prezentatoarea emisiunii „Acces Direct” a fost supusa unei intervenții chirurgicale, la Spitalul Colentina din București. Vedeta a anunțat ca a mers la medic pentru a scapa de un papilom. Acum, Simona se simte foarte bine și susține ca nu iși va…

- Apropiatii vedetei au confirmat faptul ca Doina este internata, scrie click.ro. Ba mai mult, aceasta a lipsit si de la lansarea cartii lui Octavian Ursulescu, din cauza unor probleme. "Doina nu a putut ajunge luni la eveniment, pentru ca este foarte racita, m-a anuntat cu putin timp inainte", a povestit…

- Simona Gherghe, gazda emisiunii Acces Direct difuzata de Antena 1, caștiga un salariu mare din acest proiect in care este implicata. Conform Libertatea, Simona Gherghe ar incasa in fiecare luna aproximativ 7.000 de euro. DRAMA NESTIUTA a Simonei Gherghe. "Am luat pastile ..." Salariul…

- In cateva localitati ale judetului Gorj au fost inregistrate noaptea trecuta temperaturi foarte scazute. Gerul extrem a afectat in special zona de sud a judetului, insa nici localitatile din zona submontana nu au avut parte de temperaturi mai bune. Astfel, la Logresti a fost cel mai frig, respectiv…

- Ziua Protectiei Civile din Romania a fost marcata miercuri, in judetul Covasna printr-o serie de manifestari si activitati organizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) „Mihai Viteazul”. Subunitatile de interventie ale ISU Covasna au fost vizitate de zeci de prescolari si elevi, pompierii…

- Echipele de intervenție ale ISU Cluj au desfașurat pe timpul sfarșitului de saptamana ce a trecut 114 misiuni de intervenție. Astfel, personalul ISU a raspuns la 12 solicitari in domeniul situațiilor de urgența, din care trei pentru stingerea incendiilor, doua misiuni pentru asistența persoane, o asanare…

- O explozie a avut loc, in cursul acestei dimineți, intr-un apartament situat pe strada Toporașilor, din Alba Iulia. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgența (ISU) Alba, a explodat o centrala pe gaz și nu sunt persoane ranite. ”Detașamentul Alba Iulia intervine cu o autospeciala, un SMURD,…

- Conform avertizarii meteorologice Cod Galben, pentru perioada 25 februarie, ora 3 – 1 martie, ora 10, in județul Timiș vremea va fi deosebit de rece, local geroasa noaptea, cand temperaturile minime vor cobori sub -10 grade C. Vantul va prezenta intensificari temporare, amplificand senzația…

- Un grav accident de circulatie a avut loc, duminica seara, pe DE 581, in localitatea Sapte Case, autoritatile activand Planul Rosu de interventie. Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Podul Inalt" al judetului Vaslui, in accident au fost implicate doua autoturisme, iar la fata…

- Simona Gherghe are o minunatie de copil, pe Ana Georgia, in varsta de 9 luni. Pana acum lucrurile merg foarte bine in viata sa de mamica, insa prezentatoarea are o teama pe care a imparatsit-o cu telespectatorii si cu Carmen Bruma, invitata la "Acces Direct".

- Zece persoane au fost implicate, miercuri seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17D, la iesirea din localitatea Ilva Mica spre orasul Sangeorz-Bai, potrivit datelor comunicate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bistrita-Nasaud.

- Un tanar in varsta de 19 ani a fost impuscat, luni, din greseala, de tatal sau, in timpul unei partide de vanatoare care a avut loc langa o localitate din judetul Galati. Victima a fost transportata la spital cu elicopterul.Citeste si: AMENINTARE cu BOMBA la Curtea de Apel! Interventie de…

- Laura Cosoi a trecut cu bine de primul trimestru de sarcina. Vedeta urmeaza sa aduca pe lume o fetita si este in culmea fericirii. Intr-o postare pe blogul ei, cunoscuta blondina a povestit cum a trecut totul.

- Astfel, eleva ar avea nevoie urgenta de o interventie chirurgicala la o clinica privata din Viena. Puteti fi alaturi de frumoasa si talentata eleva donand orice suma in cele doua conturi deschise pe numele mamei sale, Fumu Carmen Maria. RO66BTRLRONCRT0359194901 - cont RON RO16BTRLEURCRT0359194901 -…

- Caz șocant intr-un spital din Romania. Medicul Monica Pop, managerul Spitalului Clinic de Urgențe Oftalmologice București a publicat pe contul de socializare o situație cu adevarat revoltatoare. Este vorba despre situatia in care au fost pusi doi tineri casatoriti, parintii a doi copilasi. Sotiei i…

- ISU Gorj a fost solicitat sa intervina pentru deblocarea usii unui apartament situat pe strada Unirii din Municipiul Tg-Jju. Apelul a fost initiat de catre o doamna care semnala faptul ca in interior se afla sotul ei. La fata locului s-au deplasat un echipaj pentru descarcerare si un echipaj SMURD…

- Apelarea prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta 112 trebuie efectuata numai in cazuri de urgenta, care necesita interventia prompta a structurilor specializate pentru solutionarea acelui eveniment.

- Guvernul are pe ordinea de zi a sedintei de joi o Ordonanta de Urgenta privind situatia salariilor bugetarilor angajati part-time ale caror venituri sunt mai mici decat contributiile. Premierul Viorica Dancila a precizat, la inceputul sedintei de Guvern, ca va fi adoptata o OUG de corectare…

- Ministerul Justitiei da aviz pozitiv, dar cu rezerve, pentru Ordonanta de urgenta care ar corecta unele efecte ale "Revolutiei fiscale", informeaza Digi24.ro. Aceasta ar urma sa fie emisa de Guvern chiar in sedinta de astazi. Ministerul Justitiei spune ca ordonanta poate fi declarata neconstitutionala…

- Termenul limita de depunere a dosarelor de inscriere este 26 februarie, ora 14.00, urmand ca lista candidatilor admisi si respinsi sa se afiseze la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse pana cel tarziu a doua zi, la ora 16.00. Sustinea proiectelor de management se va face in 5 martie, incepand…

- "Dragi prieteni, din nefericire trebuie sa ma operez de urgenta! Situatia genunchiului meu este mai complicata,am o ruptura acuta de ligament si trebuie inlocuit! Maine dimineata intru pe mainile domnului doctor Filipescu si sper sa imi revin cat mai repede! Doamne ajuta!", a scris Anda Adam pe pagina…

- Simona Gherghe a revenit la carma emisiunii ”Acces direct” la inceputul acestui an, dar se pare ca nu pentru mult timp, pentru ca vedeta ar putea fi nevoita sa intre din nou in concediu de maternitate. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , a identificat trei indicii care o tradeaza pe vedeta ca s-ar…

- Mirabela Dauer a suferit o intervenție chirurgicala de urgența luni seara, 29 ianuarie. In urma unor analize, medicii i-au descoperit o piatra și o tumora la rinichi. Drept urmare, artistei i-a fost extirpat un rinichi, iar acum se afla la terapie intensiva, informeaza click.ro. “Dragii mei, nu m-am…

- Saptamana trecuta, la sediu Grupului de Intervenție nr. 4, din Otopeni, a avut loc ședința de evaluare a activitații acestei unitați, in anul 2017. Concluziile raportului au fost pozitive, comandantul Grupului, col. Irinel Precup, apreciind ca activitatea desfașurata de subalternii sai a fost foarte…

- Mirabela Dauer a fost operata de urgența, din cauza unor probeme la rinichi. Pentru ca situația s-a agravat, medicii i-au extirpat unul dintre rinichi. Raoul, cel care colaboreaza de ani buni cu artista a vorbit despre starea de sanatate a acesteia. In urma unor analize, Mirabela Dauer a descoperit…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU Dobrogea) are in dotare 39 de autospeciale pentru interventie a caror vechime depaseste 10 ani si sunt folosite in continuare la un rulaj mare, potrivit raportului prezentat luni de seful institutiei col. Daniel-Gheorghe Popa, in cadrul sedintei de bilant…

- Mai multe echipaje ale pompierilor, ambulantei si politiei au intervenit marti seara pe strada Cuza Voda. Echipele de interventie s-au deplasat la unul dintre imobile dupa ce un apel la 112 a anuntat ca o femeie ameninta ca va da foc casei. Pompierii au luat toate masurile pentru ca femeia sa nu isi…

- Monica Anghel a fost operata de urgența! Fratele ii este alaturi! Artista este de nerecunoscut dupa operatia la coloana! A slabit peste 10 kilograme! „Operația a fost foarte grea, iar recuperarea extrem de complicata”, a marturisit artista.

- Vestea a fost data astazi de adjunctul șefului Inspectoratului General pentru Situatii de Urgența, colonelul Cezar-Mihai Damian, prezent la Buzau la bilanțul pompierilor. Printre noile achizitii ale ISU Buzau se vor numara autospeciale cu apa și spuma, autoscari mecanice dar și alte utilaje care vor…

- Institutul National al Patrimoniului (INP) spune ca trebuie luate masuri de urgenta pentru protejarea Cazinoului din Constanta pentru ca degradarea acestuia sa nu se accentueze, dar ca deocamdata nu este clar cine ar urma sa faca aceste lucrari de conservare - Compania Nationala de Investitii (CNI)…

- Au avut mii de misiuni pentru salvarea a mii de oameni. Este vorba despre Detașamentul de Pompieri Arad care „acopera” o suprafața de 2203,57 kmp (un municipiu, patru orașe și 23 de comune) cu 284.820 de locuitori și o raza de intervenție de 51 de km. Detașamentul de Pompieri Arad are in subordine Punctele…

- Un barbat a fost surprins de o avalansa, sambata dupa-amiaza, in timp ce urca pe munte, in Masivul Bucegi, salvatorii montani intervenind pentru cautarea acestuia. Dupa primele incercari, salvamontistii nu a reusit sa ia legatura cu el.Potrivit sefului Serviciului Salvamont Busteni, Gheorghe…

- Un incendiu puternic a izbucnit, marți seara, la o hala de producție a produselor alimentare de la Topoloveni. Din primele informații de la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafața de circa 1.600 de metri patrați. Pana la acest moment, nu sunt victime. Potri vit Inspectoratului pentru Situații…

- Simona Gherghe le-a aratat fanilor sai ce a inceput sa faca fiica sa, Ana Georgia. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care in luna mai a anului trecut s-a casatorit cu Razvan Sandulescu , este nelipsita de langa fiica sa. Simona Gherghe, care revine la carma emisiunii „Acces Direct” in data…

- In conformitate cu legislatia in domeniul ajutorului de stat, Guvernul a aprobat joi, prin Memorandum, declansarea procedurilor necesare pentru instituirea unei scheme de ajutor de minimis pentrun pentru intreprinderile cu angajati ce beneficiaza de scutiri la plata impozitului pe venit, conform art.…

- Doi turisti, care au plecat joi dupa-amiaza de la Moieciu de Sus spre Biserica Pestera Ialomicioarei, s-au ratacit in dreptul unei stane parasite ce se afla pe un traseu marcat cu dunga rosie si au cerut ajutor la numarul de urgenta 112, a informat purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean…

- Pompierii din cadrul ISU Dobrogea au fost solicitati la intersectia Tomis cu Ferdinand, acolo unde mansarda unui bloc din zona Miga a fost cuprinsa de flacari. La interventie s-au deplasat trei autospeciale de stingere si autoscara. De asemenea, la fața locului s-au deplasat și echipaje SMURD.…

- Devenita mamica in primavara acestui an, Simona Gherghe are planuri mari de viitor. Intr-un interviu acordat, in exclusivitate, pentru ”Star Matinal”, frumoasa prezentatoare de televiziune a dezvaluit ca iși mai dorește un copil. ”Mi-ar placea sa vina un frate sau o surioara pentru Ana”, a declarat…

- Simona Gherghe va petrece primul Craciun cu Ana Georgia, micuța pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva luni. Prezentatoarea TV a pregatit bradul și le-a spus tuturor cum a reacționat micuța cand l-a vazut.

- La scurt timp dupa ce și-a facut o noua intervenție estetica la nivelul feței, Bianca Dragușanu le-a aratat tuturor rezultatul. Poza cu cagula pe fața a pus pe toata lumea pe jar, aflandu-se abia apoi ca vedeta fusese supusa "tehnicii vampir", o intervenție realizata cu propriul sange.

- Madalina Ghenea spune ca dintotdeauna și-a dorit sa fie mama, dar are si un regret. "Am un singur regret, acela ca nu am avut un copil la 20 de ani. Dintotdeauna mi-am dorit un copil și mi se pare ca acum este un pic tarziu. Atat de tare mi-am dorit un copil incat am incercat chiar sa adopt…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) ''Tara Barsei'' Brasov a primit in 2017 echipamente pentru interventii in valoare de 1,2 milioane de euro, printre care o autoscara performanta, de 600.000 de euro, ce poate actiona la 42 de metri inaltime, aceasta fiind prezentata miercuri jurnalistilor.Seful…

- Monica Tatoiu a ajuns la spital marti seara, dupa ce si-a fracturat soldul in urma unei cazaturi. Vedeta a postat pe pagina sa de Facebook o fotografie chiar de pe patul de spital. "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME", a scris…

- "Am cazut si mi-am fracturat soldul bun.Trebuie sa ma operez urgent.NU O SA MA MAI AUZITI CEVA VREME. Stiu de ce am fost pedepsita.Nu m-am tinut de cuvant in fata Tatalui cand am promis fara TV si m-am certat cu mama. Cand chiar crezi in Dumnezeu,responsabilitatile tale sunt mai mari decat…

- Autoritatile din judetul Bacau au activat luni, in jurul pranzului, Planul rosu de interventie in urma unui accident rutier grav produs pe raza localitatii Barsanesti. Potrivit Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), zece persoane au fost ranite, iar o alta a ramas incarcerata…

- In perioada 15.12.2017 – 18.12.2017 subunitatile de interventie ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Vasile Goldis” Arad a executat 57 misiuni de interventie. S-a intervenit pentru stingerea a trei incendii,...