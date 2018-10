Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Antonia adora sa calatoreasca impreuna și le plac foarte tare escapadele de cateva zile intr-o capitala europeana! Recent, cei doi au fost la Paris. In timp ce Antonia a pus story-uri pe Instagram din avion, partenerul ei de viața a postat o fotografie din „orașul luminilor”, alaturi de…

- Antonia și Alex Velea au un motiv de bucurie! Lino Golden, unul dintre baieții pe care “i-au adoptat”, și-a lansat o noua piesa. “Facetime”, melodie la care a colaborat cu artistul Lazy Ed a aparut cu o zi inainte ca Lino Golden sa iși serbeze ziua de naștere. Citește și: Simona Gherghe, replica bizara…

- Simona Gherghe a fost protagonista unei replici cel puțin bizare in timpul emisiunii ”Acces Direct” pe care o modereaza la Antena 1. Avandu-l drept co-prezentator pe Alex Velea, iubitul Antoniei, Simona Gherghe s-a lansat intr-o comparație cel puțin ciudata. Invitații de azi ai emisiunii ”Acces Direct”…

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- A fost o ediție efervescenta la “Acces Direct”! La scurt timp dupa ce Silvia de la Vegas și Pitbull Atodiresei au pașit in platoul emisiunii, Simona Gherghe a fost la un pas sa fie accidentata de colegul ei de prezentare. Din fericire, frumoasa moderatoare s-a ales doar cu o sperietura. Iar la finalul…

- Ziua de astazi a fost una neagra pentru “fiul adoptiv” al lui Alex Velea. S-a implinit un an de cand tatal lui a murit. In memoria parintelui sau, Lino Golden a scris un mesaj sfașietor pentru acesta. Iar la sfarșit le-a dat un sfat tuturor celor care il urmaresc pe Instagram. Citește și: Alex Velea…

- Alex Velea s-a panicat, atunci cand in rol a intrat Ștefan Simion, mentalistul vedetelor. S-a intamplat miercuri, la Acces Direct, emisiunea moderata de Simona Gherghe. Ștefan Simion s-a jucat cu mintea vedetelor și a reușit inca o data sa afle lucruri uluitoare. Roxana Nemeș a fost prima care i-a…

- Simona Gherghe va mai avea un coleg de platou, in calitate de co-prezentator al emisiunii Acces Direct. Este vorba de cantarețul Alex Velea. Acesta a fost anunțat pe post, la noul sezon al emisiunii. Emisiunea Acces Direct inta in cel de-al optulea an cu Simona Gherghe in calitate de prezentator. Ea…