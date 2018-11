Stiri pe aceeasi tema

- Xonia a trecut in urma cu cateva ore printr-o intervenție destul de delicata și nu s-a ferit sa impartașeasca fanilor experiența traita. Operația cantareței a avut loc in aceeași zi in care și mama sa a ajuns pe mainile unui medic. Vedeta și-a liniștit apropiații cu doua mesaje postate odata cu publicarea…

- Tavi Clonda a avut o reacție de-a dreptul șocanta, dupa ce in spațiul mediatic s-a anunțat ca prezentatoarea Tv Gabriela Cristea e insarcinata pentru a doua oara. CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, va prezinta, in exclusivitate, declarația uluitoare a artistului.(CITEȘTE ȘI: SUPER-IMAGINI CU BURTICA…

- La doar cateva ore dupa ce l-a facut “prost” pe Alex Velea in cadrul emisiunii pe care acesta o modereaza in direct la Antena 1 impreuna cu Simona Gherghe, Antonia a avut o reacție in public. Frumoasa artista a postat pe o rețea de socializare o imagine in care apare alaturi de tatal baieților ei […]…

- Andreea Mantea se bucura de rolul de moderator la emisiunea “Te vreau langa mine“, un format care ii place foarte tare, dupa cum a și marturisit. Recent, bruneta a aparut in direct la TV cu o burtica destul de suspect, ceea ce a trezit suspiciuni fanilor. Sa fie oare Andreea Mantea insarcinata din…

- Anca Serea a ajuns miercuri seara de urgența la spital, chiar vedeta a facut anunțul pe pagina sa de socializare, postand un filmuleț cu branula la mana. Vedeta nu a scris care ar fi motivul pentru care i s-a facut rau, insa cel mai probabil are doar o cadere de calciu, așa cum s-a mai […] The post…

- Aflata in ultimul trimestru de sarcina, Adela Popescu pare ca-și dorește o noua schimbare de look. Așa ca și-a vopsit parul intr-o nuanța mai inchisa, printr-o aplicație de telefon, doar ca ”simularea” nu a fost pe gustul fanilor. Insarcinata pentru a doua oara, Adela Popescu este o mamica foarte activa…