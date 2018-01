Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe a facut o marturisire șocanta! Prezentatoarea a povestit momentele de groaza prin care a trecut dupa ce a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele in plus. Mai mult, vedeta a povestit prin ce pericol a trecut recurgand la aceasta soluție.

- „M-am intors din vacanța cu 52 de kilograme. Mult! Și atunci am cautat sa slabesc. Nu vreau sa ma judece lumea și cred ca mama se va supara, dar o spun. Am luat pastile de slabit. Am slabit șapte kilograme in timp foarte scurt, dar mi-am dat organismul peste cap! Citeste si Simona Gherghe…

- Comisiile permanente pentru Buget-Finante din Parlament l-au validat, luni, pe Eugen Orlando Teodorovici, candidatul PSD la functia de ministru al Finantelor, cu 19 voturi „pentru” si 12 „impotriva”.

- Simona Gherghe marturisea ca a recurs și ea la pastile de slabit pentru a scapa de kilogramele care i se pareau inestetice. vedeta a povestit prin ce pericol a trecut. In urma cu ceva timp, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , dezvaluia ca s-a numarat și ea printre…

- Braduții din Horești, raionul Ialoveni, au „revenit" acasa. Dupa ce in decembrie 2017 UNIMEDIA a scris ca un barbat din raionul Ialoveni a ramas peste noapte fara cei 30 de braduți pe care i-a plantat in curtea locuinței sale, astazi barbatul a scrie pe adresa redacției noastre ca și-a recuperat copacii.

- Jale și suspine astazi pentru temerarii care au incercat sa se dea pe partia Cocoș din varf. Zapada amestecata cu pietricele le-a incercat nervii curajoșilor care au urcat cu telescaunul și au incercat coborarea pe toata panta.

- Tânara, în vârsta de 30 de ani, a ales sa-si încheie socotelile cu viata chiar de ziua Unirii Principatelor României, când, la câteva sute de metri de apartamentul în care se

- Un autoturism marca Peugeout a ramas blocat pe plaja Modern dupa ce gheata a cedat sub greutatea autovehiculului. Soferul constantean si a abandonat masina. Acesta risca sa fie sanctionat cu o amenda cuprinsa intre 10.000 si 20.000 de lei.Imagini live pe facebook ZIUA de Constanta ...

- Alfie Patten, un baiat in varsta de 13 ani din Marea Britanie, a devenit tata, dupa ce prietena sa, in varsta de 15 ani, a nascut o fetita perfect sanatoasa, pe care o vor numi Maisie Roxanne.

- Polițiștii locali au acționat in ultimele zile pentru depistarea soferilor de tir care incearca sa treaca pe sub Pasajul Jiul, desi in zona nu este permisa circulația mașinilor cu o masa mai mare de 5 tone, existand restricții de tonaj dar și de inalțime la Pasajul Jiul. Astfel, incepand de vineri au…

- Toata lumea o știe din postura de prezentatoare la postul de televiziune Antena 1, insa Simona Gherghe și-a incercat norocul și la Pro Tv, dar a fost refuzata. Simona Gherghe, care și-a pus la punct o invitata la emisiune , este moderatoarea show-ului „Acces Direct”, de la Antena 1. Cu toate acestea,…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a oprit emisiunea pe care o modereaza la Antena 1 pentru a „urechea” o invitata in platou. Simona Gherghe, in varsta de 40 de ani , a revenit la carma emisiunii „Acces Direct”, pe care o modereaza la Antena 1. Simona Gherghe a fost in concediu postnatal dupa…

- Un polițist a fost luat pe capota și târât de un șofer pe care voia sa îl opreasca în trafic. Ofițerul a încercat sa opreasca un șofer care rula cu viteza prea mare, în Times Square, New York. Vazând ca șoferul nu se supune consemnului, polițistul…

- Anda Adam nu s-a mai putut abtine si a izbucnit in lacrimi la "Exatlon", emisiunea la care participa. Deoarece se afla de ceva timp departe de casa, mai exact in Republica Dominicana, vedeta a marturisit ca ii este foarte dor de fiica ei, Evelin.

- Un detaliu extrem de grav a fost ascuns pâna acum: Regina Elisabeta a Marii Britanii a fost extrem de aproape de moarte la o tentativa de asasinat din urma cu peste 30 de ani. Totul s-a petrecut în cadrul unei vizite a Reginei în Noua Zeelanda, în 1981, se arata într-un…

- La data de 10 ianuarie a.c., ora 22.00, politistii din cadrul Biroului Investigatii Criminale al Politiei municipiului Constanta au identificat un barbat, de 42 de ani, care ar fi acostat o tanara, de 14 ani, din Constanta, in zona Campusului Universitar, situat pe bulevardul Aurel Vlaicu. Potrivit…

- Portarul dinamovist Jaime Penedo, 36 de ani, a fost absent la reunirea de azi a "cainilor". Contactat de GSP.ro, panamezul a explicat ca problemele de sanatate reprezinta motivul pentru care nu a venit. 'Voiam sa vin la reunire, dar sunt la spital, m-am intoxicat cu fructe de mare. ...

- O tanara in varsta de 25 de ani a chemat Ambulanta din motive medicale, dar la scurt timp dupa ce a fost adusa la spitalul din Botosani aceasta si a revenit brusc si a plecat insotita de iubit. Potrivit realitatea.net, tanara a anunta la telefon ca ar fi inghitit mai multe pastile in scop suicidal.…

- In secolul XVIII, un rege din Suedia a incercat sa interzica principala sursa de cofeina a locuitorilor. Regele suedez ura cafeaua atat de tare incat a provocat doi criminali sa consume cantitati uriase de cafea pentru a dovedi cat de...

- Simona Gherghe și-a surprins fetița intr-o ipostaza foarte frumoasa chiar in prima zi a noului an 2018. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care va reveni la carma emisiunii „Acces Direct” in luna ianuaie a acestui an , profita din plin de vacanța de sarbatori pentru a se bucura de familia…

- Insa dupa atata vreme, Jess a vrut sa vada cum e sa guste din nou acest aliment. "Am vrut sa vad daca am ratat ceva in anii in care am renuntat sa o mai consum", a declarat Jess Catcher. Tanara marturiseste ca i-a fost un pic teama de cum va reactiona corpul sau la schimbarea dietei, dar nici…

- Ce spune Marina Almașan dupa plecearea lui Mircea Radu de la TVR. Fosta colega de platou a realizatorului tv a avut prima reacție pe contul de socializare. Aceasta a marturisit ca a aflat totul de la cei din jur și nu de la acesta. Marina Almasan a povestit ca vestea a intristat-o, dar nu vrea sa fie…

- Un barbat care a furat țigari strecurandu-se pe geamul unui magazin din Timișoara a fost prins de polițiștii Secției 3 din oraș. Acesta a fost prins in aceasta noapte. Polițiștii au gasit la el 400 de pachete de țigari, in valoare totala de 7500 de lei. Prejudiciul a fost recuperat in totalitate iar…

- Poliția Capitalei a explicat ce s-a întâmplat marti seara si a încercat sa dea lamuriri despre incidentul care a avut loc la Costin Georgian, când Magdalena Serban a încercat sa arunce o fata în fata metroulu „Ora 16:46, angajata Metrorex ne suna la…

- Octavia Geamanu, prezentatoarea știrilor de la Antena 1, a trecut printr-o perioada dificila pentru orice femeie, dupa ce i-a aparut la nivelul feței o iritație persistenta. Cu toate ca inițial a crezut ca este ceva trecator, știrista a luptat cu problema dermatologica doua luni, timp in care a mers…

- Alina Ciucu, tanara impinsa in fata metroului la statia Dristor 1, a murit sub privirile contrariate si indiferente ale calatorilor. Dupa ce a fost impinsa in fata metroului de Magdalena Serban, femeia care ar avea grave probleme psihice, tanara de 25 de ani a incercat sa se salveze. S-a prins cu mainile…

- Cum iși va petrece Delia sarbatorile de iarna. Artista va fi alaturi de familie și va munci mai puțin. Cel mai probabil de Revelion, veteda va urca pe scena, așa cum a facut in ultimii ani. Delia a vorbit despre familia sa, dar și despre sarbatorile de iarnam acre se apropie cu pași repezi. In perioada…

- Un sofer a ajuns cu masina in santul de pe marginea drumului, in centrul orasului Sebes, miercuri seara. Ar fi incercat sa evite coliziunea cu alt autoturism. Accidentul s-a petrecut pe Bulevardul Lucian Blaga. Potrivit Politiei, accidentul s-a petrecut in jurul orei 20.20. Soferul unei Dacii Logan…

- Simona Gherghe trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale de cand a adus pe lume o fetita sanatoasa pe nume Ana Georgia. Aceasta a vorbit in emisiunea "Agenția VIP" despre primele sarbatori alaturi de fetita sa, cat si despre viata de mamica.

- Mai exact, fiecare proprietar de caini era obligat sa declare birul pentru fiecare caine pe care il deținea. Impozitul era de 10 lei anual, iar cei care nu se supuneau erau aprig amendați iar cainii uciși. ”Am incercat sa redau epoca, vremurile și intamplarile prin documente sugestive. Evident,…

- Primaria Municipiului București a dat startul sarbatorilor de iarna vineri, de la Targul de Craciun al Bucureștiului, din Piața Constituției, de unde, la ora 19,10, s-au aprins și iluminatul festiv de sarbatori."De ziua Romaniei impodobim Bucureștiul și dam startul oficial evenimentelor dedicate…

- Procurorii Parchetului de pe langa Tribunalul Bucuresti au retinut marti o persoana care ar fi incercat sa ofere mai multor oameni 5.000 de euro pentru a-i determina sa omoare un barbat in varsta de 48 de ani. Potrivit unui comunicat al PTB, transmis Agerpres, marti, procurori criminalisti…

- Cand va deveni mama Simona Halep: „Imi doresc foarte multi copii”! Intr-un interviu pentru Canal 33, numarul 1 WTA a spus ca nu se vede jucand tenis la 35 de ani, dar si ca-si doreste cat mai multi copii. „Atunci cand dispare placerea cred ca trebuie sa te lasi. La mine cred ca va fi ceva de pe o zi…

- Dupa ce liderii PNL au sustinut ca PSD si ALDE pregatesc suspendarea presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis a sustinut ca nu se teme de un astfel de posibil demers pe care, de altfel, nici romanii nu isi doresc asta, informeaza gandul.info. „Nu ma tem de o suspendare, cum nu m-am temut niciodata. Nu…

- Presedintele Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI, Claudiu Manda, a afirmat ca generalul SRI, Dumitru Dumbrava, sustine ca desi a fost la diferite instante, nu a incercat sa influenteze decizia judecatorilor sau procurorilor."A fost intrebat daca e adevarat ca a fost vazut…

- Alexandru Arșinel spune adevarul despre incendiul de la instituția pe care o conduce. Alexandru Arșinel a trecut prin momente de panica cand a aflat ca la teatru iese fum de la subsol. Se pare ca lui Alexandru Arșinel ii este dat sa treaca prin emoții de orice fel. Ca și cand nu i-ar fi fost de ajuns…

- Simona Gherghe pare mai fericita ca niciodata de cand a devenit mamica, insa clipele frumoase petrecute alaturi de fiica ei, Ana Georgia, nu sunt chiar usoare. Vedeta a apelat la prieteni pentru a-si lamuri o dilema din viata de mamica.

- „Imi doresc sa caut și sa greșesc. Imi doresc sa descopar, sa ma descopar. Imi doresc sa devin actor, nu sa fiu deja.” Ivona Lucan: Teatrul Municipal „Bacovia” este… Andreea Darie: Teatrul Municipal „Bacovia” este un inceput. Ramane de vazut ce voi reuși sa ințeleg din aceasta experiența. Consider ca…

- Adda este acum una dintre cele mai apreciate cantarete de la noi si se bucura de un succes foarte mare pe piata muzicala. A trecut printr-o sarcina, iar acum este o mamica implinita care nu s-a lasat de cariera.

- In ultimii ani, Angelina Jolie pare ca nu reuseste sa detina controlul asupra greutatii sale, iar la unele evenimente chiar si-a ingrijorat fanii si colegii de breasla. Asa s-a intamplat si seara trecuta, iar felul in care a ales sa ascunda kilogramele in minus nu a trecut neobservat.

- Cantarețul de muzica ușoara Mihai Constantinescu a vorbit despre operația la inima pe care a suferit-o in urma cu aproape o luna. Mihai Constantinescu, care este casatorit cu Simona Secrier , a trecut prin momente grele luna trecuta, cand a suferit o intervenție chirurgicala. Mihai Constantinescu a…

- Aflat la o revenire la ”X Factor”, Viorel Grecu, din Chișinau, a facut a doua incercare in doi ani. ”Sper sa trec mai departe, pentru asta am venit și pentru asta lupt. In 2015 am ajuns pana in Bootcamp, apoi trupa nu a continuat impreuna”, a povestit Viorel.

- Pe pagina Daily Mail a fost postat un clip in care vedem unde poate duce prostia unui agent de vanzari. Acesta vrea sa demostreze ca masina pe care incearca sa o vanda are capacitatea de a opri inchiderea usii daca apare un obstacol in calea ei. Omul este atat de sigur incat pariaza cu capul, la propriu.

- Aceasta a fost cea de-a sasea victorie a echipei noastre, din tot atatea partide disputate in actuala editie de campionat (a stat o etapa). CSM Oradea s-a impus fara probleme la Sibiu, intr-un meci pe care l-a controlat cu autoritate, pe tot parcursul sau. „Nu s-a pus niciun moment…

- Incidentul s-a produs in anul 2015 cand afaceristul se afla in vizita la mama lui. Barbatul a parcat neregulamentar masina, in fata unui magazin din localitate. La fata locului au ajuns politistii, care au incercat sa il legitimeze pe om, insa fara rezultat. Acesta a refuzat sa le dea actele agentilor,…

- Prezentatoarea a facut un apel disperat pe retelele de socializare si ii roaga pe prietenii virtuali sa o ajute pe Teodora, donand 2 euro, scrie cancan.ro. "Teodora. 14 ani. Cancer osos. Un sms la 8848 ii poate salva viata. De la mine, de la tine, cel care citesti postarea asta. Parintii (mama profesoara,…

- Parintii unui copil acuza ca cel mic a fost muscat pe tot corpul. Educatoarele au incercat sa ascunda intamplarea revoltatoare, spunand ca nu s-a intamplat nimic niciodata, conform specialarad.ro. Caz socant la o gradinita din Arad. Parintii unui copil acuza ca cel mic a fost muscat pe tot corpul. Educatoarele…

- Iulia Albu este una dintre cele mai controversate personaje din showbizul autohton, vedeta a muncit foarte mult pentru a fi cine este astazi si nu regreta sacrificiile facute. Vedeta a trecut printr-o perioada grea cand a divortat, deoarecea a fost nevoita sa o ia de la zero.