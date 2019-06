Stiri pe aceeasi tema

- Simona Gherghe este o mama cu acte in regula. Aflata in concediu de maternitate, frumoasa prezentatoare se bucura din plin de timpul petrecut cu copiii ei. Si pentru ca acum este vremea frumoasa, aceasta reuseste sa iasa destul de des la plimbare cu micutii.

- Simona Gherghe a facut primele declarații dupa ce a devenit mama pentru cea de-a doua oara. Prezentatoarea a dezvaluit prin ce trece acum și a povestit cum a aratat prima intalnire a fiicei ei, Ana Georgia, cu fratele ei nou-nascut, Vlad.

- Simona Gherghe este in culmea fericirii! Moderatoarea a petrecut prima noapte acasa, in formula completa, alaturi de cei doi copii ai sai si de sotul ei, Razvan Sandulescu. Intalnirea dintre Ana Georgia si micutul Vlad Ioan a fost extrem de emotionanta, iar Simona Gherghe a imortalizat momentul.

- Simona Gherghe a nascut si astfel a devenit mamica pentru a doua oara. Vedeta a nascut un baiețel perfect sanatos. Ea și soțul ei, Razvan Sandulescu, mai au o fetita, Ana Georgia, in varsta de aproape 2 ani. In cursul serii trecute, frumoasa Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau.…

- Simona Gherghe a nascut pentru a doua oara in cursul serii trecute. Vedeta TV este in culmea fericirii și se simte foarte bine, dar și bebelușul pe care l-a adus pe lume este sanatos și familia vedetei abia așteapta sa-l cunoasca. Simona Gherghe, an de incercari in 2019. Ce ii arata harta…

- Simona Gherghe se afla in concediul prenatal și așteapta cu drag venirea pe lume a celui de al doilea copil al sau. Dar prezentatoarea de televiziune iși ține la curent fanii cu ceea ce i se intampla pe parcursul sarcinii. Recent, ea a postat o imagine pe rețelele de socializare in care apare fara niciun…

- Insarcinata in 33 de saptamani, Simona Gherghe se bucura din plin de perioada de relaxare. In timp ce așteapta venirea pe lume a celui de-al doilea copil, primul ei baiețel, frumoasa prezentatoare se bucura și de timpul alaturi de micuța ei, Ana Georgia.

- Simona Gherghe nu a putut inchide un ochi dupa ce fetița ei a contactat o viroza la gradinița. Acum, micuța Ana Georgia se simte mai bine, iar vedeta le-a povestit experiența admiratorilor de pe Facebook. "A treia saptamana de gradi, a doua viroza. Dupa o noapte de tuse, copilul e fresh! Eu…