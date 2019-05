Stiri pe aceeasi tema

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a facut publica prima imagine cu cel de-al doilea copil al sau. In cursul serii trecute, prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe a adus pe lume cel de-al doilea copil al sau. Bebelușul Simonei Gherghe a primit nota 10 la naștere și a primit, de asemenea, numele…

- Simona Gherghe a scris un mesaj emoționant pe contul de socializare, la implinirea a 17 ani de la prima emisie la Antena 1. Prezentatoarea tv, care in aceasta perioada se afla in concediu de maternitate, le-a mulțumit tuturor celor care au susținut-o pana acum. „15 aprilie 2002, prima mea emisie la…

- Mirela Vaida a devenit mama pentru a treia oara. Prezentatoarea de televiziune a nascut miercuri, 10 aprilie, la o clinica privata din București, iar la scurt timp, vedeta a postat pe rețelele de socializare prima fotografie cu cel de-al doilea baiețel al familiei, ce va purta numele Tudor Stefan. Vedeta…

