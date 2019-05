Simona Gherghe a devenit mamă pentru a doua oară Simona Gherghe a devenit pentru a doua oara mama, dupa ce, joi, a adus pe lume un baiețel perfect sanatos. Micuțul Vlad Ioan s-a nascut la ora 20:37, a avut la naștere 2,370 kg și a primit nota 10. Anunțul a fost facut chiar de vedeta, pe contul ei de Instagram. „Tot imi caut cuvintele potrivite, care sa descrie intalnirea cu tine. Magie? Minune? Parca-i prea puțin… Dragul nostru Vlad Ioan, ți-ai ales o zi frumoasa, 9 mai, ziua Europei, de-acum și a ta. Ai țipat hotarat și ai luat prima nota de 10 din viața ta! Mami, tati și Ana te iubesc și iți mulțumesc pentru faptul ca ai venit sa ne-ntregești!… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

