- Simona Gherghe are infațișare la tribunal, pe 1 aprilie 2019, intr-un dosar care are la baza calomnia. Simona Gherghe, momente teribile! Vedeta insarcinata in 8 LUNI a avut o NOAPTE ALBA: "Ma tarai prin casa!" Totul a inceput pe 22 octombrie 2014, cand in show-ul tv moderat de Simona…

- Simona Gherghe nu a putut inchide un ochi dupa ce fetița ei a contactat o viroza la gradinița. Acum, micuța Ana Georgia se simte mai bine, iar vedeta le-a povestit experiența admiratorilor de pe Facebook. "A treia saptamana de gradi, a doua viroza. Dupa o noapte de tuse, copilul e fresh! Eu…

- Cristina Cioran a povestit cum a ajuns sa o inlocuiasca pe Simona Gherghe la carma emisiunii Acces Direct, de la Antena 1. La emisiunea Agenția VIP, de la Antena Stars, Cristina Cioran a explicat ca a trecut prin mai multe probe inainte sa fie aleasa sa ii țina locul Simonei Gherghe la show-ul Acces…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe se pregatește de venirea pe lume a celui de-al doilea ei copil, insa a marturisit ca nu a cumparat mai nimic. Ba mai mult decat atat, vedeta a dezvaluit ca va refolosi lucruri pe care le-a avut Ana Georgia, primul ei copil. La emisiunea Agenția VIP, de la…

- Actrita constanteanca Cristina Cioran ii va lua locul Simonei Gherghe la emisiunea Acces Direct de la Antena 1. Anuntul a fost facut astazi, la sfarsitul emisiunii.Simona Gherghe se pregateste sa devina mamica pentru a doua oara. Vedeta va aduce pe lume un baietel, dupa ce in urma cu doi ani a nascut…

- Simona Gherghe și partenerul sau de viața au fost surprinși intr-una dintre cele mai tandre ipostaze. Imaginea spune tot despre pasiunea care exista in cuplul lor. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe formeaza un cuplu cu Razvan Sandulescu. Vedeta este extrem de discreta cand vine vorba despre…

- Simona Gherghe este insarcinata pentru a doua oara, iar peste trei luni va deveni din nou mama. In ediția de luni a emisiunii "Acces Direct", prezentatoarea tv a aparut in fața publicului altfel decat pana acum. Vedeta a renunțat la hainele elegante și tocuri, alegand hainele sport. Simona Gherghe…

- Simona Gherghe și familia sa se afla in vacanța. Pana va reveni pe micile ecrane, vedeta se distreaza alaturi de familie intr-o stațiune de munte. Prezentatoarea de televiziune este mare pasionata de schi și a ales, și pentru aceasta vacanța de iarna, o stațiune de munte. Vedeta și familia sa se relaxeaza…