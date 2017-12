Stiri pe aceeasi tema

- De sarbatori, oamenii pregatesc decorațiuni care mai de care pentru a infrumuseța atmosfera din casa și chiar inventezi noi modalitați prin care sa faci bradul de Craciun! In acest an, artistul Pepe nici el nu s-a ascuns de spiritul viu al sarbatorilor și a facut bradul intr-un mod inedit.

- Simona Gherghe va petrece primul Craciun cu Ana Georgia, micuța pe care a adus-o pe lume in urma cu cateva luni. Prezentatoarea TV a pregatit bradul și le-a spus tuturor cum a reacționat micuța cand l-a vazut.

- Sarbatorile de iarna se apropie cu pasi repede, dar acest lucru nu o bucura atat de mult si pe Antonia. Frumoasa cantareata va petrece Craciunul alaturi de Alex Velea si cei doi baietei ai sai, dar din pacate gandul ii va sta la fetita ei, Maya, care va fi departe.

- Consemnarile istorice spun ca primul brad impodobit ar fi aparut la Riga, in Lituania, in anul 1510, iar in anul 1521, printesa Helene de Mecklenburg a adus la Paris obiceiul impodobirii bradului dupa ce s-a casatorit cu ducele de Orleans. In anul 1605 a fost inaltat primul brad de Craciun intr-o piata…

- Sedintele foto profesionale de Craciun sunt must have-ul acestui sezon. Fie ca mergeti in cuplu, in familie, cu bunicii sau cu animalul de companie, fortografiile vor ramane amintiri peste ani. Astazi, am vizitat si noi un fotograf care ne-a spus cateva detalii despre aceste sedinte. In studioul sau…

- In Banat, bradul se impodobeste ca pe vremuri! Asta inseamna ca - in locul ghirlandelor si globurilor - crengile sunt incarcate cu nuci, colaci si spice de grau. Pomul de Craciun este ornat de tineri, in acordurile colindelor.

- Astazi e o zi de sarbatoare in familia Simonei Gherghe. Mama vedetei implineste o frumoasa varsta, iar aceasta a surprins-o cu un mesaj emotionant pe care l-a postat pe retelele de socializare. In randurile scrise pentru cea mai importanta femeie din viata ei, fosta prezentatoare de la "Acces Direct"…

- Sotia lui Viorel Lis se pare ca este din ce in ce mai nerabdatoare cand vine vorba de sarbatorile de iarna. Cum a mai ramas putin timp pana la Craciun, blondina s-a fotografiat chiar langa bradul frumos impodobit intr-o tinuta de zile mari.

- Elena Gheorghe asteapta cu nerabdare sarbatorile de iarna si a inceput deja pregatirile in asteptarea lui Mos Craciun! Cum nu exista nicio iarna fara brad de Craciun, artista a decis sa se puna serios pe treaba si sa aiba cel mai original brad.

- La aproape sapte luni de cand a nascut-o pe fetita ei, Simona Gherghe si-a facut curaj si a plecat intr-o vacanta romantica la mii de kilometri de tara. Si, din cate a lasat sa se vada in imagini, vedeta pare ca a lasat-o acasa pe Ana, mica printesa pe care i-a daruit-o sotului ei, Razvan Sandulescu.…

- Weekend-ul trecut, la Viscri a avut loc o activitate artistica in care au fost implicati mai multi copii din sat, cu varste intre 7 si 10 ani, indrumati de preotul paroh Gheorghe Rasoiu. Cei mici au pictat medalioane din lemn pe care le-au purtat ulterior, apoi au pictat globuri din lemn pentru a…

- In aceasta perioada din an toata lumea abia așteapta sa cumpere un brad și sa il impodobeasca pentru Craciun. Insa, se recomanda ca bradul de Craciun sa nu fie tinut in casa, ci afara, scrie realitatea.net.

- Simona Gherghe este cea mai fericita femeie din lume de cand a devenit mama. Ana Georgia are deja sapte luni si este o fetita superba si sanatoasa. Vedeta este foarte grijulie si orice problema legata de micuta o sperie foarte tare. Gherghe a recunoscut ca primele trei luni au fost cele mai grele pentru…

- "N-am avut brad de cațiva ani. Ca n-am facut. Astazi am facut patru la Fundeni la sectia oncologica pentru copii impreuna cu ingerii de la Ofera in dar: UN Zambet. Sub brad am pus ce le aducem si in restul anului ca noi nu suntem mai buni nici macar de Craciun daramite de Mos Nicolae. Suntem…

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata. A

- Targul de Craciun din Piața Sfatului a municipiului Brașov a fost deschis, miercuri seara, de primarul George Scripcaru, care a pornit iluminatul festiv de sarbatori in oraș și a aprins luminițele in Bradul de Craciun, in prezența a sute de persoane. ''Va urez sa aveți un sfârșit…

- Daca unii au impodobit bradul de Craciun inca de luna trecuta, altii l-au facut acum, la inceputul celei mai asteptate luni a anului. Cuprins de spiritul sarbatorii nasterii Domnului si dorind ca nimeni sa nu distruga bradul pe care l-a impodobit in scara unui bloc, un barbat a scris un mesaj fabulos.…

- Simona Gherghe se bucura din plin de fetita ei, care a venit pe lume in urma cu mai bine de sase luni. Atat vedeta, cat si sotul ei, Razvan Sandulescu, au parte de momente unice alaturi de micuta Ana Georgia, care le insenineaza fiecare zi din viata. ( CITESTE SI: Vedeta TV i-a chemat de urgenta de…

- Pentru al doilea an la rind, Marin Pinzaru, din satul Heciul Vechi, Singerei, a realizat un Pom de Craciun din ciocleji. Barbatul spera ca aceasta sa devina o traditie in frumoasa sat. „Pe parcursul anului ma tot intrebau daca și anul acesta va fi, sigur ca da”, a menționat Marin Pinzaru. Bradul are…

- Pentru a evita achizitionarea unor produse de calitate dubioasa, Agentia pentru Protectia Consumatorului recomanda cumparatorilor sa tina cont de unele aspecte atunci cand vor alege bradul artificial si jucariile pentru impodobirea lui. Specialistii atentioneaza asupra faptului ca unele produse contin…

- [caption id="attachment_39023" align="alignleft" width="201"] bradul din Ungheni[/caption] La Ungheni, bradul a fost instalat pe Piața Independenței chiar in prima zi de decembrie. Impodobirea lui, insa, va incepe abia peste trei saptamani. ”Avem deja o tradiție, ca sa aprindem luminițele de pe brad…

- Primaria Vaslui a achiziționat un brad inalt de 15 metri, care a și fost montat in Centrul Civic. Pomul de Craciun va putea fi admirat pe toata perioada sarbatorilor de iarna. Autoritațile locale promit ca, incepand cu 15 decembrie, vasluienii vor fi așteptați la primul lor targ de Craciun, care va…

- Primaria Ploiești a scapat de o cheltuiala, in acest an, datorita gestului facut de un inginer din Ploiești. Barbatul a decis sa doneze un brad imens municipalitații, pentru a fi impodobit in fața Palatului Administrativ. Bradul se afla in curtea barbatului de mai bine de trei decenii. Acum,…

- In acest programul sarbatorilor de iarna, pentru locuitorii și oaspeții capitalei vor avea parte de spectacole, concerte și alte manifestari cultural-artistice, noteaza NOI.md. La fel ca in fiecare an, Bradul de Craciun va fi inaugurat pe 1 decembrie, asta deși anterior funcționarii publici anunțau…

- Fuego a fost unul dintre artistii care au pasit pe scena alaturi de Stela Popescu si unul din prietenii apropiati ai acesteia. Cantaretul a marturisit, intr-un mesaj emotionant de ramas-bun, ca pregatea impreuna cu Stela, spectacolul de Craciun!

- Ana Georgia creste pe zi ce trece, iar parintii sai se bucura de ea cu fiecare ocazie. Pentru ca azi a implinit sase luni, Simona Gherghe a postat cateva fotografii cu minunea de fetita, spre bucuria fanilor

- Simona Gherghe pare cea mai fericita femeie din lume de cand a devenit mamica. Ana Georgia a implinit azi sase luni, iar prezentatoarea si sotul ei au sarbatorit-o pe micuta. Cu aceasta ocazie, vedeta a publicat imagini cu fetita ei, pentru a putea fi admirata de toata lumea in toata splendoarea ei.

- Cel mai frumos cadou pentru comunitatea baimareana : Bradul impodobit de patinoar și copii fericiți , nu cu ornamente din “bani agațați”! Azi, 21 noiembrie 2017, intr-o zi binecuvantata de Dumnezeu “Intrarea in biserica a Maicii Domnului”, comunitatea baimareana a avut parte de un cadou minunat.…

- Simona Gherghe a facut o marturisire legata de fiica sa, Amna Georgia. Simona Gherghe, care in urma cu ceva timp a impalinit 40 de ani , este cunoscuta publicului larg din postura de moderatoare a emisiunii „Acces Direct”, de la Antena 1, acolo unde se pare ca va reveni de la inceputul anului viitor.…

- Simona Gherghe a facut publice cateva imagini surprinse in casa in care o creste pe micuta Ana Georgia. Filmarea cu fiica ei si a lui Razvan Sandulescu i-au emotionat pe multi si i-au scris mai multe mesaje. Vedeta e tare fericita de cand a devenit mamica.

- Pe 31 octombrie, Simona Gherghe a implinit 40 de ani, ocazie cu care vedeta de televiziune a postat pe contul sau personal de Instagram o imagine in care apare alaturi de fiica ei, insoțita de un mesaj emoționant pentru micuța Ana Georgia. „40. Azi nu e insa despre mine, ci despre ea. Pentru ca ne-a…

- Prezentatoarea de televiziune a expplicat foarte clar daca și cand va reveni pe micile ecrane. Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe, care a imlinit 40 de ani , se afla in concediu post natal. In primavara acestui an, ea a dus pe lume o fetița, Ana Georgia , rezultat al poveștii de dragoste pe…

- Simona Gherghe este o femeie implinita, iar viața sa a capatat un alt sens odata cu casatoria cu Razvan Sandulescu și cu nașterea primului lor copil, Ana Georgia. Fetița a venit pe lume 23 mai, zi cu o insemnatate aparte pentru Simona care și-a strans pentru prima data copilul in brațe. De atunci, prezentatoarea…

- Prezentatoarea de televiziune Simona Gherghe iși aniverseaza ziua de naștere marți, 31 octombrie. Simona Gherghe, una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastra, iși aniverseaza azi ziua de naștere. Simona Gherghe, care recent a ajuns in carje , a transmis un mesaj mai mult…

- Simona Gherghe a patit-o. Prezentatoarea tv si-a fracturat un deget de la picior si sufera teribil. Desi are dureri, vedeta face haz de necaz si incearca sa nu se mai gandeasca la problemele de sanatate. Ea si-a salutat prietenii de pe reteaua de socializare si le-a aratat ca merge in carje. "Voi?…

- Fetița Simonei Gherghe a implinit 5 luni, iar mama ei a publicat pe contul de socializare o imagine emoționanta. De cand a devenit mama, viața prezentatoarei tv s-a schimbat total. Simona și soțul ei traiesc cea mai frumoasa perioada din viața lor. Fetița Simonei Gherghe a implinit 5 luni, pe 23 octombrie…

- Vedeta tv a postat pe reteaua de socializare cele doua carti pe care i le-a daruit micutei, scrie cancan.ro. Si a scris in dreptul postarii un mesaj. Citeste si Fetita Simonei Gherghe a implinit trei luni. Cum a surprins-o vedeta pe micuta Ana FOTO "Au vreo 34 de ani... De-acum, sunt…

- Simona Gherghe s-a fotografiat cu fiica ei in parc și a ținut sa atraga atenția asupra unui detaliu care apare in imaginea respectiva. Simona Gherghe, care este cunoscuta publicului telespectator din țara noastra din postura de prezentatoare, a avut parte in primavara acestui an de doua evenimente super…

- Simona Gherghe s-a pozat alaturi de superba sa fiica, Ana Georgia, intr-un cadru de poveste! Foarte fericita și implinita, prezentatoarea TV zambește larg și se bucura de clipele frumoase alaturi de micuța.

- A devenit mama in urma cu șase luni și deja se gandește la un al doilea copil. Simona Gherghe și soțul ei au discutat, insa nu vor sa il faca prea curand. Prezentatoarea TV se bucura enorm de prezența fiicei sale și e fericita sa o vada pe Ana Georgia crescand.

- Simona Gherghe a venit in platoul "Acces Direct" foarte entuziasmata pentru a vorbi despre momentele minunate pe care le are alaturi de fiica sa, Ana. De asemenea, aceasta a aratat fotografii de la botezul micuței.

- Simona Gherghe a trait sambata cele mai frumoase emoții. Vedeta a creștinat-o pe fiica sa Ana-Georgia, ocazie cu care am vazut-o și pe micuța. La nici 5 luni de cand a nascut, prezentatoare a afișat o silueta perfecta.

- Simona Gherghe si-a botezat fetita, sambata, nasii de botez ai micutei Ana Georgia fiind cunoscutii jurnalisti Ionela Nastase si Vlad Petreanu. Citeste si Simona Gherghe, chemata in instata de REGELE VARICELOR. Daune de 100.000 DE EURO Cu aceasta ocazie, Simona Gherghe a postat pe…

- Tinute alese, invitati pe masura, muuuuuulte emotii, bucurie cat incape si o taina sfanta: toate aceste cuvinte caracterizeaza botezul micutei Ana Georgia, fetita prezentatoarei de la "Acces Direct" si a consultantului politic Razvan Sandulescu.

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe a creștinat-o pe fiica sa și a lui Razvan Sandulescu, Ana Georgia. Sambata, 30 septembrie, prezentatoarea de televiziune și-a creștinat fetița, Ana Georgia. Fiica Simonei Gherghe a venit pe lume pe 23 mai anul acesta . La inceputul lunii mai a acestui an, Simona…

- Sambata a fost o zi cu emotii pentru Simona Gherghe si sotul ei, Razvan Sandulescu. Vedeta si-a botezat fetita, pe Ana Georgia, iar alaturi de cei doi au fost prietenii si familia. Pentru acest eveniment special, Simona a purtat o rochie alba, marginita cu dantela, la care si-a asortat o o pereche de…

- Vedeta de televiziune Simona Gherghe iși creștineaza fiica sambata, 30 septembrie. Simona Gherghe este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune din țara noastra. Sambata, 30 septembrie, prezentatoarea de televiziune iși creștineaza fiica, Ana Georgia. Fiica Simonei Gherghe a venit…

- Simona Gherghe a mers sambata, extrem de emotionanta, pentru a-si boteza fetita. Imbracata in alb complet, frumoasa prezentatoare TV a ajuns la Biserica și, sub ochii lui Ravan, atent la orice nevoie a fetelor sale, Simona și-a luat micuța din mașina, din scaunul special pentru copil, și a strans-o…

- Simona Gheorghe si Razvan Sandulescu au devenit parinti in urma cu patru luni, dupa ce prezentatoarea TV a adus pe lume o fetita. Daca la inceput vedeta a evitat sa o pozeze pe micuta Ana cu fata, lucrurile s-au schimbat radical in ultimele zile.