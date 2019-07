Stiri pe aceeasi tema

- Dupa victoria de la Wimbledon, Simona Halep va fi decorata atat de președintele Klaus Iohannis, cat și de Patriarhie. In cadrul conferinței de presa de la Aeroportul Otopeni, sportiva a vorbit și despre aceste doua distincții.

- „Ca urmare a performanței extraordinare obținute la Turneul de Tenis de la Wimbledon, precum și in semn de recunoaștere și apreciere pentru intreaga activitate, Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a decis acordarea celei mai inalte distincții a statului roman, Ordinul Național „Steaua Romaniei”…

- Foto: (c) Hannah McKay / REUTERS, Agerpres fb The post Imaginea zilei in lume: Simona Halep, castigatoarea turneului de la Wimbledon, dupa ce a invins-o pe americanca Serena Williams appeared first on ZiarMM .

- Ducesele Kate Middleton si Meghan Markle au participat la finala de la Wimbledon dintre Simona Halep si americanca Serena Williams, incheiata cu victoria romancei. Cele doua membre ale familiei regale britanice au reusit sa atraga atentia in momentul in care si-au facut aparitia.

- "Felicitari campioanei noastre pentru meciul exceptional din semifinala de la Wimbledon! Multumim, Simona, pentru inca o fila in istoria sportului romanesc scrisa atat de frumos! Succes in marea finala! Suntem cu totii alaturi de tine", afirma Viorica Dancila, joi, intr-o postare pe Facebook.Simona…

- Elina Svitolina (24 de ani, 8 WTA) și Karolina Muchova (22 de ani, 68 WTA) se dueleaza acum, in cel de-al treilea sfert de finala de pe tabloul feminin de la Wimbledon. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE pe GSP.ro. Caștigatoarea acestui meci va juca in semifinale cu Simona Halep (27 de ani,…

- Polona Hercog (30 WTA) o infrunta acum pe puștoaica de 15 ani Cori Gauff (313 WTA), intr-o confruntare contand pentru turul III de la Wimbledon. Caștigatoarea acestui meci o va infrunta in optimi pe Simona Halep (27 de ani, 7 WTA). liveSCORE » Polona Hercog - Cori Gauff 6-3, 6-7 (7), 0-0 We're going…

- Nu toata lumea o vede pe Simona Halep printre favoritele de la Roland Garros. Marion Bartoli nu imparte aceeași parere cu Mats Wilander sau John McEnroe. Caștigatoarea din 2013 de la Wimbledon o vede pe Serena Williams cea mai periculoasa jucatoare, una care ii poate pune mari probleme Simonei Halep…