- Un nou fenomen infracțional se atesta la frontiera de stat - contrabanda cu tractoare din Republica Moldova in Ucraina. Patru cetațeni moldoveni și ucraineni au fost implicați in activitatea nelegala și risca pana la 10 ani de pușcarie.

- Președintele lui PAOK, Ivan Savvidis, cel care a amplificat incidentele de la meciul PAOK - Atena, cand a intrat cu un pistol pe teren, a oferit primul punct de vedere oficial dupa evenimentele agitate care au tulburat in ultimele zile lumea fotbalului elen. ...

- Cand este intrebat de lucruri stanjenitoare (tensiunile din PSD, acuzatii aduse lui de DNA, ancheta din Brazilia), Liviu Dragnea catalogheaza mai nou totul ca fiind ”fake news”. Strategie importata, dupa cum se pare, din America. Despre Dragnea se stie de mai multa vreme ca a apelat la sfaturile unor…

- Institutul National de Sanatate Publica (INSP) anunta, miercuri, ca numarul deceselor cauzate de virusul gripal a ajuns la 86, fiind confirmate inca doua cazuri. Este vorba despre doi barbati, in varsta de 46 si respectiv 47 de ani, din judetele Caras Severin, respectiv Hunedoara.

- Politistii rutieri din judetul Alba au verificat 183 de autovehicule destinate transportului public de persoane si 291 autovehicule de transport marfa, iar pentru abateri constatate au aplicat peste 100 de amenzi, in valoare de aproape 30.000 de lei. Activitatea de control s-a desfasurat, pe parcursul…

- Procurorul Mircea Negulescu susține intr-un interviu pentru Revista Kamikaze ca justiția in Romania trebuie lasata sa se pronunțe pe „baza de probe concludente și pertinente administrate in fața instanțelor de judecata, care sa nu fie afectate de o telejustiție manipulativa, practicata numai de anumite…

- In 2017, procurorii Anticorupție au trimis in judecata mai multi demnitari, intre care trei ministri, un senator, iar pe baza rechizitoriilor intocmite au fost condamnati definitiv trei deputati, un senator, un secretar de stat, dar si magistrati, arata bilantul DNA, dat publicitații miercuri. Potrivit…

- Polițiștii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalitații Organizate Caras-Severin, cu sprijinul B.C.C.O. Timisoara, I.P.J. Caras-Severin, I.J.J. Caras-Severin și Poliției Lugoj, au efectuat 13 perchezitii domiciliare la Reșița, Caransebeș și Lugoj, in locații folosite de suspecti.…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a declarat miercuri ca procurorii au solutionat anul trecut 3.800, reprezentand cel mai mare numar anual de la infiintarea institutiei.''DNA a avut de solutionat anul trecut peste 11.000 dosare. Desi aproximativ 100 de procurori fac investigatii…

- Aproximativ 100 de persoane au iesit joi seara in Piata Unirii din Iasi pentru a protesta, dupa anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind inceperea procedurilor de revocare a procurorului sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, scrie AGERPRES.Protestatarii s au mobilizat pe retelele de…

- PNL contesta la Curtea Constitutionala ancheta vizand activitatea SPP Foto: Arhiva. Liberalii au contestat joi, 22 februarie, la Curtea Constitutionala hotarârea Parlamentului de constituire a Comisiei speciale de ancheta pentru verificarea activitatii directorului Serviciului de…

- Municipalitatea barladeana va lua primele masuri pentru a combate „pirateria” in randul taximetriștilor. Nu de alta, dar cei autorizați sunt obligați ca, din acest an, sa plateasca taxe speciale de sute de lei. La finele anului trecut, consilierii locali barladeni au aprobat un proiect de hotarare ce…

- În perioada 29 ianuarie – 4 februarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 305 633 traversari, dintre care un numar mai mare – 154 064 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 78 308…

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta (ISU) al judetului Galati a fost solicitat, in anul 2017, prin Sistemul National Unic pentru Apeluri de Urgenta in 24.007 situatii, in medie de 66 apeluri pe zi. Numarul situatiilor de urgenta pentru care au intervenit a fost 11.213, media interventiilor fiind…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Vrancea a acționat in anul 2017 la peste 4700 de acțiuni, ceea ce reprezinta 13 evenimente pe zi. De asemenea, prin intervențiile sale, ISU Vrancea a salvat 69 de persoane și bunuri in valoare de 68 milioane lei, in cele…

- În perioada 22 – 28 ianuarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 287 143 traversari, dintre care un numar de 149 853 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 74 553 traversari, fiind semnalat…

- Premierul italian Paolo Gentiloni i-a transmis presedintelui american Donald Trump ca liderii isi pot apara interesele propriilor tari, insa trebuie sa aiba in vedere respectarea acordurilor internationale, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Aproape 1.500 de persoane au fost evacuate marti dintr-un hotel si un club de noapte si doua statii de metrou au fost inchise in urma unor scurgeri de gaze in centrul Londrei, relateaza PA, Reuters si...

- Autoritatile turce au arestat luni 24 de persoane banuite de a fi facut "propaganda terorista" pe retelele sociale impotriva ofensivei declansate de Ankara asupra unei militii kurde din Siria, a anuntat luni ministrul turc de Interne, in timp ce Human Rights Watch (HRW) a raportat 30 de arestari,…

- Doua persoane au ajuns in weekend la spital, cu rani usoare, dupa ce au fost implicate in accidente rutiere. Potrivit unui comunicat al IPJ Suceava, duminica, in jurul orei 11.30, in timp ce conducea autoturismul pe DN 2H, pe raza orașului Milișauți, pe fondul neadaptarii vitezei la conditiile de ...

- În perioada 15 – 21 ianuarie 2018, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 290 645 traversari, dintre care un numar de 156 307 treceri pe sensul de ieșire din R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 70 911 traversari, fiind semnalat…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Tulcea si-a propus prin Planul de formare profesionala pentru anul 2018, organizarea unui numar total de 24 cursuri (22 meserii), pentru 490 persoane, din care 22 cursuri pentru 462 someri si 2 cursuri pentru alte categorii de beneficiari de servicii…

- Piața Universitații și arterele centrale sunt pline de oameni care s-au adunat din toate colțurile țarii pentru a protesta la București. La ora 21:00, estimarile organizatorilor arata ca aproximativ 60.000 de persoane se afla in centrul Bucureștiului. La nivelul intregii țari, numarul celor care protesteaza…

- Mii de oameni din toata tara sunt asteptati la un protest de amploare fata de modificarea legilor justitiei si a Codurilor penale, sambata seara, in Bucuresti, urmand sa se adune in Piata Universitatii, apoi sa plece in mars catre Palatul Parlamentului, cu opriri la sediul Avocatului Poporului, Curtea…

- Inspectorii din cadrul Administratiei Judeteane a Finantelor Publice (AJFP) Galati – Activitatea de Inspectie Fiscala au stabilit in cursul anului 2017 suplimentar 108,02 milioane lei, din care 23,41 milioane in cursul lunii decembrie 2017. Actiunile de control s-au concretizat in 459 inspectii fiscale,…

- Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu si s-a adresat Ministerului Sanatatii in legatura cu situatia cadrelor medicale si a farmacistilor care au promovat examenul de rezidentiat, dar nu le-a fost confirmat titlul de medic, medic dentist sau farmacist. Potrivit News.ro, ‘Seful Sectiei de chirurgie…

- Oferta educationala a Colegiului Militar National „Mihai Viteazul” din Alba Iulia a fost prezentata, joi, intr-o maniera aparte, la doua scoli din judetul Mures. Activitatea de promovare a institutiei a fost organizata in cadrul proiectului „Performanta cu epoleti”. Joi, 35 de elevi insotiti de cadre…

- Toti cei care au avut venituri din activitati independente care, cumulate, au depasit 22.800 de lei net in 2017, trebuie sa depuna declaratia 600. Sunt vizati contribuabilii care au castigat bani din drepturi de autor, chirii, dividende, arende si dobanzi. Formularul este unul din efectele modificarii…

- Prin numarul de apel unic 112, in jurul orei 08.10 s-a solicitat ajutor medical pentru o persoana inconștienta gasita in zapada in localitatea Paulești. La fața locului s-a deplasat un echipaj SAJ VN cu o ambulanța. Din nefericire, au identificat trupul neinsuflețit al unui barbat. Din primele…

- Un autoturism in care se aflau trei persoane a ramas inzapezit, miercuri seara, in troienele formate de viscol pe DN 67C Novaci - Ranca, au informat reprezentantii Sectiei Drumuri Nationale (SDN) Targu-Jiu. Potrivit acestora, soferul autoturismului a sunat la 112 si a anuntat ca nu mai…

- Iata mesajul lui Bogdan Despescu La finalul mandatului de inspector general, va mulțumesc pentru sprijinul și increderea pe care mi le-ați acordat. A fost o onoare pentru mine sa lucrez impreuna cu dumneavoastra și sa conduc Poliția Romana. A fost o perioada grea, dar frumoasa, cu foarte multe provocari…

- Week-end-ul trecut a marcat inaugurarea oficiala a celui mai nou si modern complex sportiv din Pitesti, Vitality Sport&Wellness, investitia familiei Ioana si Nicola Inquieto. Primele trei zile au fost dedicate demonstratiilor sportive, concursurilor si seminariilor de nutritie si wellness dar incepand…

- Bulgaria, tara care a preluat presedintia rotativa a UE, s-a angajat sa apere fondurile europene de coeziune pentru tarile din Est, in pofida golului provocat in viitorul buget al UE de plecarea Marii Britanii, un contributor net la bugetul UE, transmite AFP.

- In aceasta dimineața, mai mulți locuitori ai satului Puhoi, raionul Ialoveni, au protestat pentru a stopa activitatea agenților economici care presteaza servicii de transport in localitate, asta dupa ce Agenția Naționala de Transport Auto ar fi ridicat placuțele cu numerele de inmatriculare de la autocarele…

- Publicația online ” Timpul de Valcea ” iși reia activitatea și revine in atenția cititorilor cu noi articole despre activitatea aleșilor locali, a politicienilor și nu numai. Mai mult, sa nu uitam ca avem administrații/instituții ce sunt conduse de indivizi care cand s-au vazut in fruntea lor au uitat…

- Potrivit Politiei de Frontiera, in ultimele 24 de ore, șase persoane au incalcat regimul de frontiera și cel al punctelor de trecere, pe cind doi cetațeni straini au incalcat termenul de ședere pe teritoriul Republicii Moldova. Totodata, au fost inregistrate trei tentative de trecere cu documente falsificate,…

- Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa continue activitatea in Guvern.Doina Pana isi anunta dremisia din functia de ministr al Apelor si Padurilor, motivand ca nu ii mai permite starea de sanatate sa…

- Conform datelor Biroului Național de Statistica cu privire la „Activitatea instituțiilor de învațamânt primar și secundar general, la începutul anului de studii 2017/2018”, în UTA Gagauzia doar 4,2% din toți elevii studiaza la școli în limba româna.…

- Elevi ai Liceului Pedagogic ,,Spiru Haret“ au organizat o noua și frumoasa activitate caritabila, intitulata ,,Bucuria de a darui“, desfașurata in saptamana ,,Școala altfel’’. Aceasta a fost inițiata de Florentina Mircea, eleva la clasele de invațatori-educatori, cu sprijinul…

- În perioada 18 - 24 decembrie 2017, în punctele de trecere fluxul de persoane a constituit 319 768 traversari, dintre care un numar de 166 858 treceri pe sensul de intrare în R. Moldova, iar traficul unitaților de transport a prezentat o valoare de 80 419 traversari, fiind semnalat…

- Final de drum, pentru inca doua mine din Valea Jiului. Dupa ce anul trecut, mina Petrila a fost inchisa, a venit randul celor de la Paroseni si Uricani. Astazi este ultima zi de producție pentru ca, de maine, activitatea de extragere se oprește definitiv.

- Un brancardier care a ucis mai multe persoane pentru a favoriza activitatea firmelor de pompe funebre a fost arestat in Catania, Italia. Politistii din Catania au arestat joi un brancardier banuit ca a ucis mai multe persoane aflate in ultima parte a vietii, in schimbul unor retributii, pentru a favoriza…

- SOLSTITIUL de IARNA 2017. Obiceiurile din preajma solstițiului de iarna sunt variate. De exemplu, daca aduci in casa o creanga pe care o arzi in noaptea de Craciun, vei avea noroc tot anul. SOLSTITIUL de IARNA 2017. Desi iarna meteorologica soseste inca de la 1 decembrie, inceputul iernii…

- „Astazi am aflat, din surse sigure, ca maine nu se va discuta ordonanța pentru modificarea legislativa, astfel incat sa fie eliminata pirateria și sa se stopeze activitatea firmelor care fac transport neautorizat. Domnul ministru Felix Stroe și-a luat angajamentul ferm ca la ședința de Guvern din data…

- Punctul de trecere de tip debarcader Soroca (interstatal) și-a reluat activitatea, dupa ce vineri, 15 decembrie, trecerea prin acest punct, dar și prin altele doua, „Vasilcau” și „Cosauți, a fost sistata din cauza nivelului ridicat al apei în râul Nistru, transmite…