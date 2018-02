Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), Alexandru Cumpanașu, a condus, sambata, lucrarile Conferinței de alegeri ale CNMR București și Ilfov, iar cu aceasta ocazie a ținut sa traga inca un semnal de alarma și a precizat ca exista un plan bine pus la punct al Moscovei…

- Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) a organizat, sambata, Conferința de alegeri generale pentru regiunea București-Ilfov. Cu aceasta ocazie, președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu, a prezentat și noua achiziție de marca a Coaliției, Simona Baltag, fost consilier pentru doi premieri…

- O femeie a fost lovita de tramvai pe Soseaua Pantelimon din Capitala, vineri dimineata, anunta ISU Bucuresti - Ilfov. Femeia, prinsa sub vehicul, a fost scoasa decedata de echipele de interventie.

- Peste 365 de milioane de lei (circa 80 de milioane de euro) a colectat ANAF anul trecut din taxele si impozite aferente contractelor de inchiriere, arata datele Agentiei, potrivit economica.net. Numarul total de contracte de inchiriere declarate la Fisc a fost anul trecut de aproape 373.000, cu 30.000…

- Drumuri de lumina, in arta educatiei si invataturii Profesorii sunt acei oameni speciali care transforma treptat abecedarele in poeme ale vietii fiecaruia dintre noi. Iar comunitatea din Chitila si-a omagiat dascalii, pretuindu-le vocatia si munca. Nu intamplator, trei dintre cele patru scoli de aici…

- 51% dintre comenzile plasate anul trecut pe eMAG, cel mai mare retailer online de pe piata locala, au fost plasate de pe dispozitivele mobile, iar 49% de pe desktop, potrivit datelor raportate de companie. Procentul a fost mai ridicat in cazul noilor clienti, astfel ca, 60% dintre cei care…

- Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca ca traficul auto se desfasoara dificil, in conditii de ceata densa pe mai multe artere rutiere din tara. Astfel de probleme sunt semnalate pe arterele rutiere din judete precum: Alba, Bacau, Buzau, Braila, Brasov, Calarasi,…

- O retea de traficanti de persoane care a obligat tinere, inclusiv minore, sa se prostitueze in tari precum Italia, Spania, Germania si Belgia, a fost destructurata ca urmare a unei ample actiuni. Potrivit unui comunicat al IGPR, joi, polițiștii Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate din…

- Ministerul Educatiei Nationale anunta organizarea unei proceduri publice pentru atribuirea contractului de lucrari "L PRET 11 2017 Lucrari de executie Gradinite cu program normal 2, 3 si 4 sali de grupa, 12 locatii, cuprinse in Proiectul privind Reforma Educatiei Timpurii in Romanialdquo;, in valoare…

- In perioada 19 - 28 ianuarie 2018 va avea loc, la Berlin, Germania, cea de a 83- a editie a expozitiei internationale „Saptamana Verde”, la care Bulgaria va fi țara partenera. La editia din acest an, Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR) va participa cu un stand la care vor fi prezenți…

- Avand 9 mandate de perchezitii, politistii bucuresteni, sprijiniti de colegii lor de la Directia de Operatiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Politiei Romane, au iesit miercuri dimineata pe teren. Se fac verificari domiciliare la adrese din Bucuresti, dar si din judetul limitrof, Ilfov,…

- Politistii din Mures efectueaza 32 de perchezitii in Bucuresti si in 6 judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite ca au cauzat un prejudiciu de aproape 300.000 de lei, prin evaziune fiscala. Vor fi puse in executare 3 mandate de aducere. La data de 17 ianuarie a.c. , politistii…

- Politistii din Olt efectueaza, marti, 17 perchezitii in Bucuresti si in sase judete, la sediile unor firme si la domiciliile unor persoane banuite de evaziune fiscala cu un prejudiciu de 2 milioane de lei, potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ). "Politistii de investigare a…

- Un control intern a evidentiat prelungirea nejustificata a procedurilor în doua dosare care îl vizeaza pe consilierul ministrului Afacerilor Interne, Valentin Riciu, aflate pe rolul Parchetului de pe lânga Judecatoria Sector 3 Bucuresti, procurorul general Augustin Lazar dispunând,…

- Cum va fi vremea in București in intervalul 15-17 ianuarie 2018. Meteorologii au anunțat cum va fi vremea in Capitala, incepand de luni seara, de la ora 20:00, pana miercuri, ora 20:00. 15.01.2018 ORA 20 – 16.01.2018 ORA 08 Cerul va avea innorari și temporar va ninge slab – se va depune strat nou de…

- Politistii de imigrari au depistat, la sfarsitul saptamanii trecute, 11 persoane care locuiau ilegal in Romania, fiind intocmite documente prin care acestea sunt obligate sa paraseasca tara in trei sau 15 zile. Doua persoane din Turcia si Siria vor primi interdictie de a inttra in Romania pentru…

- Consilierul judetean liberal Mihnea Boerescu, 45 de ani, este cercetat in arest la domiciliu de politistii din Giurgiu, sub supravegherea procurorului de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bolintin-Vale, fiind banuit de comiterea infractiunii de camata. "La data de 5 ianuarie 2018,…

- In batalia pe legile justiției se investesc sume masive de catre oameni de afaceri interesați intr-o tabara sau alta, susține Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei, intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO. In aceasta batalie, cei mai vizibili oameni -…

- In luna decembrie 2017 s-a aflat ca emisiunea „Ambasador”, realizata de Alexandru Cumpanașu, se muta de la Realitatea TV la Antena 3. Schimbarea, una radicala, este explicata de Alexandru Cumpanașu intr-un interviu pentru STIRIPESURSE.RO, cu o zi inainte de debutul la Antena 3. Președintele Coaliției…

- Existența partidelor maghiare din Romania - UDMR, PPMT și PCM - este contestata de Coaliția Naționala pentru Modernizarea Romaniei. Organizația condusa de Alexandru Cumpanașu reacționeaza la solicitarile formulate de cele trei partide in legatura cu așa-zisul Ținut Secuiesc și solicita in instanța…

- Intre 1991-1992 domnul Radu Boroianu a fost secretar de stat in Ministerul Culturii, in 1997 a fost numit ambasador al Romaniei in Elveția, senator ales in legislatura 1996 – 2000 iar in 2005 este numit secretar de stat pentru francofonie și de asemenea intre 2013 si 2014 a ocupat funcția de secretar…

- Firmele care ofera aplicatii pentru servicii de taximetrie fac o activitate de dispecerat neautorizata, conform legislatiei romanesti, iar protestele vor continua in perioada urmatoare in vederea eliminarii pirateriei din transportul rutier, sustin reprezentantii Confederatiei Operatorilor si Transportatorilor…

- Nicoleta Dumitrescu La nivel national, Prahova continua sa fie in topul judetelor importante din punct de vedere economic, prezenta mentinuta inclusiv la nivelul anului recent incheiat. Confirmarea a venit de la conducerea Camerei de Comert si Industrie Prahova, care a facut publice, la finalul anului…

- Anul 2017 l-a gasit in fruntea Ministerului Transporturilor pe Razvan Cuc, care, pe parcursul mandatului sau de niciun an, a fost des criticat si acuzat, atat de Opozitie, cat si de mediul de afaceri, ca este un ministru slab. Chiar si premierul Mihai Tudose, la un moment dat, i-a atras atentia lui…

- Alexandru Cumpanașu, șeful Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), a facut o radiografie ampla a evenimentelor politice din Romania, la sfarșit de an."PE FATA, FARA PERDEA SI FARA ATACURI LA PERSOANA SAU INJURII despre: legile justiției, statul de drept, USR (Uniunea Suntem…

- Astazi, 23.12.2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR), condusa de Alexandru Cumpanașu, in calitate de președinte a participat la ceremonialul religios și militar al depunerilor de coroane și jerbe de flori in amintirea eroilor jandarmi decedați la Revoluție, ce…

- Parlamentarii care nu domiciliaza in Bucuresti sau in judetul Ilfov vor primi o diurna de deplasare. Cuantumul acestei diurne este stabilit de conducerea celor doua Camere ale Legislativului, potrivit unei propuneri legislative adoptate vineri, cu unanimitatre de voturi, de Camera Deputatilor si Senat.…

- Alexandru Cumpanașu, președintele Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei și realizatorul emisiunii „Ambasador”, anunța prima ediții a interviurilor cu diplomați de la mutarea la Antena 3. Ambasadorul israelului in Romania transmite un mesaj de o importanța fara precedent pentru țara noastra,…

- Traficul este ingreunat in zona Buftea, pe DN 1, din cauza unui accident rutier in care au fost implicate doua autoturisme, o persoana fiind ranita usor, anunta IPJ Ilfov. Pasagerul ranit a fost transportat la spital.Potrivit sursei citate, circulatia spre Bucuresti este deviata pe o straduta,…

- USH Pro Business a organizat, pe data de 7 Decembrie 2017, prin Centrul sau de Transfer Tehnologic in industrii creative evenimentul ”Creative Bucharest Cluster”. In cadrul seminarului au fost dezbatute modalitațile prin care cei prezenți pot contribui la dezvoltarea sectorului industriilor culturale…

- Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR) a anuntat ca, in ultima saptamana, sub coordonarea Directiei de Investigare a Criminalitatii Economice a Inspectoratului General al Politiei Romane, politistii au efectuat 87 de perchezitii domiciliare si au pus in aplicare 55 de mandate de aducere,…

- Patru persoane suspectate ca au prejudiciat bugetul de stat cu suma de un milion de euro vor fi cercetate sub control judiciar, a declarat vineri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Giurgiu, Cristian Suta. Potrivit sursei citate, politistii Serviciului Investigarea Criminalitatii Economice…

- Politisti din Capitala efectueaza miercuri, sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 2, 43 de perchezitii domiciliare in Bucuresti si pe raza judetelor Ilfov, Buzau, Dambovita si Cluj, intr-un dosar de contrabanda cu tigarete si articole pirotehnice, fiind puse in aplicare…

- Astazi, 12 Decembrie 2017, o delegație a Coaliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei (CNMR) condusa de președintele Alexandru Cumpanașu a avut o intalnire cu Grupul de Lucru din cadrul Ministerului Afacerilor Interne (MAI) responsabil cu elaborarea și dezvoltarea proiectelor de acte normative…

- 300 de kilograme de petarde si artificii, precum si 6.000 de lei, au fost ridicate in vederea confiscarii de politistii din Ilfov, de la un barbat surprins in flagrant delict in timp ce ridica respectivele articole pirotehnice de la o firma de curierat.La data de 11 decembrie a.c., politistii din Ilfov…

- Gabriela Firea, de la prezentatoare TV, la cea mai puternica femeie din PSD și edil șef al celui mai mare oraș din Romania. Primarul General al Capitalei este prima femeie care a reușit sa caștige pentru prima oara in istorie alegerile pentru funcția de primar. Și-a inceput cariera ca reporter, la un…

- Jurnalistul Ovidiu Ioanițoaia a relatat o poveste de familie, din care reiese calitatea umana cu totul speciala a celui care a fost Regele Mihai. Ovidiu Ioanițoaia a povestit despre o intamplare petrecuta intre regele Mihai, cel care va fi inmormantat in data de 16 decemebrie, și unchiul sau. In anii…

- Un milion de vaccinuri antigripale distribuite in tara Foto: Arhiva. Un milion de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite, în perioada urmatoare, la nivel national, a anuntat Ministerul Sanatatii. Primele directii de sanatate publica unde au fost livrate vaccinurile…

- Luni vor fi livrate vaccinurile gripale catre directiile de sanatate publica din: Constanta (91.170 doze), Bucuresti (36.630 doze), Ilfov (6.520 doze), Calarasi (20.207 doze), Giurgiu (5.215 doze), Teleorman(17.780 doze), Buzau ( 23.487 doze), Prahova (43.465 doze), urmand ca in cel mai scurt timp procesul…

- Eforturile tuturor organizatiilor si personalitatilor membre CNMR s-au concretizat in multe actiuni de constientizare a identitatii poporului roman: a culturii, istoriei, limbii, modelelor si mentorilor natiunii romane de-a lungul timpului. Astazi, de 1 Decembrie 2017, zeci de actiuni ale reprezentantilor…

- Guvernul a decis astazi sa-l numeasca pe rectorul Academiei de Poliție „Ștefan cel Mare”, Simion Carp, in calitate de secretar general de stat la Ministerul Afacerilor Interne. Acesta a actival in cadrul MAI incepand cu anul 1986. In aceeași ședința, Ion Chicu a fost numit in funcția de secretar general…

- Surse judiciare au declarat, marti, corespondentului MEDIAFAX, ca in dosarul de evaziune fiscala si spalare a banilor, pentru care sunt efectuate 16 perchezitii in Bucuresti si alte trei judete va fi audiat si omul de afaceri Costel Casuneanu. Deocamdata nu este cunoscuta calitatea in care…

- Politia din Ialomita, Ilfov, Constanta, Calarasi si Bucuresti a organizat filtre pentru a-i prinde pe agresori. Operatiunea e coordonata de seful Inspectoratului de Politie din Calarasi.

- Pompierii intervin, marti seara, la Teatrul Constantin Tanase din Capitala, unde sunt degajari de fum din subsol, in zona scenei, anunta reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Bucuresti – Ilfov. Potrivit acestora, persoanele care erau la repetitii au iesit din teatru inainte…

- Ambasadorul SUA in Romania, Hans Klemm, ar fi fost santajat de Liviu Dragnea in chestiunea rachetelor Patriot, a sustinut Rares Bogdan, sambata, intr-o declaratie pentru STIRIPESURSE.RO. Afirmatiile realizatorului tv sunt contrazise de Alexandru Cumpanasu, presedintele Coalitiei Nationale pentru…

- In urma intalnirii dintre președintele CNMR, Alexandru Cumpanașu cu ambasadorii și diplomații acreditați la București, care reprezinta spațiul Orientului Mijlociu, s-a pus la cale cel mai ambițios proiect educațional, social și economic.Președintele CNMR și mai mulți ambasadori din zona Orientului…

- In ultima saptamana, s-au inregistrat aproape o suta de noi cazuri de rujeola, cele mai multe, respectiv 20, fiind raportate in judetul Mures. Alte patru judete au avut peste zece cazuri confirmate prin analize de laborator, dar nu s-a mai inregistrat niciun deces. Numarul total de cazuri inregistrate…