Stiri pe aceeasi tema

- Romanul Tudor Simionov a fost ucis de Revelion la Londra, in fața clubului unde lucra ca paznic. Intervenise pentru a-și apara colegii, dupa ce un grup de oameni inarmați cu spbii și cuțite au incercat sa intre forțat la o petrecere exclusivista. Tudor se afla in Marea Britanie impreuna cu iubita lui,…

