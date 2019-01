Stiri pe aceeasi tema

- Antrenorul Mihai Teja a declarat ca a venit la FCSB pentru a-si croi un drum in viata, nu pentru bani, precizand ca spera sa rasplateasca increderea finantatorului Gigi Becali, relateaza News.ro."Pentru mine e oportunitate, sunt un antrenor tanar care vrea performanta, stiu ce se vrea la Steaua,…

- Nava spatiala OSIRIS-Rex a NASA a descoperit urme de apa pe un asteroid de marimea unui zgarie-nori aflat relativ aproape de Pamant, un corp stancos care ar putea oferi indicii privind originea vietii pe Pamant, potrivit unor cercetatori citati de Reuters.

- Barbatul care și-a injunghiat soția intr-o gradinița din București a fost condamnat la inchisoare pe viața. Individul a atacat-o pe femeie chiar in gradinița din sectorul 2 unde era directoare, in timp ce in salile de clasa se aflau copiii. Agresorul avea un ordin de restricție impotriva soției cu care…

- Acum 5 ani ar fi fost imposibil de prevazut traiectoria pozitiva a ecosistemului tech romanesc. Insa odata cu evaluarea UiPath, Bitdefender si Emag la peste 4 miliarde de dolari, in total, tara noastra incepe sa fie vizibila pe harta ecosistemului european tehnologic.

- Este cunoscut faptul ca implicarea parintilor și comunitatilor in viata școlii are multiple efecte pozitive, incepand cu imbunatatirea semnificativa a rezultatelor invatarii și terminand cu creșterea gradului de activism social atat al elevilor și absolventilor de școli, cat și al cadrelor didactice…

- Asociația interetnica „ANIMA FORI” are onoarea de a va invita, in data de 13.11.2018, la ora 13, in sala „N. Balcescu”, la conferința „Centenarul Marii Uniri și rolul minoritaților naționale la dezvoltarea societații romanești”. Inregistrarea invitatilor va incepe de la ora 12.

- Zainel Raymond a venit la X Factor pentru a primi o a doua șansa. Dupa ce s-a bucurat de o perioada de succes, a fost nevoit sa iși lase pasiunea pentru muzica in planul secund. Greutațile vieții l-au izolat de singurul lucru care il facea fericit.