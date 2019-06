Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functia de judecator al Curtii Constitutionale a Romaniei de catre Elena-Simina Tanasescu va avea loc, marti, la Palatul Cotroceni, anunta Administratia Prezidentiala. Potrivit sursei citate, ceremonia va avea loc marti, la ora 12,00. Pe 6 mai, presedintele Klaus Iohannis a semnat decretul privind numirea in functia de judecator la CCR a Siminei Tanasescu, pentru un mandat de 9 ani, incepand cu 9 iunie. Simina Tanasescu a fost pana anul trecut consilier prezidential. Aceasta si-a dat demisia din functie in iunie 2018. AGERPRES/(AS - autor:…