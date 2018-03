Stiri pe aceeasi tema

- Stagiunea Aniversara 65 continua joi, 29 martie, cu un nou concert inclus in proiectul "Romania 100 - Sarbatorim impreuna". Alaturi de Orchestra Simfonica se vor afla maestrul Radu Postavaru si pianistul spaniol Josu de Solaun, castigatorul Sectiunii Pian a Concursului Enescu 2014. Va asteptam la o…

- Mia de joburi este o tinta fixata de edilul Resitei, care ne-a dezvaluit ca am avea la usa chiar investitori mari, care deocamdata se ascund in spatele confidentialitatii. In ultima perioada, municipalitatea resiteana a luat in maini fraiele la capitolul atragerii de investitori. Si s-a inceput…

- FRANȚA - COLUMBIA LIVE meci amical. ONLINE STREAM DIGI SPORT - VIDEO. Franta si Columbia, ambele calificate la Mondialul 2018 din Rusia, vor disputa vineri seara un meci amical, cu trei luni inainte de Cupa Mondiala de Rusia (14 iunie-15 iulie). ''Generatia franceza este spectaculoasa'',…

- Zlatan Ibrahimovic a acordat deja primul sau interviu pentru presa din Statele Unite dupa ce a anuntat ca va evolua pentru Los Angeles Galaxy si a anuntat ca este gata sa se bata pentru trofee cu noua sa echipa. Atacantul suedez, in varsta de 36 de ani a parasit deja Manchester, dupa ce…

- Portughezul Luiz Felipe Scolari, antrenor la Guangzhou Evergrande, a dezvaluit ce discuție a avut cu Cristiano Ronaldo. Antrenorul a spus ca vedeta lui Real Madrid l-a intrebat despre China și fotbalul chinez, iar presa din Spania scrie ca Ronaldo ar putea sa iși incheie cariera in Asia. "M-a intrebat…

- LIVE TEXT Simona Halep – Krystina Pliskova, in turul II de la Indian Wells 2018. Liderul mondial are parte de un traseu infernal. Simona Halep – Krystina Pliskova (ora 00.30) LIVE Simona Halep va juca in turul 2 contra Kristynei Pliskova (77 WTA), care a trecut miercuri dimineața, in primul tur, de…

- La mai putin de un an dupa ce a depus armele, organizatia separatista basca ETA se pregateste sa-si anunte dizolvarea, un epilog al celor aproape 60 de ani de lupte sangeroase care nu au dus la infiintarea unui stat independent care sa inglobeze teritorii din Franta si Spania, relateaza vineri AFP,…

- Comisia Europeana a elaborat, pentru anul 2018, bilanțuri aprofundate pentru 12 state membre și anume Bulgaria, Croația, Cipru, Franța, Germania, Irlanda, Italia, Olanda, Portugalia, Slovenia, Spania și Suedia.

- Agenția pentru Dezvoltare Regionala (ADR) Centru organizeaza astazi, la Brașov, conferința internaționala „Conștientizarea comunitaților europene cu privire la importanța imbunatațirii politicilor din domeniul bioenergiei”. Eveniment va reuni experți in domeniul bioenergiei și valorificarii biomasei…

- Luptatorul constantean Madalin Craciunica, de la CS Keru Kento antrenor, Lucian Stoicoci , evolueaza diseara in piramida de patru a galei internationale la categoria 75 kg de la Imola Italia , meciurile disputandu se pe reguli de K 1.In prima partida, Craciunica, zis si "Micul Bonjaskyldquo;, il va…

- Cristiano Ronaldo vrea Cupa Mondiala! ”Totul este posibil!”. Starul portughez Cristiano Ronaldo, atacantul echipei Real Madrid, ar fi „fericit” sa castige Cupa Mondiala de fotbal, desi este constient ca este un obiectiv extrem de dificil, in conditiile in care nationala tarii sale nu este una dintre…

- Potrivit Institutului de Statistica din Marea Britanie numarul migranților din Uniunea Europeana, care lucreaza in Regatul Unit a crescut in perioada octombrie-decembrie 2017 cu peste 100.000 de persoane. Cei mai mulți imigranți din romani și bulgari, scrie Daily Mail. Numarul migranților din UE care…

- SPANIA - ROMANIA LIVE la rugby. ONLINE STREAM Telekom - VIDEO. ROMANIA intalnește SPANIA la Madrid de la ora 13,45, intr-un meci decisiv pentru calificarea Romaniei la CM 2019 din Japonia, o victorie asigurand practic ''Stejarilor'' calificarea directa la turneul final. Meciul este LIVE VIDEO pe…

- Angelique Kerber, locul 9 WTA si cap de serie numarul 8, a invins-o, joi, cu scorul de 1-6, 6-1, 6-3, pe britanica Johanna Konta, locul 11 WTA si cap de serie numarul 10, in optimile de finala ale turneului de categorie Premier 5 de la Doha.Kerber s-a impus intr-o ora si 51 de minute si o…

- Petrescu, optimist in legatura cu șansele FCSB-ului in dubla cu Lazio Fostul jucator al Stelei crede ca echipa de pe locul 2 din Liga 1 poate invinge Lazio. Antrenorul CFR-ului e convins ca FCSB poate profita de forma slaba a italienilor și va reuși sa îi învinga azi. "Statistica nu…

- Un numar de 1,286 milioane de autoturisme au fost inmatriculate in prima luna a acestui an in Uniunea Europeana si tarile EFTA, in crestere cu 6,8% fata de 1,20 milioane unitati in luna ianuarie 2017. Comparativ, pe ansamblul anului 2017 vanzarile de autoturisme noi in Europa au inregistrat o crestere…

- Bancile europene au o problema cu creditele nepreformante in valoare de 944 de miliarde de euro, care le afecteaza bilanturile, comenteaza Bloomberg. Economistii spun ca multimea clientilor care nu si-au platit datoriile ii fac pe bancheri mai prudenti in acordarea de noi credite, dar…

- Filmul "Breaking News", in regia Iuliei Rugina, cu Andi Vasluianu si Voica Oltean in rolurile principale, va reprezenta Romania la cea de-a doua editie a Saptamanii Tinerei Cinematografii Europene, informeaza ICR Madrid intr-un comunicat transmis marti AGERPRES. Cea de-a doua editie a…

- Federatia internationala de motociclism (FIM) a anuntat ajustarea distantei curselor la toate categoriile Campionatului Mondial de motociclism viteza, MotoGP, Moto2 si Moto3, pentru a stabili o durata similara in toate etapele de calendar, cu scopul de a optimiza organizarea si transmiterea televizata…

- Comisia Europeana va anunta la jumatatea lunii martie rezultatele evaluarii masurilor prezentate de noua state membre UE, inclusiv de Romania, in sensul imbunatatirii calitatii aerului, aceste tari riscand declansarea procedurilor de sanctionare."Putem confirma ca toate tarile membre vizate…

- Orasele spaniole Bilbao si Terrassa vor introduce trasee de autobuz de noapte adaptate pentru femei, au anuntat marti primariile din cele doua localitati, relateaza AFP. Proiectul, aprobat la sfarsitul lui ianuarie de cele doua consilii municipale, vizeaza limitarea deplasarilor solitare ale femeilor…

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Pe 17 februarie, pe cele 4 scene ale festivalului Underland, va rasuna simultan muzica buna de pe 3 continente și 9 țari - Italia, Ucraina, Romania, Portugalia, Australia, Franța, Spania și SUA. Din cele circa 30 de formații care vor evolua pe scenele cartierului Vinului Alb, Vinului Roșu și Vinului…

- In anul 2016, flota de pescuit a Uniunii Europene numara 83.734 de vase cu o capacitate totala de 1,6 milioane tone insa ponderea ocupata de flota de pescuit a Romaniei era de doar 0,2%, in conditiile in care numara 147 de vase cu o capacitate combinata de 1.000 de tone, arata datele publicate ieri…

- Comisia Europeana a somat, marti, Romania si alte opt tari europene sa ia masuri pentru diminuarea poluarii aerului pana la sfarsitul saptamanii viitoare, in caz contrar urmand sa fie lansate procedurile de sanctionare. Marti a avut loc la Bruxelles o reuniune la nivel ministerial cu reprezentantii…

- Compania Naționala de Adminstrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat oficial ca are intenția sa realizeze Autostrada ”Sibiu – Pitești”. Doar ca asemenea autostrada nu poate exista! Exista doar autostrada Pitești – Sibiu, pentru ca drumurile incep dinspre centru, dinspre Kilometrul ”0” din București,…

- Simona Halep a pierdut prima poziție în clasamentul mondial al tenisului feminin, în urma înfrângerii suferite în finala de la Australian Open, în fața Carolinei Wozniacki.Astfel, Halep a facut rocada cu adversara sa din finala primului Grand Slam…

- Franta a castigat medalia de bronz la Campionatele Europene de handbal masculin din Croatia, invingand Danemarca cu scorul de 32-29 (17-14) duminica, la Zagreb, in meciul pentru locul 3. La un an dupa ce au cucerit titlul mondial, francezii s-au consolat bronzul dupa ce fusesera invinsi…

- Suedia și Spania vor juca duminica, ora 21:30, in direct la TVR, pentru aurul continental. Suedia poate caștiga a 5-a coroana, iar Spania incearca, tot a 5-a oara, sa caștige ultimul act. Franța și Danemarca porneau favorite in semifinale, in fața Spaniei, respectiv Suediei, dar outsiderele au rasturnat…

- Cele mai multe facturi de decontat au venit la CAS Brasov din Franta, Germania si Spania. Total: 4,6 milioane de lei, pentru 5.300 de cazuri. 227 mii lei au cheltuit, anul trecut, spitalele din Brasov pentru ingrijirile acordate strainilor care au avut nevoie de asistenta medicala, in…

- Numarul innoptarilor inregistrate in 2017 in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana au depasit 3,25 miliarde, in crestere cu 5,1% fata de 2016, arata datele preliminare publicate miercuri de Eurostat. In termeni absoluti, Spania cu 471 milioane innoptari, in crestere cu 3,6% comparativ…

- Jucatoarea ungara de tenis Timea Babos, care a castigat trofeul in proba feminina de dublu de la Australian Open, alaturi de Kristina Mladenovic (Franta), a obtinut vineri calificarea si in finala probei de dublu mixt a primului turneu de Mare Slem al anului, in care face pereche cu indianul Rohan…

- O reuniune la nivel ministerial a fost convocata la Bruxelles pe 30 ianuarie cu reprezentantii a noua tari care nu respecta normele privind calitatea aerului. "Intr-un ultim efort pentru gasirea solutiilor la problema grava a poluarii aerului in Uniunea Europeana, comisarul UE pentru Mediu,…

- Romania detine 33% din numarul total de exploatatii agricole la nivelul Uniunii Europene, o singura tara, Polonia, avand o pondere mai mare de 10%, respectiv 13,2%, insa, din punct de vedere al suprafetei utilizate in agricultura, tara noastra se afla in spatele unor state precum Franta sau Spania,…

- Ghizii montani din Alpi avertizeaza ca atunci cand zapada se topește in aceasta primavara, ar putea gasi cadavrele unor migranți care au incercat sa faca trecerea terestra din Italia in Franța, scrie CNN. Inasprirea controalelor de frontiera dintre Franța și Italia in ultimii ani i-a determinat pe unii…

- In perioada 17 – 21 ianuarie, Ministerul Turismului participa la una dintre cele mai importante manifestari expoziționale de turism din lume: FITUR Madrid (Feria Internacional de Turismo – Targul Internațional de Turism), manifestare dedicata profesioniștilor din acest domeniu și publicului larg. Ținand…

- Anul 2017 a adus un numar de peste 363.000 de noi selleri din Europa pe platforma gigantului american Amazon. Dintre acestia, 36,3% s-au inregistrat pe Amazon in Marea Britanie, Germania, Italia, Franta sau Spania, conform Marketplace Pulse. Per total, un milion de noi selleri s-au alaturat platformei…

- Peste 12 milioane de cutii cu lapte praf pentru bebelusi au fost retrase din 83 de tari, din cauza infectarii cu bacteria Salmonella, relateaza site-ul BBC News. Situatia a fost depistata inca din luna decembrie a anului trecut, de catre Directia Generala pentru Sanatate din Franta. Produsele lactate…

- WTA a anuntat, duminica, ierarhia WTA care va fi valabila timp de doua saptamani, pana dupa terminarea Australian Open. Simona Halep continua pe prima pozitie a clasamentului, urmand a ajunge la 16 saptamani consecutive in calitate de lider WTA. Finalista la Hobart, in aceasta saptamana, Mihaela Buzarnescu…

- Potrivit sursei citate, in anul 2017, pe linia combaterii sederii ilegale, au fost organizate 118 actiuni si controale in urma carora au fost depistati 50 de straini in situatii ilegale. Pentru strainii aflati in situatii ilegale sau care nu mai intruneau conditiile prevazute de lege pentru…

- Cel mai mare numar de farmaciști inregistrați la nivelul Uniunii Europene sunt in Malta, Belgia, Spania, Italia, Irlanda, Lituania, Finlanda, Franta, Grecia, Cipru si Romania, arata datele publicate vineri de Oficiul European de Statistica.

- Mutarea anului 2018, anunțata de jurnalul spaniol ”Marca”: Neymar, la Real Madrid! ”Cu gandul la Neymar”, titreaza cu litere de-o șchioapa. ”Numele la care toata lumea de la Real Madrid se gandeste, incepand cu sefii clubului, este cel lui Neymar”, scrie sursa citata. ”Toata lumea de la Real Madrid…

- Halep, care se afla pe primul loc in lume din data de 9 octombrie, a castigat sambata ambele titluri de la Shenzhen (China), la simplu si dublu, si are 330 de puncte mai mult decat daneza Caroline Wozniacki, care a urcat pe locul secund, in dauna spaniolei Garbine Muguruza, care ocupa locul al treilea,…

- Cel mai scump jucator transferat vreodata, Neymar Jr, a acordat un interviu pentru Red Bull, in care a vorbit despre Cupa Mondiala din 2018, cum a evoluat el de la ultimul turneu final, cum e viata la Paris si care e diferenta dintre fotbalul din "Hexagon" si cel din Peninsula Iberica. Red Bull…

- Lionel Messi le-a impus șefilor o clauza potrivit careia poate pleca gratis. Scenariul este posibil in cazul in care Catalunia devine independenta de Spania. Starul argentinian le cere șefilor ca echipa catalana sa joace intr-un campionat de top, Spania, Anglia, Germania sau Franța. Lionel…

- Inevitabil, Nicolae Stanciu va parasi Belgia in aceasta iarna dupa ce a ajuns la un acord cu conducerea lui Anderlecht, dar si cu Sparta Praga. Totusi, in toiul negocierilor, o echipa din zona Golfului s-a aratat interesata de fotbalistul roman de 24 de ani. Goal.com scrie ca echipa din…